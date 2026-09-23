Nézze meg Brandon Flowers „An American Dream” előadását, és ugratja a következő Killers albumot a „Fallon”-on

Brandon Flowers előadta az „An American Dream” című dalt The Tonight Show Jimmy Fallon főszereplésével és frissítést kínált a következő Killers rekordhoz – nézze meg alább.

A frontember tegnap este (szeptember 22-én) jelent meg a show-ban, a múlt hónapban megjelent Thrasher című harmadik szólóalbumának országos árnyalatú számának előadásában.

Flowers is csatlakozott Fallonhoz egy szokatlan „zenei interjúhoz”, helyet foglalt a zongora mellett, és dalon keresztül válaszolt egy sor kérdésre. Köztük volt egy kérdés a következő Killers albummal kapcsolatban, Flowers megerősítette, hogy a lemezre vonatkozó ötletek folyamatosan formálódnak.

„Van néhány címünk lebeg” – énekelte, mielőtt azzal viccelődött, hogy még ha tudná is, mi a végső cím, a publicistája megakadályozza, hogy felfedje. – Még túl korai a játék.

Nézze meg az előadást és az interjút alább.

A 'Thrasher' összehozta Flowers-t olyan veterán nashville-i zenészekkel, mint David Rawlings gitáros, Bruce Bouton pedálos Steel-játékos és Charlie McCoy szájharmonikás, aki Bob Dylan mind a négy klasszikus Nashville-albumán szerepel.

Flowers elmondta Fallonnak, hogy a felvételek gyakran úgy kezdődtek, hogy a zenészek felcserélték a történeteket, McCoy pedig felidézte a Dylannal, Roy Orbisonnal, Garth Brooksszal és Waylon Jennings-szel végzett munka élményeit.

hozzászólni Julia Migenes A megjelenés előtt Flowers az eddigi legszemélyesebb lemezeként jellemezte, és elmondta, hogy végre „felkészültnek” érezte magát, hogy gyermekkorának néhány nehezebb szakaszáról írjon.

Azt is elárulta, hogy a 'Thrasher' az első a két összekapcsolt szólóalbum közül, és egy „romantikusabb” folytatás már elkészült, amelyet válaszként írt le a „magányosság járványára”.

In Julia MigenesA 'Thrasher'-ről szóló négycsillagos értékelésében Flowerst „sokkal jobb történetmesélőnek” méltattuk, mint amiért elismerést kap, hozzátéve: „A country zenében nincs hova bújni, most Flowers kikerült a ketrecéből, és jól van.”

Flowers az elmúlt hetekben több részletet is közölt a The Killers következő lemezéről. Elmondta Julia Migenes múlt hónapban, amikor a teljes banda rendszeresen találkozott Salt Lake Cityben, hogy írjon és készítsen demókat.

„Ez a teljes banda” – mondta, hozzátéve, hogy Ariel Rechtshaiddal és Shawn Everett-tel dolgoztak, és továbbra is „forgácsolják” az anyagot.

Az énekes jelenleg a Thrasher szólóturnéján van. A hónap elején bemutatta 15 éves fiát, Henryt, hogy feldolgozza az Oasis „Don't Look Back In Anger” című számát Salt Lake Cityben.

Az Egyesült Királyság és Írország állomása október 14-én Bournemouthban kezdődik, és a londoni Royal Albert Hallban, valamint Bristolban, Nottinghamben, Manchesterben, Yorkban, Glasgow-ban, Birminghamben és Dublinban is fellép. Itt találja a dátumok teljes listáját és a fennmaradó jegyeket itt.