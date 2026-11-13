Hailee Steinfeld a „Hexed” új film zenéjének felvételéről és az anyává válás folyamatában

Hailee Steinfeld kettős kötelezettséget ró az új Disney-animációs filmre Hexedmind a szereposztást vezeti, mind a zenét rögzíti a filmzenéhez.

A filmben Steinfeld egy tinédzser hangját adja meg, aki felfedezi, hogy titkos mágikus ereje van, ami a boszorkányok birodalmába, Hexébe vezeti. Útján óvatos édesanyja is csatlakozik hozzá (Rashida Jones hangja), és szembeszáll a gonosz uralkodóval, Celeste királynővel (Jodie Foster). A boszorkányos téma mellett Steinfeld felvette a The Cars 1984-es „Magic” című dalának feldolgozását a filmhez.

„Bármikor, amikor lehetőségem van a stúdióba kerülni, könnyű igent mondok tőlem. Ez az én szerelmem, ez a szenvedélyem, és azt akarom mondani, hogy ez a negyedik projekt, pályafutásom során a negyedik alkalom, amikor lehetőségem volt arra, hogy fellépjek valamiben, és legyen egy zenei komponens is, ami nagyon különleges” – mondta Steinfeld. A Hollywood Reporter a film Los Angeles-i premierjén csütörtökön.

A Walt Disney Animation kreatív igazgatója, Jared Bush először üzent neki az ötlettel, és „Azonnal igent mondtam csupa nagybetűvel, egy csomó felkiáltójellel; több információt kaptam, és természetesen ez volt: „A határidő tegnap volt”. Felhívtam hát gyerekkori legjobb barátomat, Demitri Leriost, aki fenomenális tehetség. Megtalálta az utat Buffalóba, New Yorkba, hogy találkozzon velem, és 24 óra alatt felvegye ezt a dalt. A legjobb időnk volt; tényleg fantasztikus volt.”

A társszereplés után Bűnösök Tavaly Steinfeld az utóbbi időben távol volt a reflektorfénytől, mivel tavasszal lánya született férjétől, Josh Allentől. A sztár azt mondta, azért vonzotta a film, mert „Annyira szerencsés vagyok, hogy a legcsodálatosabb anyám van. Még soha nem játszottam át igazán ilyen anya-lánya dinamikát. Ez is akkor jött az életembe, amikor talán még nem tudtam, hogy szükségem van rá, mint nekem. A film készítése közben lettem anya, és annyi perspektívát kaptam az életről, az élet anya-lánya fejlődéséről.”

„Annyi empátiával és türelmem, tiszteletem és csodálatom van iránta” – folytatta. „Nagyon összetett és nagyon törékeny, és a nap minden percében sokat tanulok. Remélem, hogy az emberek látják ezt a filmet, elmennek, felhívják az anyjukat, és elmondják nekik, hogy szeretik őket.”

Foster először tér vissza az animációs világba, mióta gyerekszínészként rajzfilmeken dolgozott. Az Oroszlánkirály mint a kedvenc filmje. „Az ötlet, hogy játsszak egy Disney gonosztevőt, nagyon izgalmas volt, határozottan nem tudtam elfordulni tőle. Ez annyira megalapozott és pszichológiailag bonyolult volt a maga finomságában” – magyarázta Foster. „A boszorkányok világa is – a boszorkányokat újra életre kell kelteni. Ahelyett, hogy gyalázkodnának, úgy kell őket látni, hogy ők kizárólag nőkből álló társadalmak, amelyek megadják a nőknek a nekik járó hatalmat.”

Jones-t a boszorkányok iránti szeretete is magával ragadta, és azt mondta, hogy egy ilyen animációs projekten dolgozni „nagyszerű látni, hogy ez összejön, mert ott van a hit valódi ugrása. Ott vagy, és elmondják neked a jelenet kontextusát, és reméled, hogy megérted… aztán látod, hogy összeáll, és olyan klassz, hogy valakinek más volt az agyában, és ezekkel a kis alkotókkal ezekkel a kis alkotókkal minden más megtörtént.”

Hexed november 25-én kerül a mozikba.