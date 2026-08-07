Denis Côté a „Senki erőszaka” című drámájáról, miközben a saját életéért harcol

A kanadai szerző, Denis Côté 2023 augusztusában kapott új vesét egy donor barátjától, miután egy degeneratív betegség az életét és a filmezési képességét is veszélyeztette.

„Nem tudtam, hogy átültetést vagy dialízist kapok-e, vagy meghalok-e. Fogalmam sem volt, mi az élet a másik oldalon, vagy mi várható” – mondja Côté. A Hollywood Reporter 17. filmjének világpremierje előtt, Senki erőszakaa Locarnói Filmfesztiválon. Ő írta a dráma forgatókönyvét – egy fiatal nőről, aki halálos egyezményt köt, hogy segítsen a kétségbeesett embereknek véget vetni életüknek – betegségének utolsó évében, amikor vesefunkciója kritikusan leesett.

Az eredmény a film főszereplője, Mira, akit Larissa Corriveau alakít: egy keveset beszélő magányos nő, aki hagyta, hogy Côté felfedezze, mit jelent halálos fenyegetés alatt élni, miközben továbbra is megtartja a reményt és mások életének megváltoztatásának lehetőségét. Côté öt korábbi, általa írt és rendezett filmen dolgozott együtt Corriveau-val, köztük egy másik Locarno című filmben. Mademoiselle Kenopsiaamelyet 2022 szeptemberében lőtt le, miközben ugyanazzal a progresszív vesebetegséggel küzdött.

Senki erőszakaamelyet a Heretic Films vásárol meg a nemzetközi vásárlóknak, a veterán francia színész, Philippe Rebbot Ludo szerepében, Xavier Bergeron pedig Pierric-et, a fiatalembert, akivel Mira utazásai során találkozik.

Côté hét korábbi játékfilmet mutatott be Locarnóban, és a bemutatásra készül Senki erőszaka a fesztivál körútján beszélt vele THR arról, hogy debütál egy halálszerződéses drámát most, amikor helyreállt az egészsége – és a filmkészítési képessége.

A filmed az asszisztált halál vitatott kérdésével foglalkozik. Hogyan közelítette meg a forgatókönyvet Senki erőszakatekintettel a kérdést körülvevő összetett orvosi, etikai, jogi és érzelmi kérdésekre?

Nem volt kedvem egy problémával foglalkozni vagy foglalkozni. Ennél személyesebb és finomabb. A forgatókönyv az egészségi állapotom legrosszabb időszakában készült. Nem tudtam, hogy átültetést vagy dialízist kapok, vagy meghalok. Fogalmam sem volt, mi az élet a másik oldalon, vagy mi várható. Egy köztes térben voltam, és akkor még egy filmet készítettem a liminális terek témájában: Mademoiselle Kenopsia. A film nem kommentál semmi szociológiai dolgot, vagy azt, hogy most Kanadában van a MAID. [In 2016 Canada has passed into law MAID — Medical Aid in Dying — a legal process that allows someone who is found eligible and has given informed consent to receive assistance from a medical practitioner to end their own life.] Egy angyalasszonyról szól, aki elakadt a kiforgatott, valószínűtlen munkában, és élete egy komor pillanatában. És mérlegelnie kell saját személyes vagy szakmai túlvilágát.

Mira szembetalálkozik a halállal, de a haldoklónak nyújtott segítség már korán érzelmileg szenvtelen, ami tény. Ez szándékos volt? És miért?

Igen. Larissával gyorsan megbeszéltük, hogy karaktere egy kiirtó angyal vagy a halál angyala. Hidegen folytatja és folytatja, mint Scarlet Johannson idegen karaktere A Bőr alatt. Csak tudja, mit kell tennie, de a film arra készteti, hogy egyre emberibbé váljon. Lassan nagyon nagy hatással van rá ez a munka, ami talán hat hónapja, egy éve vagy még tovább tart.

Mennyire volt fontos, hogy a filmedben megmutasd a haldoklás vitatott kérdésének két oldalát, még inkább a katolikus Quebecben?

Igen, Mirának valahol ellenállásba kellett ütköznie. Az animizmus még mindig sokak mindennapi életében jelen van. Egy adott jelenetben a szereplő nagyon kevés szót használ annak kifejezésére, hogy az asszisztált öngyilkosság lehetetlen elmélet. Még akkor is, ha ez az orvosi segítség a haldokláshoz összességében meglehetősen elfogadott itt [in Canada]ez az ellenállás egy odaadó katolikus quebecois-i karaktertől származhatott.

