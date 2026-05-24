Hollywood Ghosts the Croisette, a Queer Cinema birtokolja, és a mesterséges intelligencia összeomlik a buliban: öt elvihető Cannes-ból 2026

Cannes általában legalább egy teljes gázzal teli hollywoodi pillanatot biztosít. Tavaly Tom Cruise hozta Mission: Impossible – A végső számonkérés a Palais-ba, ugyanott, ahol debütált Top Gun: Maverick 2022-ben. Idén Hollywood otthon maradt, olyan filmesekkel, mint Christopher Nolan (Az Odüsszeia) és Steven Spielberg (A nyilvánosságra hozatal napja) inkább elrepül a Croisette mellett. Egyetlen stúdiófilm sem díszítette volna ezt a híres vörös szőnyeget.

Sokatmondó volt, hogy a fesztivál legnagyobb vörös szőnyeges közönsége egy 25 éves Universal akció franchise-hoz érkezett. Az éjféli évforduló vetítése A gyors és dühös hatalmas éljenzést váltott ki mind a Palais előtt, mind a színházon belül, egy olyan ünnepen, amely még Vin Dieselt is megkönnyezte. Megható pillanat volt, de egyben csendesen elkárhozó is egy olyan fesztivál számára, amelynek negyed évszázadot kellett visszamennie ahhoz, hogy megtalálja hollywoodi pillanatát.

A nagyok otthon maradásának oka sokrétű. Cannes drága, a kritikusok kíméletlenek tudnak lenni, és a fesztivál premierjére soha nem garantált a kasszabúcsú. (A cannes-i indulás Küldetés: lehetetlen 8 nem sokat segített, amikor a film végre a mozikba került). Warner Bros. tavalyi sikerrel Egyik csata a másik után és Bűnösök – két Oscar-díjas kasszasiker, amelyek kihagyták a fesztivál körútját – azt sugallja, hogy Cannes-nak nagyobb szüksége van a stúdiókra, mint a stúdióknak Cannes-nak.