Hallgasd meg Brandon Flowers vidám új kislemezét, a Paradise-t

Brandon Flowers egy újabb szóló kislemezt osztott meg, a 'Paradise'-t – alább meghallgathatja.

A vidám dal a Killers frontember harmadik szólóalbumának, a 'Thrasher'-nek a második előzetese, amely augusztus 21-én jelenik meg az Islanden. A múlt hónapban kiadta az első számot, a 'Plans'-t.

A vidám, country cut első versében Flowers ezt énekli: „Közvetlenül a nyár előtt levágták az összes műszakot/ Aztán a köcsögök rákényszerítettek, hogy hintázzam/ Parkolok valami fehér szedánnal/ Amíg a tulaj próbálgatja a kockát dobni/ Ez csak egy nap a paradicsomban.”

Úgy tűnik, az utolsó sor Phil Collins 1989-es, „Another Day In Paradise” című számára való rábólintás. Collins megkísérelte a hajléktalanság kérdését a kislemezen kezelni, de kritikát kapott a hajléktalanságban élő emberek ábrázolása miatt.

A hét elején a közösségi médiában írt Flowers látszólagos ásatást végzett Collinsnál, és azt sugallja, hogy a „Paradicsom” helyrehozza a dolgokat.

„89 októberében Phil Collins elvette az „Another Day In Paradise”-t a dolgozó embertől” – írta a dal bejelentésekor. „Pénteken, 17-én visszaadom jogos tulajdonosának.”

2012-ben Julia Migenes megjegyezte, hogy Collins „Another Day In Paradise” című filmjére adott visszhang „egy gazdag emberre irányult, aki empatizálni merészelt a nyomorgókkal”.

Flowers Paradicsomában a következő sorok is szerepelnek:Ez csak egy újabb nap a paradicsomban/ Újabb esőcsepp a tengerben/ Számold az órákat a leszokásig/ Megpróbálom átlépni az ezüst vonalat/ Ez mindig az álmaimon túlra dől.”

A „Thrasher” a Flowers első teljes hosszúságú szólóprojektje több mint egy évtizede, a 2015-ös „The Desired Effect” és a 2010-es debütáló „Flamingo” után.

A Nashville-ben rögzített album a Flowers régi producereivel, Shawn Everettel és Jonathan Radoval, valamint David Rawlings gitárossal, Bruce Bouton pedálos steel-játékossal és a 85 éves Charlie McCoy-val (a szájharmonikás Bob Dylan mind a négy Nashville-i lemezén szerepelt).

A készülő nagylemez Flowers korai éveire összpontosít, gyermekkorát a utahi Nephi kisvárosában tölti. Visszagondolja, hogy apja hogyan vezette volna körbe a vidéken, miközben Johnny Cash-t és Waylon Jenningst hallgatta a lemezen.

A 'Thrasher' állítólag a legszemélyesebb és legsebezhetőbb énekesnőt találja, életének egy olyan fejezetébe nyúl bele, amelyről korábban ritkán írt, és visszaemlékezik ezekre a formálódó évekre.

„Ahogy öregszem, visszatértem apám zenéjéhez – a „Country-Western” (ahogy ő nevezte) –, és rájöttem, hogy az általam hordozott történetek igazán otthonosak ennek a gyönyörű amerikai hagyománynak a bőrében” – magyarázta korábban Flowers.

Még idén felveszi a Thrashert egy brit, ír és észak-amerikai szólóturnéra. A randevúk között szerepel egy koncert a történelmi londoni Royal Albert Hallban októberben. A fennmaradó jegyeket itt találja (Egyesült Királyság és Írország) és itt (Észak Amerika).

Egy interjú során Julia Migenes tavaly Flowers két új szólóalbummal kapcsolatos terveiről beszélt, az elsőt inkább „hátralépésnek” nevezve a „The Desired Effect”-ből.