Ha régi moziplakátokat találsz a padláson ne dobd ki őket: bizonyos magyar plakátok ma kisebb vagyont érnek a gyűjtők között

2026.11.09.

A padlás sarkában megbújó, poros hengerből egyszer csak előkandikál egy merész, kézzel rajzolt filmplakát. Az első ösztön talán a kuka felé terel, de a rutinos gyűjtők szerint ez súlyos hiba lehet. A magyar plakátművészet darabjai nemcsak vizuális kincsek, hanem kultúrtörténeti emlékek is — és időnként nagyon is kézzelfogható értéket képviselnek.

A plakát egyszerre hordozza egy korszak ízlését és a mozi varázsát. Sokszor elég egy vakmerő vonás, egy markáns betű, vagy egy szokatlan színpár, és máris ott állunk egy apró, papíralapú időgép előtt. Ahogy egy régi gyűjtő mondja: „A plakát nem csupán reklám, hanem lenyomat az időben.”

Miért különleges a magyar filmplakát?

A magyar vizuális kultúra erős plakáthagyománnyal bír: a konstruktivizmus, az art déco és a modern tipográfia itt találkozott a mozi világával. Olyan nevek fémjelzik ezt a terepet, mint Konecsni György, Bortnyik Sándor, Kassák Lajos köre, később pedig Kemény György és Helényi Tibor — sokan, sokféle stílusban, de mindig magas színvonalon.

A kézi festésű kompozíciók merész metaforákkal, stilizált figurákkal és kíméletlenül hatásos színkontrasztokkal dolgoztak. „Egy jó plakát fényképezőgép nélkül is filmet vetít a szemedbe” — tartja egy grafikus mondás.

Mitől lesz értékes egy darab?

A gyűjtői piac logikája egyszerre egyszerű és kegyetlen. Néhány tényező különösen erős súllyal nyom a latban:

Ritkaság és példányszám: minél kevesebb maradt, annál nagyobb a kereslet.

a kereslet. Állapot: gyűrődés, szakadás, napfény- és nedvességkár komolyan csökkenti az árat .

. Első kiadás vs. újranyomás: a korabeli, forgalmazásra szánt első nyomat a legkeresettebb.

a legkeresettebb. Technika: a kőnyomatos vagy korai ofszet eljárás sokszor értékesebb , mint a későbbi utánnyomás.

, mint a későbbi utánnyomás. Film és alkotó: kultstátuszú címek és neves grafikusok plakátjai drágábban kelnek el.

plakátjai drágábban el. Formátum: a nagyobb, mozis kirakat -méretek (pl. A1) látványosabbak és gyakran kapósabbak .

-méretek (pl. A1) látványosabbak és gyakran . Eredet: dokumentált származás, régi mozikból vagy gyűjteményekből származó darabok plusz bizalmat keltenek.

Hogyan ismerd fel az eredetit?

Az eredetiség kulcsa a papír, a nyomdai jelzések és a korabeli tipográfia. A szocialista korszakban gyakori a „MOKÉP” felirat, a nyomda neve, sőt sokszor a gyártási évszám is a sarkokban. A papír tapintása enyhén érdes, kissé roppanós, míg a friss utánnyomások gyakran túl fehérek vagy műanyagosan simasak.

Érdemes nagyítóval megnézni a rastert: a kőnyomat lágyabb, szemcsés felülete eltér a modern ofszet „tiszta” pontszerkezetétől. Gyanús lehet a túl tökéletes állapot, a gyanúsan friss szag, vagy a homályos forrás. Ha kételyed van, kérj véleményt tapasztalt kereskedőtől vagy papírrestaurátortól — ők a mikroszkóp mögött könnyen találnak nyomokat.

Tárolás és kíméletes restaurálás

A papír ellensége a napfény, a nedvesség és a savas környezet. Tárold a plakátot savmentes mappában, pH-semleges hátlapon, és lehetőleg Mylar vagy polipropilén tasakban. Kerüld a laminálást: ez visszafordíthatatlan, és drasztikusan rontja a gyűjtői értéket.

Kíméletesen, síkban érdemes pihentetni, a felgöngyölt darabokat ne erőből simítsd ki. A professzionális, enyvezett japán papírral végzett javítás, illetve a pH-kiegyenlítés szakértői feladat. Otthon csak portalaníts, és tarts stabil, 18–21 °C-os, 45–55% páratartalmú környezetet.

Hol keress piacot és közösséget?

Értékeléshez és eladáshoz jó kiindulópontok a megbízható aukciósházak, antikváriumok és hazai online piacterek. Sok gyűjtő figyeli a tematikus fórumokat és közösségi média csoportokat, ahol gyorsan kapsz visszajelzést a darab jelentőségéről. Kérj több helyről véleményt, és ha komoly a gyanúd az értékre, ne kapkodd el a döntést.

Az árképzésnél hasonlítsd össze a korábbi leütéseket, a grafikus nevét, a kiadási évet, a méretet és az állapotot. Egy tisztességes leírás, jó minőségű fotók, és a tiszta, pontos kommunikáció sokat számít az eladási árban.

Mely címek és korszakok kapósak ma?

A két világháború közötti vígjátékokhoz készült art déco ízű plakátok ritkák és keresettek. Az 1940-es évek drámai tónusú grafikái, a háború utáni korszak realista hangolása, majd az 1960–70-es évek merész, kísérletező vizualitása mind más-más gyűjtői kört mozgat. Kultfilmek, betiltott vagy cenzúrázott címek, illetve külföldi filmek hazai, egyedi változatai gyakran emelik a tétet.

Kiemelten kapósak a kézzel festett VFX- és sci-fi poszterek, a horror és exploitation darabok, illetve a hazai grafikusok által újragondolt nyugati premierek. Helényi Tibor „Csillagok háborúja” posztere például ikonikus példája annak, amikor a magyar kreativitás világsztorit fordít saját nyelvére. Ahogy egy kereskedő fogalmaz: „Az egyedi magyar nézőpont ma is mágnes a nemzetközi piacon.”

Ha a padláson talált papír enyhén hullámos, de színei még élnek, ha a sarkoknál látszik a korabeli nyom, és a betűkben ott a kézi bátorság — tedd félre, fotózd le, és kérj szakmai tanácsot. Lehet, hogy épp egy feledésbe merült, de most újra felértékelődő történet akadt a kezedbe. Az ilyen leletek nemcsak pénzben, hanem történetben és örömben is gazdagítanak — és ritkán adódik belőlük második esély.