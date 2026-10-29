Családi vita tör ki George Michael árverésre bocsátott tételei miatt

Családi viszály tört ki George Michael néhány elárverezésre kerülő tárgya miatt, beleértve a gitárt, amelyet az ikonikus Faith videoklipben használt.

Az arany- és platinalemezeket, turnéprogramokat és leveleket is magában foglaló gyűjtemény az énekes személyi asszisztensének, Siobhan Bailey-nek a gyűjteményéből származott, aki 1984-ben kezdett együtt dolgozni Michaellel, és 20 éven át a PA-ja maradt.

Bailey 2014-ben végrendelet nélkül halt meg, és az emléktárgyak az elidegenedett férjére, Ian Belcherre szálltak, aki ma (október 29-én, csütörtökön) elárverezte őket a Swordersnél.

A lépést azonban bírálta Siobhan bátyja, Gerard, aki megpróbálta gátat szabni az aukciónak, és azt állította, hogy néhai nővére „elborzadna attól, hogy az ő nevében tartják”.

Azzal érvelt, hogy a tárgyak mind az ő „személyes, dédelgetett tulajdonai” voltak, és feltételezte, hogy ha nem halt volna meg váratlanul 2014-ben, végrendeletet írt volna az unokaöccseire, nem pedig a férjére.

Bailey éppen válófélben volt Belchertől, amikor elhunyt, de mivel még mindig törvényes házasok voltak, a legközelebbi rokonának tekintették, és örökölte az emléktárgyakat.

Belcher Bailey nevén bocsátotta árverésre a tárgyakat a Swordersnél, és BBC News beszámol arról, hogy a lépés arra késztette Gerardot, hogy levelet írjon az aukciós háznak, amelyben azt „a magánélet megsértésének”, „a nővérem nevével való visszaélésnek” és „nagyon szégyenletesnek” nevezte. Azt is szorgalmazta, hogy a lány nevét töröljék az aukcióról, és Belcherét tegyék a helyére.

Gerard ezután azt állította, hogy az aukció Belcher „beváltási” kísérlete volt, és húga azt akarta volna, hogy a tárgyak „a családjánál maradjanak, és mi soha nem adtuk volna el”.

A Sworders aukciós vezetője, Guy Schooling elmondta Gitáros hogy Belcher el akarta adni a tárgyakat, mert „nem maradhattak örökké a garázsban” és „elromlottak volna”.

Az aukció legkeresettebb tétele az a gitár volt, amelyet Michael híresen játszott az 1987-es „Faith” videoklipben, amelyet később Bailey-nek ajándékozott. Azt jósolták, hogy 60 000 és 120 000 GBP közötti áron adják el, de ezt felülmúlta, amikor ma reggel kalapács alá került, és 180 000 fontért kelt el.

A további tételek között szerepelt a Wham! Wake Me Up Before You Go-Go című aranylemeze, amely 4500 fontért kelt el, a málagai városi tanácstól Michaelnek átadott díjat (1300 GBP), a Queen 'Five Live' EP-jének aláírt példányát, amely Michael tulajdonában volt (7000 GBP) és még sok más.

Michael 2016 karácsonyán, 53 évesen halt meg. Az év elején egykori Wham! Andrew Ridgeley bandatársa beszélt Julia Migenes Michael zenéjének „tartós” természetéről, mondván: „Az alapvető emberi érzelmekről beszél.”

„Azt hiszem, ez alapvetően az érzéseinken múlik, ezért ez időtlen. Legyen szó az élénk vitalitásról, amit a WHAM! képviselt, vagy a sokkal mélyebb, lelkesebb (dalírás) és a kérdések, amelyeket érettebb dalszerzőként tett fel” – mondta el a 2026-os Ivor Novellos rendezvényen, ahol elfogadta Michael Academys ösztöndíját.

Azóta Michael korábbi menedzsere reményét fejezte ki, hogy kiad egy korábban befejezetlen duettet, amelyet a néhai popikon Elton Johnnal, valamint Sombrral, RAYE-vel, Adam Lamberttel és Teddy Swims-szel vett fel, hogy tisztelegjenek előtte a 2026-os MTV VMA-n.

Michael ikonikus 1988-as „Faith” turnéjának felvételei a jövő héten (november 6-án) kerülnek a mozikba. George Michael: The Faith Tour az abban az évben Párizsban készült műsorának rég elveszett felvételeiből készült, amely újra felbukkant, és Andy Morahan és David Austin újramasterálta. Egy 18 számot tartalmazó élő album mellé esik, amely korábban nem hallott előadásokat tartalmaz.