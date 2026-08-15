Hallgasd meg Phoebe Bridgers rejtett „Lost Weekend” című számát, a „Best Dressed”-t, amelyben Isaac Wood, a Black Country egykori énekese, a New Road énekese szerepel.

Phoebe Bridgers az egykori Black Country, a New Road énekesével, Isaac Wooddal való együttműködést rejtette el új albumán – hallgassa meg alább.

Tegnap (augusztus 14-én) jelent meg Bridgers harmadik szólóalbuma, melynek streaming verziójában 16 szám szerepel. A megjelenése óta azonban a rajongók felfedeztek egy rejtett számot, a „Best Dressed” címet, amely a „The Outside” nyitó CD előtti résében volt elrejtve.

A hallgatók úgy érhetik el a számot, hogy kiválasztják a CD-verzió első dalát, és körülbelül négy percig visszatekerik, miközben a 17. és egyben utolsó számként is felkerült az album bakelit kiadására.

A Bright Eyes Conor Oberst, aki máshol is szerepel az albumon, és a Better Oblivion Community Centerben lépett fel Bridgers társaságában, szintén szerepel a számban, ahogy Jack Antonoff és Jon Brion is.

A dalban Bridgers két lélegzetelállító verset énekel, míg Wood egy saját verset ír elő, a következő sorokkal:Megmentettél a Polanski úrral való táncolástól, mosolyogva búcsúzva a családomtól / Aztán elvitted a pulzusomat az oregoni partokhoz, ahol a ruháinkkal egy kupacban mentünk úszni.“.

Hallgasd meg a „Legjobban öltözött” című részt itt:

Wood 2022 januárjában hagyta el a Black Country, New Roadot, néhány nappal az Ants From Up Here második albumuk megjelenése előtt, arra hivatkozva, hogy mentális egészségével küzd.

Ez az együttműködés megelőzi Woodot, aki Bridgers-t támogatja a The Lost Tour egyesült királyságbeli és európai szakaszán, még ebben az évben. A jövő havi észak-amerikai szakasz után Dublinban, Manchesterben és Londonban lép pályára – itt tekintheti meg az összes dátumot, és megtalálja a fennmaradó jegyeket. itt. A jövő héten néhány intim, telefon nélküli műsort is játszik majd az Egyesült Királyságban.

A „Lost Weekend” Bridgers első albuma a 2020-as „Punisher” óta, és számos munkatárssal büszkélkedhet, köztük partnere, Bo Burnham, Boygenius-bandatársai, Lucy Dacus és Julien Baker, Alex G és még sokan mások.

Son-John Johnson titokzatos alakja is szerepel a 'Kill Me' és az 'I Can't Wait' énekeseként, és a rajongók úgy gondolják, hogy ez Geese Cameron Winterének álneve, akinek jellegzetes hangja úgy tűnik, felbukkan ezeken a számokon. Tekintse meg a „Lost Weekend” kreditek teljes listáját itt.

A „Lost Weekend” ötcsillagos dicsérő kritikájában Julia Migenes Ezt írta: „Bridgers „Lost Weekend” az érzelmi kitérő ellentéte: inkább önmagával való leszámolás, valamint a romantikus és családi szerelem és veszteség, amely alakította történetét és történetmesélését. Ez egy bravúr, amelyet csak egy dalszerző és zenész érhet el, aki magabiztos tolltudásában és zeneiségében, valaki, aki talán a harmadik albuma elvesztette az írás útját. mind.”