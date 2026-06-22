Íme, mit játszott a The Cure a 2026-os Isle Of Wight Fesztivál epikus, karrierjét átívelő díszletével

A The Cure a 2026-os Isle Of Wight Fesztivált tegnap este egy karrierjét átívelő szetttel zárta – tekintse meg alább a rajongók által készített felvételeket és a teljes szettlistát.

Az éves fesztivál a hétvégén zajlott a Seaclose Parkban, Robert Smith és társai közreműködésével. lezárva a dolgokat a vasárnapi (június 21.) főcímrésszel.

Idei első brit fellépésükön a „Songs of a Lost World” című, „Alone” című darabbal nyitottak, amely átadta helyét egy sor klasszikusnak, köztük a „Pictures of You”, „High”, „Lovesong”, „A Forest”, „In Between Days”, „Just Like Heaven” és „Push” című daloknak.

Több ritkább számuk is megjelent az Isle of Wighton, köztük a 'Mint Car', amely azután jött, hogy a 'Wild Mood Swings' című számot több mint egy évtizede először játszották a Primavera Sound szettjükön. Meglepetésre került a „Let's Go To Bed” is.

Korábbi Julia Migenes borító Luvcat sztárt észrevették a tömegben, amint az 1983-as „The Lovecats” című számot játszották, amelyről a nevét kapta. A slágerek sorával zárva a The Cure a 'Friday I'm In Love', a 'Close To Me' és a 'Why Can't I Be You?' előadásával zárta a sorozatát. és a 'Boys Don't Cry'.

Robert Smith. Met de moed der wanhoop houden de laatste geverfde en getoupeerde haren stand. De ogen zwart, de lippen rood. Maar het plectrum mist nooit en zijn uiterst herkenbare, soms huilerge zang staat fier overeind. The Cure, een mooi einde aan een hete dag. pic.twitter.com/6fLZbQrVZ5 — zij van de Blij (@blij_e) 2026. június 20

A Cure's Isle of Wight fesztivál setlistje a következő volt:

'Kizárólag'

'Képek rólad'

'Magas'

„Szerelmes dal”

'Éget'

„Fascination Street”

„Egy ilyen éjszaka”

„A nyár utolsó napja”

'nyomd'

„Napok között”

„Mint a mennyország”

„Játssz a mai napért”

„Egy erdő”

'Bizalom'

„Edge Of Deep Green Sea”

'Endsong'

'Altatódal'

„Rossz szám”

„A séta”

'Megyünk aludni'

„The Lovecats”

„menta autó”

„Péntek Szerelmes vagyok”

„Közel hozzám”

– Miért nem lehetek te?

„A fiúk nem sírnak”

Jelenlegi fellépésük a The Cure először áll együtt a színpadon a tavaly novemberi londoni Troxy-beli fellépésük óta. A koncert mindössze 3000 rajongó előtt volt – köztük a Green Day-s Billie Joe Armstrong, a Radiohead-es Ed O'Brien, Boy George, a Mogwai Stuart Braithwaite és Pedro Pascal.

A The Cure 2026-os brit és ír főműsorai a következők:

JÚNIUS

26 – Marlay Park, Dublin

28 – Belsonic, Belfast

AUGUSZTUS

21 – Élőben a Wythenshawe Parkból, Manchester

23. – Edinburgh Summer Sessions, Royal Highland Showgrounds, Edinburgh

A vasárnap esti randevú azután történt, hogy Smith megerősítette, hogy a banda következő két albuma „elkészült”, a harmadik „mák” lemez is készül.

A goth legendák az első új zenéjükön dolgoznak a 2024-es Songs Of A Lost World óta, amelyet tavaly októberben halkan bejelentettek hivatalos életrajzukban. A 13 számot tartalmazó album egyike a három készülőben lévő megjelenésnek, amit Smith adott egy interjúban. BBC 6 zene a hónap elején.

„Három albumnyi dalt rögzítettünk, így a második elkészült, így hamarosan eljut a Universalhoz” – mondta a frontember.

A hamarosan megjelenő albumról beszédében elmondta, hogy úgy érzi, az emberek úgy érezhetik, hogy az Olivia Rodrigo-val való közelmúltbeli együttműködése befolyásolta, amely a Primavera Soundon debütált.

– A harmadik tulajdonképpen furcsa – magyarázta. „Most ezt csinálom, az emberek azt gondolják: „Ó, ez azért van, mert Oliviával dolgozott, mert a harmadik tényleg nagyon jó hangulatú. Nagyon pompás, de dallamilag nem hasonlítható ahhoz, amit Olivia csinál, de ez az én ötletem a Cure Pop-ról. Valószínűleg 20 BPM-el lassabb, mint bármi, amit ő csinált, de pár éven belül. dörömböl.”

A készülő nagylemez azonban nem lesz ilyen vidám. „A következő, ha lesz valami, lehangolóbb, mint a Songs Of A Lost World” – mondta. „Úgy értem, hogy a szomorú szót borzalmasan kell használni, de elég sötét, rokon a „Songs Of A Lost World”-hez, de ez egy másik perspektíva a dolgokról.

Tavaly októberben a zenekar tagja, Roger O'Donnell megosztotta velünk Julia Migenes hogy Smith kezeli az albumfolyamat nagy részét. „Erről meg kell kérdezned (Smith)” – mondta, amikor az új zenéről kérdezték.

„Nem tudtam, hogy a Songs Of A Lost World befejeződött, amíg el nem küldte nekünk a dalokat tanulni a Troxy show-hoz! Nem tudom, mi folyik itt. Tudom, hogy Jason (Cooper) sok dobszámot csinált áprilisban, és szó volt arról, hogy összejövünk játszani, de mostanában nem sokat hallottam, mert az egyik nagyon mély kreatív mód.”

A „Songs Of A Lost World” ötcsillagos kritikájában Julia Migenes így zárta: „Kegyetlen? Igen, de mindig van elég szív a sötétben és a hangzásban a gazdagság, hogy megfogjon, és ezeket a dalokat a The Cure legjobbjai mellé helyezze.

„A frontember felvetette, hogy valamikor újabb két lemez fog megérkezni, de a Songs Of A Lost World elégnek tűnik a várakozáshoz, már csak azért is, hogy vitathatatlanul Smith pályafutásának legszemélyesebb albuma. Lehet, hogy kirajzolódik a halandóság, de van szín a feketében és virágok a síron.”