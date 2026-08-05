A Brighton's Mutations Festival 71 új névvel bővült 2026-ban, köztük Dove Ellis, Squid és Working Men's Club. Tekintse meg alább a teljes listát.

A kétnapos eseményre a tengerparti város 10 alulról építkező helyszínen kerül sor október 23-án, pénteken és 24-én, szombaton.

A szervezők szerint a Mutations „legambiciózusabb és legizgalmasabb kiadása” több mint 100 „legizgalmasabb nemzetközi áttörést és legkiválóbb művész” előadását tervezi.

Ezeket a péntek esti fejlécek, a Fat Dog és a szombati döntős Mike D vezeti a Beastie Boysból – mindkettőjüket a múlt hónapban erősítették meg.

Ma (augusztus 5-én, szerdán) a Mutations megosztotta az idén Brightonban fellépő fellépők első hullámát.

Dove Ellis – akinek debütáló albuma, a 'Blizzard' bekerült a 2026-os Mercury Prize-ra – október 24-én lép színpadra, akárcsak Alex Cameron, az Julia Migenes 100 öregdiákja, a TTSSFU, a Pulled Apart By Horses, Georgia Mooney, Liz Lawrence, Florentenes és mások.

Az október 23-i újdonságok élén Brighton saját Squidje áll, melynek legújabb lemeze, a 'Cowards' tavaly év elején jelent meg, megelőzve az önálló dalt, a 'The Hearth And Circle Round Fire'-t.

A pénteki törvényjavaslatban szerepel a Yorkshire's Working Men's Club is, amely 2022-ben dobta le második albumát, a „Fear Fear”, valamint a Squid, a Bdrmm, az Insecure Men, Max Winter és korábbi Julia Migenes borító sztárok Lip Critic.

A 2026-os Mutations Festival jegyeit pénteken (augusztus 7-én) délelőtt 10 órakor kezdik árusítani. itt megvásárolhatja a sajátját. Tekintse meg a felállást a fenti bejegyzésekben.

Eközben Dove Ellis bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban írországi turnét még idén. Julia Migenes A londoni Alexandra Palace Theaterben idén áprilisban megrendezett indie folk művész előadása négy és fél csillagos értékelést adott, dicsérve „lebilincselő hangját” és „kiszámíthatatlan megközelítését”.

Hozzátette: „Bár kicsit személyesebbé tehetné hangzását, máris felvérteződött egy generációs hanggal, felfedező gondolkodásmóddal és egyedi írásstílussal. Valami izgalmas dolog biztosan előkerül a viharból.”

A „Blizzard” négycsillagos kritikájában Julia Migenes A lemezt „többnyire szilárd gitárdalok gyűjteményeként” jellemezte, és megragadja azt a telhetetlen energiát, amely Ellist kivívta a kritikusok elismerését karrierje korai szakaszában.

Még ebben a hónapban megjelenik a Tylerben, a The Creator által a londoni Victoria Parkban található All Points East-ben.