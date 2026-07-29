Evan Rachel Wood azt mondja, hogy nem tér vissza a „Practical Magic 2”-re, mert „nem követi a könyvet”

Evan Rachel Wood megosztja az okot, amiért úgy gondolja, hogy nem kérték vissza a közelgő alkalomra Gyakorlati varázslat folytatás.

Egy nemrégiben készült interjú során Szórakozás ma estea színésznő szerint nem úgy tűnik Gyakorlati varázslat 2 követni fogja a könyvet. A folytatást Alice Hoffman szerzőjéből adaptálták A mágia könyveamely első regényének folytatása volt Gyakorlati varázslat.

„Elolvastam a könyvet, és úgy tűnik, nem követik a könyvet” – mondta Wood. „Szerintem a könyvben lett volna értelme visszahozni engem; úgy gondolom, hogy ahogyan újracsinálják és megközelítik, nem volt értelme.”

Az 1998-as film két boszorkánytestvért követett nyomon (Sandra Bullock és Nicole Kidman alakítja), akiket különc nagynénik neveltek fel, miközben egy átok fenyeget minden olyan férfit, aki beleszeret egy Owens nőbe. Wood és Alexandra Artrip alakította Bullock karakterének, Sally Owensnek a lányait.

A hónap elején Wood az Instagramon megerősítette a rajongóknak, hogy nem fogja megismételni szerepét az új filmben. „Sokat kérdeznek erről, úgyhogy most tisztázom a dolgot; nem kértek meg, hogy jöjjek vissza és legyek Gyakorlati varázslat „Felajánlottam a szolgálataimat, még akkor is, ha egy jelenetről vagy egy sorról van szó.” – írta annak idején. Azt mondták, hogy átdolgozzák. Sajnálom, hogy csalódást okoztam a rajongóknak. Nem az én irányításomban és nem az én döntésemben volt. Boldogan csatlakoztam volna a nővéreimhez.”

A folytatásban Joey Kinget átdolgozták Wood karakterének alakítására, míg Maisie Williams az első filmben szereplő Artrip karakterének húgát fogja alakítani. Dianne Wiest és Stockard Channing is megismétli karaktereiket, Jet nénit és Franny nénit.

Wood is elmondta ET hogy „szomorú”, nem térhet vissza, mert „gyerekként annyira kötődtünk ehhez a szereplőgárdához, és így elszalasztani a lehetőséget, hogy felnőttként nézzük meg azt a szereplőgárdát, és nézzük azt a házat a szemünkben, ezt nem lehet meghamisítani.”

Gyakorlati varázslat 2 szeptember 11-én kerül a mozikba.