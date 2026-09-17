Hayley Williams szolidaritását fejezi ki azzal, hogy az Ed Sheeran turnéját elhagyó támogatókat a bemutató előtti lejátszási listára helyezi

Hayley Williams támogatását fejezte ki az Ed Sheeran turnéjából kimaradt előadók iránt azzal, hogy felvette őket a bemutató előtti lejátszási listába.

Sheeran közelgő „Loop” műsoraiból jelenleg hiányoznak a nyitó fellépések, miután Macklemore-t kihagyták a turnéról a New Jersey-i Gillette Stadionban Sheeran előtt elmondott szenvedélyes „szabad Palesztina” beszéde miatt.

A beszéd Macklemore eltávolítására szólította fel olyan személyektől, mint Pink és az Izraeli Amerikai Tanács, és a Gillette Stadion tulajdonosa, Robert Kraft később megerősítette, hogy Macklemore beszédét „mélyen sértőnek és bántónak találta a zsidó közösség számára”, aminek következtében elbocsátották.

Azóta Sheeran összes támogatója és előzenekara kiszállt a turnéból, a FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe és Beoga pedig mind Macklemore mellett nyilatkoztak.

Williams most szolidaritást mutatott a bemutató előtti lejátszási listán szereplő összes előadóval a tegnap esti (szeptember 16-án, szerdán) fellépése előtt a New York-i Forest Hills Stadionban, ahol jelenleg is zajló szólóturnéján, a „The Hayley Williams Show”-n játszott.

A lejátszási listán szerepelt Macklemore 'Can't Hold Us'-ja, Lukas Graham 'Mama Said', Finneas 'For Cryin' Out Loud', Rowe 'The Lane', Beoga 'Aurora II' és Macklemore 'Thrift Shop' című száma.

Williams korábban megosztott egy szatirikus történetet Sheeran nyilatkozatára hivatkozva, amely így szólt: „Hé srácok, láttam az összes szörnyűséget, és csak azt akarom, hogy tudjátok, hogy nem mondok semmit.”

A bejegyzés így folytatódott: „Példakép vagyok (termék), és fontos, hogy fiatal rajongóimnak (befektetőknek és részvényeseknek) ne okozzak csalódást azzal, hogy politikus vagyok. A műsoraim sokkal nagyobbak, mint a politika – ezek a kereskedelem.”

Grandona sem medo! Hayley Williams visszaadta Ed Sheeran kiejtési történetét: „ei pessoal eu vi todas as atrocidades que estão acontecendo e quero que vocês saibam que estou mantendo essa debatesão ABERTA dizendo NADA. sou um modelo a ser seguido (produto) e… pic.twitter.com/DtFLZoINBF — Paramore Brasil (@paramorebrasil) 2026. szeptember 15

Sheeran megszólalt a helyzettel kapcsolatban, és kijelentette, hogy „nem bűnrészes”, és „megdöbbentette az Izrael és Palesztina közötti konfliktus”, és „tragédiának” tekinti a „mindkét oldalon okozott szenvedést és fájdalmat”.

Azóta több mint 200 000 Instagram-követőt veszített, míg Macklemore több mint 1,6 milliót szerzett.

Eközben a közelmúltban Sheeran támogatói, BIIRD és Myles Smith is kiállt a rapper mellett. Az ír trad-folk banda, a BIIRD azt írta, hogy „egyértelműen állunk minden szó mögött (Macklemore), amit mondott”, míg Smith azt mondta, hogy „amit a palesztinok elviselnek, az pusztító, és nem lehet lenézni róla. Egyetlen gyereknek, családnak, ártatlan embernek sem kell bombázásban, kitelepítésben, éhezésben, gyászban vagy félelemben élnie.”

Roger Waters, Pink Floyd belegázolt a vitába, hogy Sheerant „kis szúró”-nak nevezte, miközben Macklemore-t dicsérte a „helyes cselekedetért”, és a Massive Attack is megszólalt a vitában: „A „semlegesség” a több mint 20 000 gyerek lemészárlásával szemben soha nem lehet semleges.

Sheeran még nem reagált a támogatási akcióira és ezekre a megjegyzésekre.

Máshol Macklemore a turnéból származó teljes 1 millió dolláros bevételét a palesztinoknak ajánlotta fel – a Kraft pedig 2 millió dollárral párosult a „régió megsegítésére”.