„99 Nights in the Forest”: Josh Cooley a Pen 20th Century Studios Adaptation of Survival Horror videojátékához (exkluzív)

A 20th Century Studiosnak 99 problémája van, de egy pálya nem egy.

A Disney stúdió ága felvette Josh Cooley-t, a híres animációs filmrendezőt Toy Story 4 és Transformers Onea videojáték élőszereplős adaptációjához 99 éjszaka az erdőben.

A 20th Century megszerezte a mozifilmes jogokat a népszerű játékhoz, amelyet a Grandma's Favourite Games fejlesztett ki, és tavasszal a Robloxon adott otthont. A projekt az első alkalom, hogy a részleg egy videojáték jellemző adaptációjával foglalkozik.

Míg a jogokat tisztán és mellékletek nélkül vették fel, a projektben most a horrorlegenda, Sam Raimi és a gyakori producer partner, Rob Tapert is ott van producerként.

A játék fejlesztői – Alec Kieft, Matthew Hufton és Cameron Angland, a Grandma's új-zélandi székhelyű Favorite Games-től – executive producerek, akárcsak Romel Adam. (Evil Dead Rise) és Jose Cañas (Play Dead).

99 éjszaka egy akció-túlélő játék, amelyben a játékosoknak 99 éjszakát kell kibírniuk egy kísértetjárta erdőben, miközben megpróbálnak megmenteni négy elveszett gyereket, és megküzdeni a mély erdőkben lakó gonosz lényekkel.

A játék viszonylag új a színtéren, csak 2025-ben mutatták be, de gyorsan minden idők hetedik legtöbbet játszott játéka lett a Robloxon a 20. századra vetítve, közel 26 milliárd élethosszig tartó látogatással és 90,6 százalékos játékosértékeléssel.

Nem világos, hogy Cooley hogyan vélekedik az IP-ről, de a források szerint a 20th Century több írástudóval találkozott a nyár folyamán, és beleszeretett az övébe.

A Pixar animációs világából származó Cooley a Pixar klasszikusának egyik írója volt. Kifordítvaamivel 2016-ban Oscar-díjra jelölték (és az írócsapatot is) a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. 2020-ban elnyerte a legjobb animációs film Oscar-díját, debütáló játékfilmjével, Toy Story 4.

Legutóbb az első teljesen CG-animációs Transformers-filmet rendezte. Transformers Onesztárhanggal, melyben Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key és Jon Hamm szerepelt. (Egyértelmű, hogy a címeiben a számok iránt érdeklődik.)

Cooley-t a WME, az Untitled Entertainment és Jackoway Austen Tyerman képviseli.