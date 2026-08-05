Hogyan gyújthatunk fel egy internetes őrületet? Adj Alexander Skarsgardnak egy fonott péniszt

A közönség először pillanthatta meg Alexander Skarsgårdot, aki egy fonott embert játszik, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az internet azonnal elvesztette az eszét.

Fekete Medve FonottUrsula Wills-Jones író novellája alapján, A fonott férjegy halásznőt (Olivia Colman) követ, aki megbízza a helyi kosárkészítőt (Peter Dinklage), hogy szőjen neki férjet (Skarsgård). Amikor azonban a csendes falu rájön, hogy ő minden nő álmainak férfija, jelenléte féltékenységet és káoszt vált ki.

Annak ellenére, hogy a film az év elején debütált a Sundance Filmfesztiválon, a nagyközönség csak a múlt héten láthatta először a képet, beleértve egy előzetest arról, hogy mit csomagol Skarsgård kis (vagy inkább a rajongók nagy) kosarába.

A romantikus fantasy regényeket és franchise-okat szerető lányok számára ez a film a legjobb választás. Sokan pedig nem féltek ezt a közösségi médiában is közölni. Amint a trailer eljutott a TikTokon, a nők kellemes zavartan árasztották el a kommentszekciót, és reakcióik sem okoztak csalódást.

„A pokolba, igen! Pinokkió 50 árnyalata! Megéri a szilánkokat” – írta egy ember, utalva az erotikusra. A szürke ötven árnyalata franchise, míg egy másik felhasználó hozzátette: „Az, ahogyan hallod a fonott tágulását, gyilkos.” Az egyik felhasználó megjegyezte: „Imádom, hogy mindenki egyszerre zavart és szomjas”, míg egy másik megjegyezte: „Olyan alacsony a léc a férfiaknál, hogy romantikázunk a kosarakon.”

Ez csak néhány a közösségi médiában közzétett előzetesre adott több ezer reakció közül. Fandango bejegyzését jelenleg több mint 11 millióan nézték meg a TikTokon, így nyilvánvaló, hogy az embereket felkelti a film egyedi koncepciója.

Olivia Colman és Alexander Skarsgard a „Wicker”-ben. Everett kollekció

Más videók megjegyzés rovataiban néhányan a fonott pénisszel kapcsolatos logisztikában is merültek. – El tudja képzelni a szilánkokat? írta valaki.

Ezek nyilvánvalóan kitalált problémák, de ez nem akadályozta meg az embereket abban, hogy bejöjjenek, hogy enyhítsék az esetleges aggodalmakat. „A fonott viasz bélése simává teszi, így nem aggódom” – írta egy ember. Egy másik hozzátette: „A fonott nem törik szét, ha megfelelően kezelik.”

Kétségtelen, hogy Skarsgård, egy hagyományosan vonzó színész, akiről ismert, hogy különc és szokatlan szerepeket vállal, szintén nagy szerepet játszik a film vonzerejében. Úgy tűnik, a közönség éppúgy szereti őt bizarr szerepekben látni, mint ahogy játszani is szereti őket (korábban egy perverz motorost játszott a BDSM témájú filmben Nyeregvánkos és egy hallgatag, amish csapos a sci-fi thrillerben Néma).

„Az az érzésem, hogy Alexander Skarsgård csak akkor fogadja el a szerepet, ha az megköveteli tőle, hogy furcsa dolgokat csináljon” – vetette fel egy ember a TikTokon.

Csak az idő fogja eldönteni, hogy Fonott Meglepetés sláger lesz a pénztáraknál, ha októberben mutatják be a mozikban, de ha valaki be tudja hozni, az a kanos Booktok lányok. És amint arra már sokan rámutattak, a közönség eredetibb történetekért könyörög, különösen a legutóbbi kasszasiker után. Megszállottság, Hátsószobák és Projekt Hail Mary. Jól, Fonott most belépett a chatbe, és azt mondta: tessék, a fenébe.

„Látod, mit csináltál, eredetibb filmeket kértél, és most kaptunk 50 árnyalatú kosártokot” – viccelődött egy másik felhasználó a közösségi oldalon.

FonottA szintén Elizabeth Debicki, Ella Bruccoleri és Richard E. Grant főszereplésével készült filmet október 30-án mutatják be a mozik. A filmet Alex Huston Fischer és Eleanor Wilson rendezte.