A Netflix és a Focus Features is felvásárolta Luca Guadagnino-t Mesterséges filmet, miután a majdnem kész filmet az Amazon MGM Studios hirtelen ledobta, források megerősítették A Hollywood Reporter.

Eközben az A24 állítólag levetítette a filmet, de továbbra sem tisztázott, hogy a Sam Altman–OpenAI vígjáték megszerzéséért folytatott versenyben mi lesz.

A források szerint Mubi vizsgálja a projektet.

A Focust, a Netflixet és az A24-et nem sikerült elérni. Ráadásul a többi indiai Mubi és Neon még nem válaszolt THRkommentárt kértek, miután egy jelentést folytattak a filmről.

Az Amazon MGM Studios pénteken megerősítette, hogy nem adják ki a filmet, amelynek szereplőválogatása – Andrew Garfield Altmanként és Ike Barinholtz Elon Musk szerepében – már a címlapokon is szerepelt.

„A legnagyobb tiszteletünk és csodálatunk van Luca Guadagninóért, mint díjnyertes filmrendezőért – nem is beszélve egy régóta fennálló kapcsolatunkról, amelyet remélünk, hogy folytatódni fog” – mondta az Amazon szóvivője. THR.

„Mi ebben hiszünk Mesterséges jobban szolgál majd, ha egy másik stúdió adná ki, és szorosan együttműködnek a filmkészítő csapattal, hogy új otthont találjanak a filmnek.”

A jelentések Korong pénteken azt mondta, hogy a döntést az Amazon MGM Studios főnöke, Mike Hopkins hozta, aki továbbította a hírt Guadagninónak és a film producereinek. A lépés, mivel Guadagnino állítólag már majdnem befejezte a filmet, alig néhány hónappal azután történt, hogy felröppent a hír, miszerint az Amazon egy többéves stratégiai partnerség részeként 50 milliárd dollárt fektet be az OpenAI-ba.

A filmet a Közösségi hálózat– Ez a jellemző a viharos 2023-as időszakot fedi le, amikor Altmant a mesterséges intelligencia biztonsági aggodalmai és a visszaélésszerű viselkedésről szóló jelentések közepette az OpenAI néhány napon belül elbocsátotta, és újra felvette. A szereplőgárda is tartalmazza Anora kitörő Jura Boriszov, mint az OpenAI társalapítója, Ilya Sutskever, aki állítólag az Altmantól való megszabadulás mozgalmát vezette, valamint Monica Barbaro, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman, Mark Rylance, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Chris O'Dowd, Will Angus, Nicholas Im Gramilton, Thadde Im Gramilton, Thadgusa Im Gramilton.

Teszt szűrések a Mesterséges „meleg fogadtatásban” részesültek, Korong de a film Altman és Musk ábrázolásai nem tekinthetők teljesen hízelgőnek.

Altman a tavalyi velencei Jeff Bezos és Lauren Sanchez sztárvendégek között volt a nagy horderejű vendégek között.

Az Amazon MGM korábbi Guadagnino filmeket adott ki A vadászat után és Kihívók valamint az MGM és az Amazon külön terjesztve Csontok és minden és Suspiriaill. Guadagnino filmjeit a Sony Pictures Classics is kiadott (Hívj a neveden) és A24 (Queer).

MesterségesA Simon Rich által írt film producere Rich, Guadagnino, a Heyday Films David Heyman, valamint Jeffrey Clifford és Jennifer Fox.