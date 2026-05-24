Hollywood Ghosts the Croisette, a Queer Cinema birtokolja, és a mesterséges intelligencia összeomlik a buliban: öt elvihető Cannes-ból 2026

A felszínen csendben, a 2026-os Cannes felfedte a mozit átformáló törésvonalakat – a fejlődő indie-ökoszisztémától és a stúdiók fesztiválok elvonulásától a mesterséges intelligencia iparának kényelmetlen öleléséig.
Közzétéve: 2026. május 23
A 79. Cannes-i Filmfesztivál látszólag visszafogottabb volt. Nincsenek stúdiófilmek, kevesebb sztár, és több meh, mint nagyszerű.
De ez a viszonylagos nyugalom megtévesztő volt. Alatta a 2026-os Cannes nem az azonnali slágerek kirakataként, hanem az indie filmipar szeizmikus térképeként funkcionált, feltárva az indie szektor átalakulásának változó tektonikus lemezeit, a stúdiók változó szerepét a fesztiválokon, valamint az AI egyre gyorsuló hatását a gyártásban és a marketingben. A Croisette-en nem zaj, hanem jel következett.
Hollywood otthon maradt – és mindenki észrevette
Cannes általában legalább egy teljes gázzal teli hollywoodi pillanatot biztosít. Tavaly Tom Cruise hozta Mission: Impossible – A végső számonkérés a Palais-ba, ugyanott, ahol debütált Top Gun: Maverick 2022-ben. Idén Hollywood otthon maradt, olyan filmesekkel, mint Christopher Nolan (Az Odüsszeia) és Steven Spielberg (A nyilvánosságra hozatal napja) inkább elrepül a Croisette mellett. Egyetlen stúdiófilm sem díszítette volna ezt a híres vörös szőnyeget.
Sokatmondó volt, hogy a fesztivál legnagyobb vörös szőnyeges közönsége egy 25 éves Universal akció franchise-hoz érkezett. Az éjféli évforduló vetítése A gyors és dühös hatalmas éljenzést váltott ki mind a Palais előtt, mind a színházon belül, egy olyan ünnepen, amely még Vin Dieselt is megkönnyezte. Megható pillanat volt, de egyben csendesen elkárhozó is egy olyan fesztivál számára, amelynek negyed évszázadot kellett visszamennie ahhoz, hogy megtalálja hollywoodi pillanatát.
A nagyok otthon maradásának oka sokrétű. Cannes drága, a kritikusok kíméletlenek tudnak lenni, és a fesztivál premierjére soha nem garantált a kasszabúcsú. (A cannes-i indulás Küldetés: lehetetlen 8 nem sokat segített, amikor a film végre a mozikba került). Warner Bros. tavalyi sikerrel Egyik csata a másik után és Bűnösök – két Oscar-díjas kasszasiker, amelyek kihagyták a fesztivál körútját – azt sugallja, hogy Cannes-nak nagyobb szüksége van a stúdiókra, mint a stúdióknak Cannes-nak.
Egy meleg régi Cannes volt
Az LMBTQ+ mozi idén Cannes-ban uralkodott. A fesztivál legnagyobb és legmenőbb filmjei különös karakterekre, témákra vagy nézőpontokra összpontosítottak.
Versenyben az Ira Sachs A férfi, akit szeretekRami Malek főszereplője, mint egy meleg performansz művész, aki az AIDS-válságban navigált a 80-as évek New York-jában, 10 perces ovációt és fecsegést kapott az Oscar-díjas díjátadóról. Bohém rapszódia csillag.
Lukas Dhont, a belga filmrendező mögött Lány és Közelilenyűgözte a legtöbb kritikust – bár nem A Hollywood ReporterDavid Rooney – vele Gyávavilágháborús drámája a furcsa szerelemről a rókalyukakban. Aztán ott volt a Javis – Javier Calvo és Javier Ambrossi spanyol rendeződuó –, akinek La Bola Negra a spanyol polgárháború alatt és azon túl is három furcsa embergenerációt szőtt össze, ami a fesztivál leghosszabb ovációját (20 perc) és elsöprő kritikai dicséretet kapott.
Versenyen kívül Jane Schoenbrun furcsa slasher-je Tizenéves szex és halál a Miasma táborban megnyílt az Un Certain Regard és a Jordan Firstman's Club Kidegy Adam Sandler-filmnek ható vígjáték drogokkal és babákkal, a fesztivál legmenőbb jegye volt.
A piac lassan indult – aztán megtalálta a lábát
Kérdezz meg bárkit az első héten, és a Marché úgy érezte, mintha felébredne. Kérdezd meg őket az utolsó napokban, és a hangulat jelentősen megváltozott. A lomha nyitási hét után, amely miatt sok eladó a telefonját bámulta, a Cannes-i Filmpiac az utolsó napjaiban valami olyasmire emlékeztetett, mint a második szél, a nagy horderejű akvizíciók özönével, amelyek oly sok energiát fecskendeztek be az óvatos, védekező Marchéba.
