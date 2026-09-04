Fan Bingbing meggyújtja a testi vágyat Wayne Wang „Egy őrült öregember naplójában” (Exkluzív torontói klip) az invalid apósban

Wayne Wang író-rendező visszatért a testi játékokhoz, amelyek a pszichológiai huncutságok katalizátoraként játszanak Egy őrült öregember naplójamelynek főszereplője Fan Bingbing és Lily Franky, és a Torontói Filmfesztivál gála-világpremierje felé tart.

Wang legújabb filmjének középpontjában a 69 éves özvegy Utsugi áll, akit Franky japán színész (Bolttolvajok) alakít, akinek a teste agyvérzés után tönkremegy, pedig szexuális vágya továbbra is erős. Exkluzív klipben, amelyet a A hollywoodi riporter, Utsugi, aki a menyétől, Susutól függ, akit Bingbing alakít, nyújtó gyakorlatokat kap, hogy segítse felépülését.

Wang szokásos mesterkélt megközelítésével az erotikus vágyhoz, egy izzadt Susu ezután közli az apósával, hogy lezuhanyozik, és nyitva hagyja az ajtót – amit Utsugi a szexre vonatkozó lehetséges könyörgésnek ítél.

– Miért mondta Susu, hogy nyitva hagyom az ajtót? Meghívás volt? Vagy talán kötekedni” – írja Utsugi privát naplójában. Lehet, hogy „borzalmas” öregember, Utsugi továbbra is ír, de még mindig képes magához vonzani a gyönyörű nőket, mint a menyét, anélkül, hogy gyanút kelthetne az erotikus megszállottságokkal kapcsolatban.

Szó sincs róla, hogy Susu nyitva hagyta a zuhanyajtót, ha Utsugi leesik és segítséget kiált. Wayne kinyitotta saját elbeszélő ajtaját, hogy Utsugi és Susu feszültségekkel teli találkozásai eszkalálódjanak, hogy a csábítás és a kivetítés, az intimitás és a manipuláció közötti határok letörjenek, és Egy őrült öregember naplója sötéten komikusan a magányról, a perverzitásról és a mély emberi kapcsolatok kereséséről.

Egy őrült öregember naplója Torontói Filmfesztivál

A független dráma a pekingi székhelyű Rediance Films a világ értékesítési ügynöke, Meng Xie vezérigazgató pedig nyilatkozatában elmondta, hogy „nagyon örült, hogy elkezdhetett első együttműködésünk Wayne Wang rendezővel, az ázsiai-amerikai filmművészet úttörő alakjával, akinek lenyűgöző munkája, amely a független és stúdiófilmeket is magában foglalja, magáért beszél. Az új ázsiai céllal Torontóban és a világpremierrel indul. egy japán irodalmi klasszikus adaptációja szélesebb globális közönség számára.”

Wang erotikus töltetű drámája Jun'ichirō Tanizaki névadó regényét adaptálja egy hétköznapi családi házról, amely a tiltott vágy színterévé válik. A Joy Luck Club A rendező egy nyilatkozatában így nyilatkozott a filmadaptációjáról: „Ez volt (Tanizaki) utolsó regénye, amelyet a hatvanas években kapott agyvérzése után írt. A könyv egy idősödő pátriárka, Utsugi naplójának formáját ölti, aki az agyvérzésből felépülve felfedezi, hogy miközben teste hanyatlik, libidója tovább tombol. Ahogy közeledtem a hetvenes évek végéhez A halandóság olyan iróniában találom magam, mint Tanizaki, aki az erósz és az élni akarás között küzd.

Míg Torontóban Egy őrült öregember naplójaBingbing Special Tribute Award-ot kap a TIFF-en, amely szeptember 10. és 20. között tart.