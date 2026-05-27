Glen Matlock válaszol arra, hogy John Lydon nélküle „tisztelgésnek” nevezte a Sex Pistolst – és ha valaha újra csatlakozna a bandához

Glen Matlock reagált a korábbi frontember John Lydonra, aki a Sex Pistols jelenlegi iterációját „tisztelgésnek” minősítette, és azt mondta, láthatja-e, hogy az énekes valaha újra csatlakozik a felálláshoz.

A basszusgitáros beszélgetése egy új dokumentumfilm témája Tizenéves szexpisztoly voltam. Rendező: Andre Relis (Randy Rhoads: Egy gitárikon tükörképe) és Nick Mead (Kinek tartom magam?), a film már elérhető az Apple TV-n és a Prime Video-n, és az 1996-os, azonos című emlékiratán alapul.

Matlock vendégszereplésével közeli barátai és társai mellett – köztük Billy Idol, a Blondie-s Debbie Harry, Chris Stein és a néhai Clem Burke, a Spandau Ballet Gary Kempje, a The Damned Rat Scabies és még sok más – a film Matlock helyét a punk-jelenetben és a Sex Pistolra gyakorolt ​​hatását kutatja.

A basszusgitáros az 1977-es „Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols” című album 12 dalából 10-et társszerzőként írt, mielőtt még abban az évben elhagyta a csapatot. Az eltelt időt és a zenekarhoz való hozzájárulását szintén figyelmen kívül hagyták az évek során, Sid Vicious basszusgitáros imázsa és hírneve gyakran a reflektorfénybe került.

Vicious – aki 1977-ben váltotta Matlockot a bandában – archív felvételeken keresztül szerepel a dokumentumfilmben, csakúgy, mint John Lydon frontember (más néven Johnny Rotten), és a zenekar néhai menedzsere, Malcolm McLaren.

Matlock mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy elhagyja a csapatot, míg más bandatagok azt mondták, hogy kirúgták, majd a felállás után Matlock megalakította a Rich Kidst Midge Ure-ral, valamint dolgozott a Blondie-val, a The Damneddel, Iggy Poppal és a Faces-szel is.

Azokról szólva, akik nem szerepelnek a dokumentumfilmben, Matlock elmondta (via Hirdetőtábla).

„Talán többen voltak a John táborban… szóval valószínűleg nemet mondtak, mert kínos lehetett” – tette hozzá, megerősítve azt is, hogy nem kérdezte meg Lydont, mivel azt feltételezte, hogy „csak nem érdekli”, és túlságosan el van foglalva a Public Image Ltd. (PiL) zenekarával.

„Most továbblépett a (a Sex Pistolstól). De sok szerencsét Johnnak, neki megy a Public Image ügye” – folytatta. „Az emberek azt mondják, hogy John nélkül egy tribute banda vagyunk, de hárman vagyunk, és ő az egyetlen Public Imager. Azt hiszem, egy nagyon nagy folyosó sarkába festette magát.”

A „hármunkkal” kapcsolatos megjegyzések arra utalnak, hogy Matlock, Paul Cook és Steve Jones 2024-ben Frank Carter énekessel újjáalakult – kezdetben azért, hogy a londoni Bush Hall helyszínre gyűjtsenek pénzt, és azóta is rendszeresen zenélnek.

Lydon a múltban többször is kritizálta az újraegyesülést, „karaoke”-nak és „szinte rosszindulatúnak” nevezve.

Kérdezte Hirdetőtábla Akár nyitott lenne, akár nem, ha akarja, Lydon visszakerüljön a Sex Pistolsba, Matlock csak annyit mondott: „Ez nem fog megtörténni.”

Lydon az elmúlt években a Public Image Ltd. zenekarával volt elfoglalva, és egyértelművé tette, hogy nem akar egyhamar visszatérni a Sex Pistolshoz. Tavaly, mondta PA hogy „soha” nem tér vissza a sorba.

„Nem azok után, amit én piszkos tetteiknek tartok, hagyják, hogy Walt Disney felébredjenek a várakozások. Megölték a tartalmat, vagy mindent megtettek érte, és az egészet szemétté, gyerekessé változtatták, és ez elfogadhatatlan” – mondta akkor. – Sajnálom, nem fogok ehhez tovább nyújtani segítő kezet, ami engem illet, én vagyok a Pistols, ők pedig nem.

Matlock is beszélt Julia Migenes 2024-ben Lydon kritikájáról a zenekarról, amiért Carterrel együtt lépett fel, és azt mondta, hogy „tévedett”, amikor azt feltételezte, hogy az élő műsoraik „bollockok” lesznek.

„John megvetette az ágyát – tud benne feküdni. Boldogan csinálja a Public Image-dolgait. Sok sikert neki. Nem az én dolgom, és biztos vagyok benne, hogy az én dolgom nem az ő dolga” – mondta. „Mivel én csinálom a klubszintű dolgaimat, mivel a Pistolst csináltam, nem érzem kötelességemnek, hogy felbukkanjak és legyek Glen Matlock a Sex Pistolsból. Marky Ramone, akit szeretek, elmegy és eljátssza az összes Ramones dalt. Szerintem ez egy kicsit béna.”

A Sex Pistols és Frank Carter még ebben az évben turnéra indul, hogy megünnepelje 50. évfordulóját – a műsorok között több fesztivál is szerepel, az Egyesült Államokban pedig szeptemberben indulnak a dátumok, majd decemberben az Egyesült Királyságba indulnak.

Ami a Public Image Kft.-t illeti, úgy tűnik, készül egy új album. Az év elején Lydont az ITV énekversenyének tagjaként mutatták be Az álarcos énekes –, és utólag megerősítette, hogy a fizetést egy új rekord finanszírozására használja.

Az énekes, Lydon is elárulta, hogy tavaly egy új PiL albumon dolgozott, amikor elmondta Julia Migenes hogy a felesége, Nora elvesztése miatti gyászt a dalírási folyamatba irányította.

– Ki kell mennem a házból – mondta. „Eleget ácsorogtam, amit persze nem tudsz elkerülni, még akkor sem, ha azt gondolod: „Nem, légy a nagyobb ember”. Nem tudod megállítani. Nem tudod megállítani a szomorúságot, amikor eljön, de már elég.”

Az interjú során azt is elárulta, hogy a banda visszatér az alapokhoz a 12. albumukhoz, és hozzátette: „Nem lesz ez egy rossz lemez. Vissza fogjuk vinni egy igazi rockzenekar gyökereihez, lebontva a kibaszott épületet. Tele lesz.”

„Mindannyian szükségünk van erre. És ez végtelenül segít nekem mentálisan. Ez olyan, mint a kiáltásterápia” – folytatta.