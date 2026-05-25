Xiu Xiu bejelentette az új, David Lynch ihletésű albumát, az Eraserhead Xiu Xiu-t az 'In Heaven' kísérteties borítójával.

A Xiu Xiu bejelentette új, David Lynch ihletésű albumát, az Eraserhead Xiu Xiu-t az 'In Dreams' kísérteties borítójával – hallgasd meg alább.

Mindössze négy hónapja, hogy a San Jose kísérleti zenekar kiadta utolsó stúdiólemezét, a 'Xiu Mutha Fuckin' Xiu: Vol. 1' címlapok gyűjteménye, amelyet eredetileg a Bandcamp előfizetési oldalukon adtak ki 2020-ban.

Most bejelentették, hogy teljes hosszúságú kiadást kínálnak Lynch kultikus debütáló játékfilmjének „hangos és vizuális univerzumának” felfedezésére. Radírfej 1977-től. A hétszámos albumot Berlinben vették fel, és július 10-én jelenik meg a Polyvinylen, és előrendelhető itt.

Az „In Heaven (Lady In The Radiator Song)” előkelő helyen szerepel RadírfejPeter Ivers zenéjével és maga Lynch szövegeivel. Xiu Xiu kezében egy gyéren kísérteties darab, Scott Walkerre emlékeztető, suttogó színházi énekhangokkal és egy magányos, csengő harang visszhangjával, mielőtt a szám a terepfelvételek összetört zagyvaságába süllyedne.

Nézd meg itt:

Xiu Xiu kiadott egy albumot, amelyet Lynch ihletett Twin Peaks 2016-ban a rendező áldásával, majd tavaly év eleji halála után a zenekar úgy döntött, hogy inspirációért visszatér életművéhez.

Az 'Eraserhead Xiu Xiu' elektromos interferenciát, házi készítésű hangszereket, talált hangokat, moduláris szintetizátorokat és zseblámpákat használ, hogy megidézze az eredeti film kísérteties fenségét.

Az együttes idén élő show-ként is lejátssza a lemezt Kaliforniában, két randevúval a Los Angeles-i 2220 Arts + Archivesban október 2-án és 3-án, valamint a San Francisco-i Gray Area-ban október 8-án. itt.

A Fontaines DC az „In Heaven”-t a „Starburster” élő változatába is beépítette, amelyet a „Romance” deluxe kiadásának részeként adtak ki tavaly.

Eközben tavaly júliusban Xiu Xiu bejelentette, hogy folyamatban vannak a zenéjük eltávolítása a Spotify-ról, az akkori vezérigazgató, Daniel Ek „az AI háborús drónokba való befektetése miatt”.