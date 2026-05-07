Igshaan Adams, a mozgalom jegye

2025 márciusában a bilbaói Guggenheim Múzeum megkezdte a kiállítási ciklust A helyszínenamely felkéri a nemzetközi művészeket, hogy készítsenek új és konkrét projekteket, amelyeket ebben a központban állítanak ki, Gehry építészetéhez kapcsolódóan. Refik Anadol és Mark Leckey után a harmadik szerző, aki csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, a dél-afrikai Igshaan Adams, aki 1982-ben született Fokvárosban, és közel hét éve jelen van az amerikai és európai intézmények kiállításain.

Lekha Hileman felügyelete alatt jövő novemberig Bilbaóban látogathatjuk meg a „Raising the Dust: The Archive of the Body” című projektet, amely különböző technikákkal (szobrászat, installáció, textilművészet) olyan darabokból áll, amelyek egyszerű vagy talált anyagokból, például drótokból, gyöngyökből vagy kötelekből készültek, amelyek bizonyos kulturális szimbólumok, szenzoros emlékek, szenzorikus kapcsolatok, kapcsolatok felidézésével is járnak. vallás, faj vagy szexualitás.

Ez a javaslat egyszerre szeretne bensőséges és magával ragadó lenni, és felveti annak lehetőségét, hogy olyan fogalmakat, amelyek nem, mint például az emlékek vagy a másik iránti empátia tárgyi fordításban részesítsék, alapvetően a kötés révén, egy történelmileg egyénileg és kollektíven egyaránt kialakult aktus révén, mindkét esetben nagyon konkrét következményekkel.

A „Raising the Dust” Adams életrajzához kapcsolódik: a művész Bonteheuwelben nőtt fel, Fokváros egyik külvárosában, ahol az apartheid szegregáció nagyon nyilvánvaló volt, és gyakoriak voltak a kényszerletelepítések. A szerző megfigyelhette, hogy az ideológia és az a diszkriminatív rendszer hogyan alakította az egyéni életet és az adott terület várostervezését; Emiatt a gyermekkorához és fiatalságához szorosan kötődő, igen bonyolult fejleményeket generáló műveken keresztül azt kívánta tükrözni, hogy a rasszizmus és a homofóbia emlékezete hogyan hagy hosszú távú hatást a hiedelmekre, az életmódra és a teremtett tárgyakra.

Igshaan Adams legkorábbi munkái a véletlenszerűen előkerült kiselejtezett háztartási cikkeken és a fokvárosi hazai enteriőrökben megszokott mintás linóleum padlókon alapultak: ezek dél-afrikaiak számára ismerős geometriáját a művész intim absztrakciónak fordítja. Produkciója fokozatosan bővült az általa nevezettek felé vágyvonalak: a testek ismétlődő és folyamatos térbeli mozgása által kijelölt pályák, esetenként a megszokott útvonalak ellenében. Ezekben az alkotásokban a mozgás fogalmát kezeli, amely túlmutat az általa hagyott nyomon: olyan tárgyalást von maga után, amely fizikai és egyben kollektív a környezethez való viszonyulásunkkal és annak kisajátításával.

Adams újabban folytatta a mozgás tanulmányozását, de most mint folyamatot és mint formát. Együttműködve a Garage Dance Ensemble kollektívával O'okiepben, családja egy részének származási helyén, a szövés és a tánc találkozásából született darabokat dolgozott ki: meghívott egy táncoscsoportot, hogy mozogjanak a festett linóleum nyomtatáson, amit ő hív. táncnyomatok; Rétegekkel teli monotípiák ezek, amelyek a bőr és az anyagi érintkezés gesztusait, a résztvevők ritmusát, szabadságát rögzítik. Ezek a mozdulatok a művész számára traumagyógyítókká válhatnak, különösen, ha együttesen fordulnak elő.

A Guggenheimbe érkezett alkotások olyan előadások eredményei, amelyeket Adams ugyanazon az úton rendezett Athénban: afrikai és görög táncosok csatlakoztak hozzájuk, és mozdulataik lenyomatai sablonként kerültek át a nagy formátumú szőtt kárpitok új sorozatába, amelyet Bilbaóban láthatunk, felfüggesztve, hogy a közönség mozoghasson.

Némelyik ívelt támasztékon lóg, így mindkét oldalt látjuk; másokat azonban kisebb, felhőszerű formák kísérnek, mintha szín- és mozgásfoszlányok szakadtak volna le és folynának szabadon.

Így mind a művekben, mind a nézőben a mozgás a tapasztalatok rögzítésévé és az átalakulás eszközévé válik, és olyan útvonalakat jelöl ki, amelyeken keresztül áttekintheti vagy javíthatja a megosztottság múltbeli történetét.

„in situ: Igshaan Adams. Felemeli a port: A testarchívum”

GUGGENHEIM MÚZEUM BILBAO

Abandoibarra Avenue, 2

Bilbao

2026. május 5-től november 1-ig