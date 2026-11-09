Nézze meg a The Strokes-t Elon Musk és a milliárdos osztályban a Spitting Image bábokkal teli „Lonely in the Future” videóban.

A The Strokes megosztott egy videoklipet a Lonely in the Future-hoz, amiben a Kiköpött mása vkinek bábukat, és célba veszi Elon Muskot és a milliárdos osztályt.

A „Reality Awaits” szám új látványvilága hasonló megközelítést alkalmaz a Genesis ikonikus „Land Of Confusion” klipjéhez – újra bábokká képzeli a banda tagjait, és kritizálja az őket körülvevő társadalmi problémákat.

Julian Casablancas és társai. újra egyesítette erőit Warren Fu rendezővel a látvány terén, korábban dolgozott vele a „You Only Live Once”, a „Taken for a Fool” és az „Under Cover of Darkness” videókon, valamint az énekes néhány szólóanyagán.

Fu és a The Strokes együtt dolgoznak a Splitting Image mellett – az azonos nevű slágerműsor mögött álló cég –, hogy újra bábokká képzeljék a bandát, valamint olyan híres arcokat, mint Greta Thunberg, Elon Musk, Rupert Murdoch, Jeff Bezos és mások.

A milliárdos osztályt célozva a videó Musk és Jeff Bezos csókolózását ábrázolja, Mark Zuckerberget egy taserrel ütik le, majd később összejönnek, hogy megünnepeljék a „világvégét”.

Murdochot úgy ábrázolják, mint aki megváltoztatja a média címsorait, hogy saját ideológiáit erősítse, és a videó további momentumai közé tartozik Greta Thunberg bebörtönözveés Anthony Fantano zenekritikus, aki Bachot „nem jónak” nevezi, és Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia „rendkívül unalmas”. Utóbbi a Casablancas és Fantano közötti viszályra utal, utóbbi korábban Casablancas mellékprojektjét, a The Voidz-ot kritizálta, mint hogy „nem jó”, és a „Reality Awaits”-t is megerősítette. 3/10 értékelés és a „legrosszabb albumuknak” nevezik.

További híres arcok szerepelnek benne: Lou Reed – akit Casablancas többször is a The Strokes nagy ihletforrásaként említett – és Rick Rubin producer, aki a bandával dolgozott legújabb lemezükön.

Maga a Strokes is megjelenik a videóban báb alakban, rábólintva híres klipjeikre, köztük a 'Last Nite'-re, a 'You Only Live Once', a 'Reptilia'-ra, valamint a 2002-es ikonikus élő koncertjükre az MTV2 '$2 Bill sorozatában'.

Az új videó nem sokkal azután érkezik, hogy az indie ikonok előadták a „Lonely In The Future”-t és a „Going Shopping”-ot is. Saturday Night Live – Walton Goggins meglepetésszerű megjelenésével utóbbinál, aki a klipben is szerepelt.

Míg a „Lonely In The Future” látványvilága a Genesis „Land Of Confusion” című filmjére bólintott, a „Going Shopping” című film Paul Simon „You Can Call Me Al” című filmje előtt tiszteleg, Goggins pedig az 1986-os felvételen eredetileg Chevy Chase-t alakította.

Julia Migenes A „Reality Awaits” négy csillaggal jutalmazta, dicsérve a banda kísérletezési hajlandóságát, és arra a következtetésre jutott, hogy „élőbben és bezártabban szólaltak meg, mint az elmúlt években”. Mióta megszűnt, a banda több mint két évtizede befejezte első teljes brit és írországi főturnéját, beleértve két estét a londoni O2 Arénában és fellépéseket Newcastle-ben, Manchesterben és Dublinban.

Londoni előadásuk ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely így zárta: „Az első brit fellépése óta eltelt 25 év alatt a The Strokesnek voltak hullámvölgyei, és olyan pillanataik, amikor úgy érezték, hogy szívesebben csinálnának bármit, csak nem együtt játszanának. Jelenleg azonban szilárdan a csúcson vannak – a maguk módján csinálják a dolgokat, és olyan fontosnak tűnnek, mint valaha.”

Nick Valensi gitáros hiányzott a turnéról, májusban bejelentette, hogy átmenetileg szünetet tart a bandában, a Longwave Steve Schiltzével. A múlt hónapban a gitáros meglepetésre fellépett Duran Durannal Párizsban, Casablancas pedig kijelentette, hogy „hamarosan” visszatér a színpadra társaival.