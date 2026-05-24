Paul McCartney „nagyon aranyos” Paul Mescalt üdvözli a Beatles életrajzi filmjei előtt

Paul McCartney „nagyon aranyosnak” minősítette új Beatles életrajzi társát, Paul Mescalt.

Sam Mendes közelgő négy filmsorozata a Fab Fourról a tervek szerint egyidejűleg 2028 áprilisában jelenik meg, és mindegyik film más-más tag szemszögéből meséli el a zenekar történetét.

Jelenleg a cím szerint megy The Beatles – Négyfilmes filmes eseményJez Butterworth írta (Jeruzsálem, Kísértet), Peter Straughan (Konklávé, Tinker Tailer Soldier Spy) és Jack Thorne (Serdülőkor, Sötét anyagai), a főszerepben pedig Mescal lesz McCartney, Harris Dickinson John Lennon, Joseph Quinn George Harrison, Barry Keoghan pedig Ringo Starr.

Januárban láthattuk először a négy vezető karaktert a Liverpool Institute for Performing Arts körüli képeslapok sorozatában, és sokan megjegyezték, hogy Mescal hasonlít McCartney-re, amikor felmosott hajba és korabeli ruhába öltözött.

Most McCartney kifejtette véleményét Mescal alkalmasságáról a szerepre. Az utolsó epizódban való megjelenése során A késői műsor múlt héten – amelyben a „Hello, Goodbye” duettet énekelte Stephen Colbert műsorvezetővel, mielőtt végleg lekapcsolta volna a villanyt az Ed Sullivan Színházban – megkérdezték tőle, hogy kettejük közül ki a szebb.

McCartney csak vigyorgott, és magára mutatott. – Én – mondta.

Miután a közönség tapsolt, McCartney egyértelművé tette, hogy szótlanul beszél, és hozzátette: „Nem, nagyon aranyos, nagyon aranyos.”

A januári filmekről Mescal azt mondta, hogy a rajongóknak „hasznára válik, ha a lehető legkevesebbet tudnak róluk”, mielőtt megnézik őket. „Úgy gondolom, hogy ez a törekvés teljesen egyedi” – tette hozzá. „Személyes szinten nagyon izgatott vagyok, hogy ilyen léptékű munkán dolgozhatok, de Sammel és nagyszerű írókkal való teljesítményben is gyökerezik.”

Korábban elárulta, hogy ő maga énekel majd a szerepre, és McCartney-vel töltött időt a felkészülésre.

David Morrissey, Leanne Best, Bobby Schofield és James Norton tavaly év végén csatlakoztak a szereplőgárdához. A filmben szereplő további színészek közé tartozik Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood és Mia McKenna-Bruce, akik Linda McCartney-t, Yoko Onót, Pattie Boydot és Maureen Starkeyt alakítják.

Ami McCartney-t illeti, pénteken (május 29-én) kiadja új albumát, a 'The Boys Of Dungeon Lane'-t, egy reflektív lemezt, amely egy nosztalgikus duettet is tartalmaz Ringo Starr-ral. A nagylemezről a Days We Left Behind című dalt játszotta tovább Saturday Night Live a múlt héten, és arról beszélt, hogy nem tudja megmondani, hogy Bob Dylan milyen dalokat játszott, amikor nemrégiben meglátta, miért utálja a szelfiket, és miért értetlenül áll még mindig a „sok befolyásoló cucc” előtt.