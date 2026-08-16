Így hangzott, amikor a Boomtown fesztiválon mindenki egyszerre kapott a kormány futótűz telefonriasztását

A Boomtownból készült felvétel megörökítette azt a pillanatot, amikor a fesztiválozók egyszerre kapták meg a kormány vészhelyzeti riasztását a futótűz miatt – nézze meg alább.

A riasztást pénteken (augusztus 14-én) este 7 órakor küldték ki a mobiltelefonokra Anglia és Wales területén, miközben a fesztivál idei kiadása a Winchester melletti Matterley Estate-en zajlott.

A közösségi médiában terjedő felvételeken több ezer szirénaszerű riasztás kakofóniája látható és hallható, amelyek egyszerre szólalnak meg a Boomtown kempingben, ami nevetésre és kiabálásra készteti a jelenlévőket.

„A brit humornak nincs párja” – állt az egyik videó felirata az Instagramon. Nézd meg itt:

A kormány üzenetét „súlyos riasztásnak” minősítették, és arra figyelmeztették a címzetteket, hogy „nemzeti szinten komoly erdőtüzek veszélye áll fenn”.

Az embereket arra utasították, hogy ebben a rendkívüli hőségben ne gyújtsanak grillt, tábortüzet, tűzijátékot vagy bármi mást, ami tüzet okozhat, és azonnal hívják a 999-et, ha tüzet észlelnek.

Ez volt az Egyesült Királyság vészhelyzeti riasztórendszerének eddigi legszélesebb körű alkalmazása egy aktív incidensre reagálva, Angliában és Walesben minden kompatibilis eszköz fogadta a riasztást, és körülbelül 10 másodpercig hangos szirénát adott.

Rekordév volt ez Angliában és Walesben az erdőtüzek tekintetében, már több mint 1000 eseményt jelentettek. A tűzoltók a riasztást megelőző 24 órában 11 jelentősebb incidenst jelentettek be, míg a West Midlands állambeli Stourbridge-ben lakóházak romboltak le.

Sürgősségi szolgálatokat is bevetettek a dél-walesi tüzek megfékezésére, miközben a kormány ideiglenesen betiltotta az eldobható grillsütők árusítását.

Az idei Boomtown egész hétvégén fut, a Kneecap, a Madness és a Scissor Sisters vezeti a számlát, valamint a Skrillex, a Four Tet, a Faithless és a Floating Points is szerepel a fellépők között.

Az év elején Boomtown engedélyt kapott arra, hogy 2030-ig a Matterley Estate-en maradjon, annak ellenére, hogy a helyi lakosok és a környezetvédők tiltakoztak.