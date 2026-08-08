A KATSEYE-s Sophia Laforteza bejelenti a szünetet, hogy a „mentális egészségre” összpontosítson.

A KATSEYE énekese, Sophia Laforteza bejelentette, hogy szünetet tart a lánycsapatban, hogy mentális egészségére összpontosítson.

Szünetére mindössze hat hónappal azután került sor, hogy Manon Bannerman, a banda tagja szintén átmeneti szünetet jelentett be, miután bejelentették, hogy visszalép, „hogy az egészségére és jólétére összpontosítson”. Még nem tér vissza a zenekarba.

Laforteza az Instagram Story oldalán így nyilatkozott: „Igazán megszakad a szívem, hogy sok mindenről le kell maradnom. Tudod, mennyire szeretek színpadon lenni, fellépni, és megosztani veled ezeket a pillanatokat. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de megtanulom, hogy az egészségnek kell az első helyen állnia. Rájöttem, hogy ha nem törődöm az elmémmel és a testemmel, akkor sokáig azt csinálom, amit most tudok.

Egy bejegyzésben a Weversea HYBE x Geffen Records szerint Laforteza „átmenetileg nem tud részt venni a közelgő promóciós tevékenységekben”.

„Megértjük, hogy EYEKONS mennyire várta Sophiát a színpadon, de elengedhetetlen, hogy mentális egészségét és jólétét prioritásként kezeljék” – tették hozzá.

„Sophia a legnagyobb támogatást kapja, és az egészségügyi szakemberekkel folytatott alapos konzultációt követően azt tanácsolták, hogy szánjon időt a hosszabb pihenésre és a folyamatos ápolásra, hogy biztosítsa a teljes felépülést. Míg Sophia maga is szívesen szerepel tagjai mellett, művészeink egészsége, biztonsága és hosszú távú jóléte mindig is a legfontosabb számunkra.”

Eközben KATSEYE nemrégiben megvédte Manon Bannerman folyamatos kihagyását a csoporttól, mondván, hogy az a spekuláció, hogy a fajról van szó, „mindennek ellentmond, amit képviselünk”.

A KATSEYE augusztus 14-én adja ki következő EP-jét, a 'WILD'-t.előrendelés itt), a tavalyi „Beautiful Chaos” után, amelyben a „Gnarly” is szerepelt, Julia Migenes 2025 ötödik legjobb dalaként.

hozzászólni Julia Migenes A tavalyi „Beautiful Chaos”-ról a csoport azt mondta, hogy a „Gnarly” megjelenése után egy merészebb korszakot ölelnek fel. „Ha nem érted meg, akkor nem neked való” – mondták akkor.

Azóta bejelentették 2026-os „WILDWORLD” turnéjukat, amelyen keresztül eljutnak az Egyesült Királyságba, Európába és Észak-Amerikába. A futam a londoni The O2 és a manchesteri Co-op Live előadásait is magában foglalja – tekintse meg az összes dátumot itt, és találja meg a fennmaradó jegyeket itt.