Dua Lipa, Tame Impala, Fred Again… állítólag a Coachella 2027-ről tárgyal – a BTS, az SZA, az Oasis és a Radiohead üldözésével

A hírek szerint Dua Lipa, Tame Impala és Fred Again.. a Coachella 2027 főszereplője lesz.

Az iparági kiadvány új jelentése szerint Hits Daily DoubleLipa és Tame Impala várhatóan a jövő évi kaliforniai fesztivál főcímei lesznek.

Fred Again.. pedig állítólag versenyben van a különleges „Visszatérve a sivatagba” pozícióért, amely hagyományosan külön jelenik meg a fesztivál plakátjának alján.

Állítólag egy további, legjobban számlázott slot továbbra is nyitva marad, és a hírek szerint a BTS, az SZA, az Oasis és a Radiohead is üldözik. A jelentés azt állítja, hogy az SZA jelenleg „sokkal valószínűbb” megszerezni a pozíciót, mint az Oasis vagy a Radiohead.

Állítólag Miley Cyrust is megkeresték, de állítólag visszautasította az ajánlatot.

A Coachella nem kommentálta a találgatásokat, és hivatalosan még egyetlen előadót sem erősítettek meg a 2027-es felálláshoz.

Ha a jelentések pontosnak bizonyulnak, a fesztivál lesz Lipa első fellépése a Coachellában. Legutóbbi albuma továbbra is a 2024-es 'Radical Optimism', amelynek nagy részét a Tame Impala producere, Kevin Parker készítette.

A pár a megjelenése óta folytatta a közös fellépést, Lipa májusban csatlakozott Parkerhez a londoni O2-n, hogy a Houdini című közös munkájukat adják elő.

Tame Impala korábban négyszer szerepelt a Coachellában, először 2011-ben játszott a fesztiválon, majd 2013-ban és 2015-ben visszatért. Parker projektje 2019-ben került a címlapra, nem sokkal a 2020-as „The Slow Rush” album megjelenése előtt.

Legutóbbi lemezük, a 'Deadbeat' 2025 októberében jelent meg, és Parker tovább lépett a tánc és az elektronika területére. A banda 2027 májusában és júniusában is visszatér az Egyesült Királyságba és Európába, hogy a Wet Leggel arénában tartsanak koncerteket, röviddel a javasolt Coachella-dátumok után.

Fred Again.. utoljára 2023-ban jelent meg a fesztiválon, amikor a Skrillexszel és a Four Tettel közösen zárta a második hétvégét. A trió az utolsó pillanatban került be a programba, miután Frank Ocean sérülés miatt visszalépett a második hétvégétől.

A hírek szerint a fennmaradó posztra fontolóra vett művészek közül a BTS a fesztivál idején a 2026-os és 2027-es hatalmas világkörüli turné végéhez közeledik. A K-pop csoport az év elején tért vissza az ARIRANG-gal, és a stadionfutásuk március 14-én fejeződik be Manilában, kevesebb mint egy hónappal a Coachella kezdete előtt.

A SZA legutóbb áprilisban jelent meg a fesztiválon, csatlakozva Justin Bieberhez a 2026-os „Snooze” című szettben.

Az Oasis eközben számos tippet kapott, hogy 2027-ben térjen vissza az utakra, miután tavaly novemberben véget ért a „Live '25” találkozó turnéja.

A legújabb jelentések azt sugallják, hogy egy új brit és európai turné kiterjedt manchesteri rezidenciát és a Knebworth-i fellépéseket is magában foglalhatja, bár hivatalosan még nem jelentették be az időpontokat.

Noel Gallagher a mai napon (szeptember 2-án) még tovább fokozta a pletykákat, amikor egy rádiós megjelenésben azt mondta: „Fogadjunk úgy, hogy jövőre nem lesz futballtorna, szóval valamit tennünk kell a nyáron, igaz?”

A Radioheadnek is vannak élő tervei a következő évre, a gitáros Ed O'Brien márciusban azt mondta, hogy a banda 2025-ös visszatérő turnéját követően 2027-től minden évben 20 fellépést kíván más-más kontinensen játszani.

A csoport idén a Coachellán is képviseltette magát a „Motion Picture House: KID A MNESIA” című 75 perces audiovizuális installáción keresztül, amely Thom Yorke és Stanley Donwood alkotásain alapul.

Cyrus döntése, hogy továbbadja a fesztivált, az előző megjegyzései alapján döntött, miszerint nem volt „kedve” teljes körútra indulni, mert nehézségei vannak mentális jólétének megőrzése az úton.

Azóta bejelentette tizedik albumát, a 'Bass Persuades'-t, két különálló Hollywood Bowl-show mellett idén októberben Los Angelesben. Szélesebb körút nem erősítették meg.

A Coachella 2027-re a kaliforniai indio Empire Polo Clubban kerül sor április 9-től 11-ig és április 16-tól 18-ig.