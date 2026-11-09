Nézze meg, ahogy Deftones 2008 óta először játssza a kiadatlan „Eros” ritkaságot, a „Melanie”-t a Dia De Los Deftonesnál: „Ez a dal nem létezik”

A Deftones az idei Dia De Los Deftones rendezvényen közel két évtized után először törte ki a kiadatlan „Eros” ritkaságot, a „Melanie”-t. Nézze meg alább.

Az alt-metal ikonok ezen a hétvégén (november 7-én, szombaton) adták elő a dalt, amikor a kaliforniai San Diego-i Petco Parkban a Dia De Los Deftones fesztivál főcímeként szerepeltek.

Idén hetedik alkalommal rendezik meg az éves rendezvényt, amelynek során két színpadot rendeznek a műfajok eklektikus keverékével, valamint művészeti installációkat, helyi árusokat és exkluzív árucikkeket rendeznek. Az évek során olyan fellépéseket vonultattak fel, mint a Turnstile, Clipse, Doechii, Megan Thee Stallion, Doja Cat, 2Hollis, Knocked Loose, Gojira, IDLES, Ecca Vandal, Future és mások.

A 2026-os kiadást egy 20 dalból álló főcímkészlettel zárjuk, Chino Moreno és társai. kitört a szokásos rajongói kedvencek, köztük a „My Own Summer (Shove It)”, a „Be Quiet And Drive (Far Away)” és még sok más, de meglepte a rajongókat egy olyan dallal is, amelyet 2008 óta nem játszottak élőben.

Ez a dal volt a ritkán játszott 'Melanie', amit a 2008-as 'Eros' albumhoz írtak – egy nagylemezt, amelyet a Deftones éppen akkor vett fel, amikor Chi Cheng néhai basszusgitárosuk 2008-ban autóbalesetet szenvedett. Évekig félkómában maradt, ezért a csapat úgy döntött, hogy polcra dobják az albumot, és végül Sergio Veinga basszusgitárossal kezdik újra visszatérni. Szemek 2010-ben.

Cheng 2013-ban elhunyt, az Erost pedig nem adták ki. 2014-ben, Cheng halálának egyéves évfordulóján, Moreno megosztotta a Smile stúdióverzióját, az egyetlen számot, amely valaha is megszabadult az albumról, és csak 2019-ben játszották élőben.

A 2026-os Dia De Los Deftones-on 2008 óta először játszották el a „Melanie”-t erről a lemezről, és a frontember utólag azt mondta a közönségnek, hogy „Ez a dal nem létezik”.

A banda egyelőre nem árult el többet arról, hogy miért vezették be újra a dalt a szettbe oly hosszú idő után, bár a megjelenés után érkezik, pl. Stereogum és A PRP arról számolt be, hogy a kiadatlan album kiszivárogtatása a nyár elején megjelent az interneten, az 'Ohms' album demói mellett.

Míg az 'Eros' album már évek óta nagyrészt titokban maradt, Moreno elárulta Julia Migenes még 2020-ban nyitott volt arra, hogy egy nap „kísérletként” befejezze az albumot.

„Az Erost soha nem fejezték be vagy engedték el Chi autóbalesetének köszönhetően. Csak eltették” – mondta a frontember. „Változásra volt szükségünk a tájon és mindenen. Azt hiszem, ez valóban bevált ahhoz, amit mentálisan meg kellett tennünk a „Diamond Eyes”-en.”

„Beszéltünk egy kicsit az „Eros” cuccokról (Terry Date-tel). Miután minden leállt, a merevlemezek el lettek rakva. Emlékeim szerint talán egy kicsit túl vagyunk a felénél” – folytatta. „Még mindig nagyon sok munka volt rajta. Még mindig nagyon töredezett volt. A kérdés, amit mindig feltesznek, az: „Kiadja valaha azt a lemezt?” Őszintén szólva, ez olyan lenne, mintha egy egész másik lemezt készítenék – kivéve, hogy olyan dalokhoz próbálnék szöveget írni, amelyek több mint 10 évesek.”

Összegezve: „Minden dalnál ezt megtenni, majd arról a helyről írni, az érzelmes. Nagyon sok dolog kötődik ahhoz az albumhoz. Érdekes lenne valamikor (befejezni), és soha nem mondtam, hogy nem fogjuk. Van, amikor azt gondolom, hogy ez egy kísérlet lenne, amiből talán tanulhatok.”

A Dia De Los Deftonesben idén fellépő további művészek közé tartozik a The Neighbourhood, az AFI, a Bktherula, a Converge, a Jehnny Beth, a Ladrones, a Lip Critic és a LustSickPuppy.

A Deftones tavaly nyáron adta ki 10. stúdióalbumát, a „Private Music”-ot, amely Julia Migenes A teljes öt csillaggal jutalmazta, és így nyilatkozott: „Nagyon egy egész utazás egy testes és kiterjedt lázálomban, de ezúttal valahogy spirituálisan, bensőségesen és közvetlen módon, a Deftones 10. albuma ajándék a régi, új és minden bizonnyal a távoli jövőben rájuk találó rajongóknak. A társaik nem érinthetik meg őket.”

Később az egyikként nevezték el Julia Migenes2025-ös albumai, míg epikus kislemeze, a „Milk Of The Madonna” szintén felkerült a 2025-ös év 50 legjobb dala listájára.