Nézd meg újra Fredet. A LATIN MAFIA pedig új mixtape-et készít élőben a YouTube-on

Fred Again.. és a LATIN MAFIA élőben közvetítik magukat egy új, együttműködésen alapuló mixtape létrehozásával – és megígérték, hogy folytatják, amíg az elkészül.

A brit producer és a mexikói testvértrió újra összejött Mexikóvárosban, hogy befejezzen egy közös projektet, amelyen megszakításokkal dolgoztak az elmúlt két évben.

A YouTube-közvetítésük, melynek címe: „Keverésszalag készítése latin maffiával és itt maradás, amíg be nem fejezzük”, ma (július 28-án) helyi idő szerint 13 órakor kezdődött, vagy 20 órakor BST.

„Én és a Latin Mafia testvérek már sok hónapja dolgozunk a zenén” – mondta Fred a projekt bejelentésekor. „Jelenleg a világon a kedvenc zenéimet készítik. Olyan szép, de meglepő, de visszafogott, de kalandos.”

Nézze meg az élő közvetítést lent.

Fred kiemelte együttműködésük családi jellegét is. A LATIN MAFIA-t Emilio, Milton és Mike de la Rosa testvérek alkotják, a brit művész pedig rendszeresen zenél öccsével, és egy testvére is menedzsere.

„Hárman vannak testvérek, és én is az öcsémmel zenélünk, tehát minden alkalommal, amikor összejövünk, csak öt testvér” – folytatta. „És mindkettőnket a testvéreink irányítanak! Szóval igen, megfelelő családi viszony.”

Fred elmagyarázta, hogy a közösen létrehozott zenéjük hamar egy összefüggő projektnek tűnt.

„Megőrült, hogy milyen gyorsan minden, amit készítettünk, úgy érezte, hogy természetesen ugyanannak a világnak a része” – mondta. „Néha úgy érzem, keményen kell dolgoznom, hogy a dolgokat egy zárt univerzumnak érezzem, de ebben az esetben minden, ami kijött, természetesen egy dolognak tűnt mindannyiunk számára.”

„Tehát az egészet egyetlen projektként szeretnénk megvalósítani. Úgy döntöttünk, hogy összejövünk az otthonukban, Mexikóvárosban, hogy befejezzük az egészet.”

A LATIN MAFIA elmondta, hogy Fred „őszinte és érzékeny” hozzáállása a zenéhez régóta inspirálta őket, hozzátéve, hogy kreatív kapcsolatuk a kezdetektől fogva természetesnek tűnt.

„Amikor találkoztunk, ennek egyszerűen volt értelme, mert olyan sok mindent megosztunk az alkotás során” – áll a spanyol nyelvről lefordított közleményben.

„Pár év telt el azóta, hogy először összejöttünk, hogy zenével foglalkozzunk, és minden alkalommal, amikor egy helyen vagyunk, olyan érzés, mintha örökké barátok lennénk.”

Hozzátették: „Szeretnénk megosztani veletek, amit ez idő alatt együtt hoztunk létre. Tehát összeülünk Mexikóvárosban, hogy befejezzük ezt a projektet, és megállás nélkül sugározzuk az egész folyamatot, amíg be nem fejeződik, és az Ön rendelkezésére áll.”

A közlemény megjelenése után következik Under The Fabric (Mexikóváros, 2025. december 11.)egy új, 35 perces film, amely a művészek improvizált ülését dokumentálja tavaly decemberben.

Az előadás a holland képzőművész, Boris Acket installációja alatt zajlott Fred „USB002” mexikóvárosi bemutatója előtt, ahol később a LATIN MAFIA is csatlakozott hozzá a színpadon. A filmet a múlt héten a mexikóvárosi Cine Tonalában nézték meg a rajongók, majd vasárnap (július 26-án) megosztották az interneten. Nézze meg alább.

A LATIN MAFIA 2024-ben adta ki bemutatkozó albumát, a „Todos Los Días Todo El Día” címet. A trió a popot, az R&B-t, a reggaetont, a trapet és az elektronikus zenét ötvözi, és Fredet az egyik legnagyobb hatásukként említette.

Fred mexikóvárosi bemutatója a nemzetközi „USB002” sorozat részét képezte, amelynek során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Thomas Bangalter, az Underworld, Mike Skinner, a Nia Archives, Romy, Ezra Collective, Young Thug és Jamie T.

Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes az „USB002”-t „az impulzív padlókitöltő anyagok áramlási állapotaként” jellemezte, és hozzátette: „Az „USB” közös szála a fluxus örökkévaló állapotának tűnik, ahol minden korlát és bilincs le van tiltva.

Az év elején Fred megosztott egy folyamatos, 108 órás mixet, amely dokumentálta az „USB002” turnét, valamint a projekt során használt kreatív fájlokat.

Legközelebb nekivág első indiai turnéjának, decemberben Delhiben, Mumbaiban és Bengaluruban játszik. Jelenleg ez a dátum az egyetlen élő show-ja ebben az évben.