Vivienne „VivziePop” Medrano online animátor debütál a „Prehistoria” című filmben a Warners számára

Vivienne Medrano online animátor, más néven „VivziePop”, a musical sorozat alkotója Hazbin Hotel és Helluva Boss – mindkettő a YouTube-on kezdődött, mielőtt az Amazon Prime Video-ra költözött volna – aláírta első mozifilmjének megírását és rendezését, Prehistoriaa Warner Bros. Pictures Animation számára.

„Fosszilis fantasy animációs musicalként” írták le Prehistoria eredeti projekt lesz, Medrano népszerű „Hellaverse” univerzumán kívül.

„Amióta elkezdtem animációs utamat, a legnagyobb álmom az volt, hogy egy játékfilm részese lehessek” – mondta Medrano közleményében. „Most egy eredeti történet létrehozása, amelyet évek óta őrzök a Warner Bros. Pictures Animation stúdióval, amelynek szereplői és történetei az életem nagy részét képezték, valóban egy valóra vált álom. NAGYON izgatott vagyok, hogy mindenkivel megoszthatom ezt a fosszilis fantáziavilágot!”

A Warner Bros. Pictures Animation elnöke, Bill Damaschke hétfőn az Annecy Nemzetközi Animációs Fesztiválon tartott bemutatón jelentette be a projektet. Az üzletet a WBPA azon stratégiájának bizonyítékaként mutatta be, amely szoros közvetlen és rajongói kapcsolatokkal rendelkező online alkotókkal együttműködve új közönségeket vonz le.

Prehistoria készül a moziban való megjelenésre, a további részletek a projekt fejlesztése során várhatók. A film a WBPA új eredeti animációs funkcióinak része, amelyek között szerepel a hamarosan megjelenő eredeti musical is. Rossz Tündérekfőszerepben Cynthia Erivo és Ncuti Gatwa; és A Hold krónikáiMarissa Meyer legkelendőbb könyvsorozatának adaptációja. Mindkét Rossz Tündérek és A Hold krónikái a Locksmith Animationnel közösen készülnek.

A Medranót a CAA, a Redefine Entertainment és az RLG képviseli.