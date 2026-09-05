Íme, mit játszott Hayley Williams, amikor elindította a „The Hayley Williams Show” turnéját West Palm Beach-ben

Hayley Williams tegnap este (szeptember 3-án) indította el legújabb szólóturnéját, a 'The Hayley Williams Show'-t, számos élő debütálással és Nina Simone-feldolgozással.

A Paramore frontembere a floridai West Palm Beach-i iTHINK Financial Amphitheater színpadára lépett, hogy három szólóalbumáról különféle dalokat játsszon. A 2021-es, FLOWERS for VASES / descansos című szólóalbumáról szóló „Just a Lover” élőben debütált.

Egyike lenne a korábbi kiadásaiból származó nyolc élőben debütált számnak, bár a setlist nagy részét a tavaly megjelent legutóbbi nagylemezének, az „Ego Death at a Bachelorette Party”-nak szentelték. A „Mirtazapine”, „Brotherly Hate” és „Parachute” című albumszámok alkották a három dalból álló ráadást, míg az „Ice in My OJ”, „Kill Me”, „Glum” és még sok más szerepelt a fő szettben.

Williams eljátszotta Nina Simone klasszikusának, a „Don't Let Me Be Misunderstood”-nak egy feldolgozást, és a „Simmer” előadása közben eljátszotta Portishead „Wandering Star” című művének egy részletét. Az este utolsó dala előtt azt mondta a tömegnek: „Legyetek biztonságban, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra és bassza meg Donald Trumpot!”

Nézze meg az előadásról készült videókat, valamint az alábbi setlist-et.

Hayley Williams tegnap este a West Palm Beach-ben, Floridában: „Legyetek biztonságban, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és bassza meg Donald Trumpot!” (Videó: Beatriz Gomes / TikTok) pic.twitter.com/wD68DiLgl0 – Marco Foster (@MarcoFoster_) 2026. szeptember 4

Hayley Williams játszott:

„Just a Lover” (élő debütálás)

'Over Yet' (élő debütálás)

'Simmer' (Portishead 'Wandering Star' című részletével; 2020 óta először szólóművészként)

„Creepin” (élő debütálás)

„Jég az OJ-ban”

„Ölj meg”

'Kemény'

„My Friend” (élő debütálás)

„Hagyd békén”

„Rózsa/Lótusz/Ibolya/Iris”

„Igaz hívő”

„Ne hagyj félreérteni” (Nina Simone borító)

„Cinnamon” (élő debütálás)

„Dead Horse” (élő debütálás közönség előtt)

'Pure Love' (Élő debütálás közönség előtt)

„Crystal Clear” (élő debütálás szólóelőadóként)

„Ego halála egy lánybúcsúban”

'Komor'

„Eltűnő ember”

„Dream Girl in Shibuya”

„Jó napok”

„Csak egy szerető (Reprise)”

Ráadás:

„Mirtazapin”

„Testvéri gyűlölet”

'Ejtőernyő'

A hónap elején Hayley Williams bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban és Európában szóló új randevúkat indít, jövő nyáron, és megáll a Glasgow-i OVO Hydroban, valamint a londoni Alexandra Palotában. Tekintse meg a dátumok teljes listáját és a jegyinformációkat itt.

Az „Ego Death at a Bachelorette Party” előzetese korlátozott ideig volt látható Hayley Williams honlapján tavaly júliusban „Ego” munkacímmel, majd a következő hónapban hivatalosan is megjelent a címével együtt. Julia Migenes a válogatást ragyogó ötcsillagos értékelésben részesítette, és „merész, válassz-magad-kalandnak a reményen és a szívfájdalmon keresztül” nevezte.

„Rengeteg van ebben a zseniális, lendületes új fejezetben, ami miatt izgulnunk kell” – írta Ali Shutler. „Lehet, hogy ezek a dalok az elszalasztott második esélyekről szólnak, de Williams minden bizonnyal a legtöbbet hozza ki belőle.”