Korán megérkezett az alaphangot meghatározó üzlet: Jordan Firstman cannes-i kitörése Club Kid Egy heves licitháború után eladták az A24-nek, a független forgalmazó pedig 17 millió dollárt fizetett a meglepően édes (és majdnem családbarát) vígjáték világszintű jogaiért, amely a melegklubok színterében játszódik.
Aztán jött a késői hullámzás.
A Netflix felvette az animációs funkciót In Wavesés a cikk írásakor közel áll a fesztiválkedvenc hazai jogainak biztosításához A fekete labda (La Bola Negra) Penélope Cruz és Glenn Close főszereplésével, valamint a Léa Seydoux címmel Szelíd Szörnyeteg. Mindkettő díjjátéknak tűnik a streamer számára. Warner Bros. a születőben lévő Clockworks különleges címke, amely Ken Russell 1971-es klasszikusának restaurált változatát hozta Az Ördögök bemutatni a Cannes Classicsban, tárgyalásokat folytat a Park Chan-wook's felvételéről Rattlecreek brigandjaiáltal írt bosszú western Bone Tomahawk író/rendező S. Craig Zahler, és a főszerepben Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal és Tang Wei Észak-Amerikában. Ha bezár, az jelentős szándéknyilatkozat lenne az újonnan vert WB részleg számára.
Lehet, hogy nem volt egy szüreti év az üzletek mennyisége szempontjából, de érezhető volt a minőség a mennyiség helyett, és a végére az indie filmipar zöld hajtásainak reménykeltő jelei voltak.
A franciák dühösek a Bolloré és a Canal+ miatt
A 2026-os cannes-i legnagyobb dráma a képernyőn kívül volt, és a francia filmipar szakemberei és az ország legjobb stúdiója, a Canal+ között egyre növekvő polgárháború volt.
A fesztivál előestéjén mintegy 600 francia filmes szakember, köztük Juliette Binoche, Adèle Haenel és Swann Arlaud írt alá nyílt levelet Vincent Bolloré, a jobboldali médiamágnás ellen, aki a Canal+ vezető részvényese. A levél nem aprózta el a szavakat, Bolloré terjeszkedő francia médiabirodalmának nevezik – már most is vezető szerepet tölt be a film- és tévégyártásban, és a Canal+-on keresztül az UGC, az ország harmadik legnagyobb színházi kiállítójának átvételét tervezi – „a kollektív képzelet fasiszta hatalomátvételének”.
A Bolloré-ellenes petíció azután kapott lendületet, hogy a Canal+ vezérigazgatója, Maxime Saada Cannes-ban kijelentette, hogy feketelistára teszi az aláírókat. Ezrek írták le nevüket a nyílt levélben, köztük olyan nemzetközi sztárok, mint Javier Bardem, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos és Ken Loach.
A fesztivál végére több mint 3500 név szerepelt a petícióban. Franciaország legnagyobb, szórakoztatóipari dolgozókat képviselő szakszervezete bejelentette, hogy pert indít a Canal+ ellen Szaada feketelistára való fenyegetése miatt. A cannes-i vetítések közönsége a Canal+ és a Studiocanal logóinak hangos kiabálásával fejezte ki érzéseit, valahányszor a nagy képernyőn megjelentek.
Mivel a jövő évi francia választások és a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés pártja várhatóan kihívja az elnöki posztot, ez a bizonyos francia filmdráma közel sem éri el a csúcspontját.
A mesterséges intelligencia itt van – és az iparág már nem tesz mást
A Croisette-en fel-alá vonuló humanoid robot úgy tűnt, hogy összefoglalja a filmipar legrosszabb mesterséges intelligencia-félelmeit – a gépek megérkeztek, és átveszik a helyét. De a Palaisban és a piaci sátrakban a mesterséges intelligenciáról folytatott beszélgetés a félelmen túl a nyugtalan elfogadáshoz hasonlított.
Demi Moore, az idei cannes-i zsűri tagja a fesztivál nyitó sajtótájékoztatóján az AI elleni küzdelem „olyan csatát jelent, amelyet elveszítünk”, és azt javasolta, hogy a filmiparnak „meg kell találnia a módját, hogyan dolgozhatunk vele”.
Ez nem a hivatalos cannes-i vonal. A fesztivál kitiltotta versenysorozatából a generatív mesterséges intelligenciát használó filmeket. De a cannes-i filmpiacon és az elmúlt két hétben az iparági rendezvényeken zajló megbeszéléseken a hangnem megváltozott.
A mesterséges intelligencia-barát technológiai óriás, a Meta többéves szerződés keretében hivatalos partnerként csatlakozott a fesztiválhoz. AI-eszközeit arra használták, hogy segítsenek előállítani a [out of competition] fesztivál bejegyzés: Steven Soderbergh dokumentumfilmje John Lennon: Az utolsó interjú. A Marché du Film rendezvényen volt egy „AI a tehetségekért csúcstalálkozó”, amely adottnak tekintette a mesterséges intelligencia forradalmát, ehelyett az etikus mesterségesintelligencia-használatra, az adatszuverenitásra, valamint arra, hogy a technológia hogyan használható fel a kreativitás fokozására, nem pedig helyettesítésére.
Az indie filmipar számára ez fordulópontnak tűnt.
