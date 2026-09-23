Ez a kalandfilm le akarta nyomni az Indiana Jonest és a stúdió 150 milliót bukott rajta

2026.09.23.

A 2000-es évek elején Hollywood újraélesztette a nagy ívű kaland-mozikat, és akadt egy projekt, amelynek célja az volt, hogy a műfaj koronáját egy másik, ikonikus hős árnyékából kicsalja. A terv ambiciózus volt, a sztárgárda csillogó, a helyszínek pedig szemkápráztatóan expanzívak. A végén azonban a vörös szőnyeg helyett egy mély, pénzügyi homokvihar maradt utána. „A pénz úgy tűnt el, mintha a sivatagba öntöttük volna” – mondták később a produkcióhoz közel állók, és ez a mondat sajnos találó lett.

A nagy dobás árnyékában

A film Clive Cussler népszerű regénysorozatát vitte vászonra, hogy egy új, karizmatikus kincsvadász-figurát állítson a közönség elé. A sztár Matthew McConaughey, partnere a bájos Penélope Cruz, a humorért pedig Steve Zahn felelt, ami papíron minden pipát kipipált. A projekt „színtiszta szombat délutáni szórakozásnak” ígérkezett, nagyívű akcióval, könnyed poénokkal és egzotikus háttérrel. A kamera végül Marokkó és Spanyolország forróságában kaparta össze a képeket, de a forgatás körüli költségek már ekkor fenyegetően kezdtek felkúszni.

„Másolni” vagy „újrafogalmazni”?

A stúdió a ’80-as és ’90-es évek hagyományát szerette volna „újrafordítani”, de a film sokszor egyfajta nosztalgia-koktélként hatott. A tónus ingadozott, a komédia és a feszültség nem mindig talált egymásra, és a forgatókönyv többszöri átírása sem segített azon, hogy a hős útja igazán emlékezetes ívet kapjon. „Mintha mindenből jutott volna egy kicsi, de semmiből sem elég” – morgolódtak nézők, akik szerint a film egyszerre akart modern és retró lenni, miközben egyik arcát sem tudta teljesen kibontani.

A produkció, amelyen elszállt a kassza

A büdzsé a jelentések szerint a sztratoszférába szökött: a hivatalos számok és a bennfentes beszámolók között tátongó rés a végső veszteséget is megfoghatatlanná tette. A globális bevétel nem hozta vissza a hatalmas készpénzt, a marketing és a disztribúció terhei pedig még tovább nyomták a mérleget. A pletykák szerint a végszámla közelítette a „százmilliókban” mért bukást, sőt, sok forrás már „akár 150 millió dolláros” mínuszról suttogott. „A sivatagi szél nemcsak a díszleteket fújta, hanem a költségvetést is” – hangzott az egyik fanyar megjegyzés.

Miért nem működött?

A probléma nem egyetlen nagy hibára, inkább sok apró, összeadódó tényezőre vezethető vissza. A tempó szaggatott, a karakterek gyakran vázlatosak, a humor pedig nem mindig landolt. A film pont azt a fajta csibészes gazdagságot nélkülözte, amely a műfaj aranykorszakát megalapozta: a váratlan, mégis logikus fordulatokat, és azokat a finom, „emberi” pillanatokat, amelyek miatt drukkolni kezdünk a hősöknek.

A hangvétel túl eklektikus , a humor és az akció ritkán ülnek igazán együtt

, a humor és az akció ritkán ülnek igazán A forgatókönyv széttartó , helyenként generikus, kevés igazán ötletes megoldással

, helyenként generikus, kevés igazán megoldással A marketing nem talált erős, egyedi ígéretet , amely megkülönböztette volna a többi blokkfilmtől

, amely megkülönböztette volna a többi A költségek a helyszíni logisztikától a jogi vitákig több fronton elszabadultak

a jogi vitákig több fronton A premier rossz pillanatban, erős konkurencia mellett érte a célközönséget, amely így szétszóródott

Amikor a homokban mégis találni aranyat

Mindez nem jelenti azt, hogy a film teljesen értéktelen volna. A képi világ sokszor pazar, a sivatagi tájak fenségesek, a praktikus kaszkadőrmunka pedig helyenként kifejezetten izgalmas. McConaughey és Zahn között működik a „bromance” kémia, és Cruz is hoz egy határozott, kompetens figurát, aki nem csak díszlet a fiúkalandon. Egy késő esti tévéadásban vagy „háttérmozizós” hétvégén a film képes arra, amiért készült: könnyen csúszó, hangulatos kaland lenni, nagy tétek nélkül.

A jog és a márka béklyói

A háttérben a jogi civakodások és a kreatív irányviták is megtették a magukét. A szerzői kontroll, az adaptációs elvárások és a stúdiók nyomása szétzilálhatják azt a kényes egyensúlyt, amelyből a jó franchise-ok születnek. Amikor a karakter identitása és a piaci kalkuláció egymásnak feszül, a vásznon gyakran kompromisszumokból szőtt, középre húzó massza marad.

Órák a tanulópályán

Hollywood azóta többször is megpróbálta az „új kalandhős” receptjét, de a tanulságok makacsak. Egy ilyen film nem a költségvetés nagyságától vagy az egzotikus helyszínek számától lesz hiteles, hanem attól, hogy a hős „miért”-je kristálytiszta, a küldetés tétje valós, a humor pedig organikusan születik. A korszerű, mégis karakterközpontú megközelítés – lásd a sokat emlegetett, okosan pozicionált vetélytársakat – többet ér, mint bármennyi CGI és két plusz robbanás.

Mi marad a porfelhő elültével?

Az iparági kollektív emlékezet ma már inkább „drága leckeként” tekint a filmre. Van benne szerethető bohóság, van benne látványos ambíció, de a műfaj esszenciája – a felfedezés öröme és a karakterek szikrázó egyénisége – túl gyakran kopik el az aranyló homokban. „Hiába a nagy kaland, ha a szív hiányzik” – mondaná egy bölcs veterán, és nehéz lenne vele vitatkozni. A történet üzeni: a valódi, időtálló varázslat nem a költségvetési sorokban, hanem a jól megírt hősben és az okosan felépített tétben lakik. És ha ezt kihagyjuk, a kassza hangja bizony könnyen elhalkul.