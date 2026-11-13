Rosalía történelmet ír az év albuma díjával a Latin Grammyn, és előadja a „Lux” egyveleget

Rosalía történelmet írt a 2026-os Latin Grammy-díjátadón, harmadszor is megnyerte az év albuma díjat, és eljátszotta a „Lux” dalok egyvelegét – nézze meg alább.

A spanyol sztár a legnagyobb nyertesek között volt a 27. éves ceremónián, amelyre tegnap este (november 12-én) került sor a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénában.

Az éjszaka legnagyobb díját a 'Lux (Complete Works) című filmért kapta meg, ő lett az első nő, aki háromszor is megnyerte az év albumát vezető előadóként, miután korábbi győzelmeit az 'El Mal Querer' 2019-ben és a 'Motomami' 2022-ben.

Az eredmény Alejandro Sanz és Juanes mellé helyezi, akik háromszor is megnyerték a kategóriát. Csak Juan Luis Guerra nyerte meg gyakrabban, négy győzelemmel.

Rosalía láthatóan érzelmes volt, amikor átvette Juanestől a díjat, és felidézte, hogyan támogatta őt a kolumbiai zenész karrierje kezdetén, amikor Madridban koncertezett, amikor körülbelül 100 fős közönség előtt lépett fel.

Spanyol nyelven szólt a közönséghez, és három díjnyertes albuma mögött rejlő kreatív kockázatokról elmélkedett.

„Ez a harmadik alkalom, hogy megnyertem ezt a díjat, és ahogyan az „El Mal Querer” álomnak tűnt, vagy a „Motomami” szerencsejáték, a „Lux” számomra egy ugrás az ürességbe” – mondta.

„Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a saját igazat mondd, és hogy mások is kimondhassák a sajátjukat; ez az album az én igazságom.”

Köszönetet mondott azoknak az embereknek is, akik támogatták művészi látásmódját, valamint köszönetet mondott azokra, akik korábban elutasították rendhagyó zenei megközelítését.

Rosalía az év dala és a legjobb popdal díjat is elnyerte a Yahritza Y Su Esenciával közösen készített La Perláért. Az év dalát köszöntő beszédében színpadra hívta a csoportot, és megköszönte Mexikó támogatását.

További győzelmei közé tartozik a legjobb alternatív zenei album a 'Lux'-ért és a legjobb rövid formájú zenei videó a 'Sauvignon Blanc'-ért, míg a lemez produkciós csapata a legjobb tervezésű album díjat is elnyerte.

Az esti órákban Rosalía a 'Lux' három dalának kidolgozott előadásával nyitotta meg a ceremóniát: a 'La Rumba Del Perdón', 'La Perla' és a 'Dios Es Un Stalker'-t.

Csillogó aranyruhát viselve egy felhőktől és arany fényudvart viselő táncosoktól körülvett színpadon lépett fel. Nézze meg a teljes vegyest alább:

A 2025 novemberében kiadott 'Lux' Rosalía negyedik stúdióalbuma, amely 13 nyelven előadott dalokat tartalmaz, flamencót, klasszikus zenét, zenekari feldolgozásokat és kísérleti popot.

A lemez ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely „elképesztő hatókörű és ambíciójú letartóztató albumként” értékelte.

A kritika méltatta, hogy hajlandó kihívást jelenteni a hallgatóknak, és úgy jellemezte, hogy „egy olyan lemez, amely szembeszáll azzal a lejátszási listák által vezérelt, harapás méretű, háttérhallgatási móddal, amellyel manapság gyakran fogyasztunk zenét”.

Rosalía ezt követően egy kiterjedt világkörüli turnéra vitte az albumot, és londoni műsora újabb ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely „igazi remekműként” jellemezte az előadást.

A Latin Grammy diadalra néhány nappal azután került sor, hogy megünnepelte a 'Lux' első évfordulóját, amikor megosztotta a lemezt inspiráló 1000 dalt tartalmazó lejátszási listát, valamint egy limitált kiadású bakelitdoboz-készletet.

Eközben a U2 tiszteleg Rosalía előtt a ma (november 13-án) kiadott Carnaval De Luz című új albumukon, a The Mirror Maker (Rosalía) című számmal.

Bono úgy jellemezte a dalt, mint az előadóművészet ünneplését, míg Rosalía később elárulta, hogy segítségért fordult hozzá a spanyol dalszövegekhez.