Nevezd be kedvenc brit helyi zenei helyszínedet, és nyerj egy csomag Fender felszerelést

A Music Venue Trust (MVT) összeállt a Fenderrel, hogy ösztönözze az élőzene rajongóit, hogy támogassák kedvenc helyi helyeiket.

Az új kezdeményezés arra kéri Anglia, Skócia és Wales zenerajongóit, hogy nevezzék meg magukat

kedvenc helyi zenei helyszín. Három nyertes helyszín kerül kiválasztásra, régiónként egy-egy

a legtöbb beérkezett regionális jelölés alapján, minden nyertes helyszínnel

felszereléscsomagot kapott az ikonikus zenei márkától.

A nyertes helyszín egy Hot Rod Deluxe IV erősítőt, egy Rumble 200 basszuserősítőt, egy Acoustic SFX II erősítőt, A 5150® Iconic® Series 40W EL34 1×12 Combo-t és egy StudioLive SE digitális konzolkeverőt, a méretek szerint szabott csomagot kap.

Ezen túlmenően, mindenki, aki jelöli a helyszínt, részt vesz egy nyereményjátékban, amely egy Fender 75th Anniversary Player II Sparkle Precision Bass-t nyerhet. A rajongók szavazhatnak kedvenc helyszínükre, és többet megtudhatnak a kezdeményezésről itt.

Az MVT legutóbbi erőfeszítései, a Save Our Scene, This Feeling, az AGMP és a Független Promóterek Szövetségének többi tagja mellett azután történtek, hogy a 2024-es jelentések felfedték, hogy az Egyesült Királyság alulról építkező zenei szcénája sürgős segítség nélkül „teljes összeomlás” előtt állna, és 2023 után a worstro125s zeneszám bizonyult a lemezen. a helyszínek bezárják az ajtókat.

Az idei év elején megerősítést nyert, hogy az Egyesült Királyság helyi helyszíneinek több mint fele nem termelt profitot 2025-ben, és 6000 munkahely szűnt meg az ágazatban, Mark Davyd, az MVT vezérigazgatója pedig azt mondta, hogy „elérték az abszolút határt annak, amit a goodwill képes felszívni”.

A kormány némi megkönnyebbülést jelentett januárban, amikor megfordult, és egy extra támogatási csomagot nyújtottak a kocsmáknak és a helyszíneknek, miután korábban megsemmisítő csapást mértek rájuk a jelentősen megemelkedett üzleti kamatokkal.

Mindazonáltal továbbra is felszólítják az ország összes arénáját és stadionját, hogy önkéntesen járuljon hozzá az 1 GBP-os jegyilletékhez. A kezdeményezést a kormány 2024-ben támogatta. A kormány jelenleg arra vár, hogy az iparág saját maga határozza meg az illetéket, mielőtt belevágna annak törvénybe iktatásába.

Tavaly azt várták, hogy 2025 végéig a stadionban és arénában fellépő koncertek 50 százaléka fizet majd be az illetéket. Végül 2025-ben a fellépések mindössze 8,8 százaléka iratkozott be az illetékbe, némi távolságot eltévesztve a kitűzött célt.

Áprilisban az MVT bemutatta a nagyszabású új finanszírozási és kezdeményezési csomagot, amelyek mindegyike az Egyesült Királyság alulról építkező zenei helyszínei előtt álló folyamatban lévő gazdasági kihívások kezelésére szolgál. „Az alulról építkező zenei helyszínektől nem várható el, hogy pusztán jóindulattal és csodálattal éljenek túl” – mondta Beverley Whitrick, az MVT vezérigazgatója. „Ha az Egyesült Királyság zeneipara komolyan gondolja a tehetségek gyűjtőkörének védelmét, akkor komolyan kell vennie az azt megalapozó gazdaságot.”