A karakter Pierric – egy fiatal férfi, akivel Mira a film elején találkozik, akiből valamiféle szerelmi érdeklődés alakul ki – alapvetően azt mondja, hogy mindannyian meghalunk, először bulizunk. Szavai később prófétainak bizonyulnak.

Pierric egész ötletét szórakoztató volt megírni. Mira találkozott vele, és nem felejtette el, hogy az életét az emberekkel és a világgal való jobb közösség alkothatja. Pierric azt az elképzelést képviseli, hogy két dolog hiányzik az életéből: a szerelem és a szex. De a forgatókönyv valószínűtlenségei, játékossága és gonoszsága révén biztos voltam benne, hogy újra találkoznak.

Mira minden félénksége ellenére reagál Pierric agresszív szexuális előrelépésére. Valamiféle szabadulást keres?

Ez az első lépés, az biztos. Elnyomott a munkája természete miatt, egy lehetséges sötét múlt miatt, amit nem ismerünk. De nem kell sok ahhoz, hogy visszajöjjön az élőkkel.

A titokzatos csoport, amelyhez Mira tartozik, olyan, mint egy kultusz, amelyet egy louche Ludo, egy kaszás karakter vezet. Mi ihlette ennek a karakternek és szervezetének kinézetét és hangulatát?

Valamennyien kultusznak tűnnek, valamilyen módon a kormányhoz kötődnek, hedonistákból és bohémekből állnak. Nem igazán tudom, kik ők. Mira elleni erőként hoztam létre őket, mint egy csoportot, amelynek nem akarsz a tagja lenni. Libertáriusnak képzeltem őket, esetleg összeesküvés-elmélet híveinek, ha hagyod, hogy elég sokáig beszéljenek. Pierric-kel való találkozás belső sokkot okoz Mirának. Ő az élet, a halál körül buliznak. Ahhoz, hogy megváltoztassa az életét, valamikor el kell pusztítania valamit, meg kell semmisítenie valamit. Én így látom. Ez nem azt jelenti, hogy a néző így reagál erre a sok zűrzavarra.

Végül Mira saját és Ludo élete ütközik. A kamera távolról mutatja a konfrontációjukat. Miért?

Van egy kis macska-egér játék, ami tetszik a film utolsó részében. Az erdőben zajló összecsapást távolról és egy nagyon meghitt povról is lőttük. A szerkesztés során nem volt kedvünk túlszerkeszteni ezt a találkozást. Az érzelem közvetlenebb volt ezzel a hidegebb, távoli választással.

Oly gyakran a filmben a kamera elsüllyed abban a pillanatban, amikor valaki meghal. Miért mutatják meg távolról a halált, vagy egyáltalán nem?

Nem látni kifejezett haláleseteket a vásznon, mert azt a filmet erős életvággyal, Mirára, a jövőjére hozták létre.

Tekintettel arra, hogy Franciaország nemrégiben fogadta el a törvényt a szigorú kritériumoknak megfelelő, halálos állapotú felnőttek megsegítéséről, Olaszországban pedig vannak regionális törvények, amelyek engedélyezik az orvos által segített halált, hogyan fogadják filmjét Locarnóban?

Ha az emberek valóban beszélni akarnak erről a témáról, akkor csak a québeci tapasztalatainkról fogok beszélni – mi vagyunk az az ország, ahol a világon a legtöbb orvosi segély áll rendelkezésre a haldoklás miatt. Ezt a vitát lezártuk, és most más országok is foglalkoznak vele. örülök.

Beszélhetsz arról, hogy miért szánod rá a 17th filmet édesanyádnak?

Igen, egy éve halt meg az Alzheimer-kór gyors szövődményeibe. A forgatókönyvet nem a legrosszabb időszakában írták, de ha most belegondolok, azon tűnődöm, vajon jól járt volna-e a MAID-del. 100 százalékos szellemi képességekkel nem rendelkező személy nem kérheti a szolgáltatást. Úgy éreztem, neki kell dedikálnom a filmet, pedig a vesebetegségből eredő saját degenerációm emlékeiből, töredékeiből és nyomaiból áll.