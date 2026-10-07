David Ellison szerint a Skydance olyan eredeti lengéseket fog készíteni, mint a „bűnösök”

Tavaly augusztusban a biztonság szigorú volt a Paramount-on, mivel David Ellison találkozót szervezett a sajtóval, hogy megmutassa trónját, mint újonnan verett médiamogul.

Kevesebb, mint tizennégy hónappal később deja vu volt, amikor Ellison megismételte a gyakorlatot, ezúttal a Warner Bros. Discovery keddi felvásárlásával meghódított további 110 milliárd dollár értékű hollywoodi területet, így őt és csapatát a Warner Bros. filmstúdió, az HBO, a CNN és ​​a DC élére állította.

Csatlakoznak a Paramount Pictures-hez, a Paramount+-hoz, a CBS-hez és egy csomó kábelmárkához, amelyek már Ellison hatáskörébe tartoznak, így Skydance-je olyan céggé válik, amelyről úgy gondolja, hogy képes felvenni a versenyt az olyanokkal, mint a Netflix és a Disney, még akkor is, ha 80 milliárd dolláros adóssága van.

Ellison azt mondta, hogy az egyesített vállalatok többet költenek tartalomra, mint bármely más vállalat a világon. „Több, mint a Disney, több, mint a Netflix” – mondta.

A Warner Bros. Bűnösök 2025 kedvenc filmjeként, és azt mondta, hogy a Skydance nemcsak a franchise-okra fog összpontosítani, amelyek producerként Ellison kenyerét jelentették, hanem olyan dolgokra is, amelyeket a közönség még nem látott.

„Mindenképpen látni fogja, hogy eredeti történeteket mesélünk el” – mondta Ellison.

A Skydance-nél nem maradtak meg Mike De Luca és Pam Abdy, a Warner Bros. filmfőnökei, akik felügyelték Bűnösök és más jelentősebb slágerek, de aki a múlt hétvégihez hasonló kockázatos bombák felett is elnökölt Kotrógépek. A Skydance mozicsoporthoz tartozó Dana Goldberg és Josh Greenstein fogja felügyelni mindkét filmstúdiót.

Ellisonhoz, az Oracle-alapító Larry Ellison fiához csatlakozott a Mattel korábbi főnöke, Ynon Kreiz, az új vezérigazgató-helyettese. Kreiz betekintést engedett abba, hogy a két filmstúdió hogyan működik egyként.

„A terv az, hogy a stúdiók kreatívan önállóan maradjanak, így minden stúdiónak meglesz a saját lapja, saját kapcsolata, saját lehetőségei. Ezután koreografáljuk a megjelenési ütemtervet, hogy a műfajra és a közönségdemográfiai adatokra optimalizáljuk, hogy a cég egészét elérhessük” – mondta Kreiz.

Kreiz elmondta, hogy mind a Warners, mind a Paramount telek nyitva marad az üzlet számára, de végül az egyik elsősorban a filmezés, a másik pedig a tévézés és streamelés otthona lesz. Mind Ellison, mind Kreiz mindkét telken irodát tart fenn, és idejük körülbelül 50 százalékát tervezi mindkettővel tölteni. Bár eleinte valószínűleg több időt töltenek majd a Warnersnél, ahogy az elindul.

Ellison azt is elismerte, hogy az egyesülés felépülése visszajelzéseket váltott ki a kreatív közösségből. „Ez viharos folyamat volt, és néha csúnya folyamat” – mondta Ellison. „Jelentős érzelmek voltak, és nagyon tisztelem azokat az embereket, akik féltek ettől. Amit most tenni akarok, az az, hogy lapozzak, és gondoskodjak róla, hogy a bizalomépítésben dolgozzunk.”

Elmondta, hogy nagyra értékeli azokat a kreatív közösség tagjait, akik támogatták az egyesülést, és hozzátette, hogy szeretné elnyerni az ellenzők bizalmát azzal, hogy betartja az ígéreteket, például évente 30 filmet adnak ki a stúdiók között, valamint a CNN és ​​a CBS News szerkesztői különválasztását.

Ellison azt mondta: „Senki sem gyártott évente 30 filmet olyan minőségben, amelyet remélünk elérni. Az egyik olyan terület, ahol nagyon óvatosnak kell lennünk, az az, hogy bármit megteszünk a képek minőségének veszélyeztetése érdekében.”