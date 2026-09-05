Telluride Awards elemzése: Andrew Scott a legjobb férfi főszereplő Oscar-díjának felső szintjére ugrik az Elsinore-ért

Minden tiszteletem Matt Damon előadásaiért Az Odüsszeia és Ryan Gosling Projekt Hail Maryeljöttem onnan Wild Horse Nineamelynek észak-amerikai premierje csütörtök délután volt a Telluride Filmfesztiválon, azzal az erős benyomással, hogy John Malkovich most egyértelműen a legjobb színész Oscar-díjának esélyese. De péntek estére, mikor Elsinore világpremierje volt Telluride-ban, kénytelen voltam felülvizsgálni hipotézisemet.

Ennek az az oka, hogy Andrew Scott ír színész korosztályos előadást ad Elsinore mint a skót színész, Ian Charleson, aki leginkább a legjobb film Oscar-díjas filmjének főszereplésével volt ismert Tűzszekerekde akinek a leglenyűgözőbb teljesítménye az volt, hogy ragaszkodott a színészkedés folytatásához – a londoni Nemzeti Színház Hamlet szerepében nem kevésbé – még azután is, hogy terminális AIDS-t diagnosztizáltak nála.

A Telluride's Palm Theatre reakciója vitathatatlan volt Scott nevének a film utófilmjében való feltüntetésére – producerként és főszereplőként is. Érzékeny és megrázó előadás egy olyan színésztől, aki egyre jobb lesz, amint azt a filmben nyújtott teljesítménye mindenben megmutatta. Mindannyian idegenekmelynek premierje három éve Telluride-ban volt, tavalyi színpadi fellépésére Ványa bácsiamelyben egymaga 10 különböző karakterrel zsonglőrködött.

Az Oscar-versenyben Malkovichnak lehet némi előnye, mert idősebb (73 vs 49), mert régóta végez fontos munkát, és mert a filmje minden bizonnyal számos kategóriában, köztük a legjobb kép kategóriában is helyezést ér el, míg a Elsinore Scott teljesítményén kívül inkább kérdőjel.

Nem számolnám azzal a lehetőséggel, hogy a legjobb női mellékszereplőnek járó Olivia Colmant (ő alakítja Charleson orvosát), Stephen Beresford forgatókönyvét a legjobb eredeti forgatókönyvért (bár a film forgatókönyve szerint valaki mástól származó ötlet ihlette), Valerio Bonelli filmvágását (különösen az eredeti Stefanry és Grego filmben a Charleson és a Grego című film végén). pontszámot vagy akár a filmet a legjobb képért. De az igazság az, hogy Scott teljesítménye annyira rendkívüli, hogy Simon Stone filmjének más vonatkozásai is – amelyek A Hollywood ReporterA kritikusa úgy érvelt, hogy szilárd, de kevésbé látványos – árnyékba kerülhet.

Egy utolsó megjegyzés. Jó néhány színész és színésznő kapott Oscar-díjat a csapások és/vagy tragédiák előtt álló LMBT karakterek megformálásáért, köztük William Hurt A Póknő csókjaTom Hanks számára PhiladelphiaHilary Swank számára A fiúk nem sírnakSean Penn számára TejJared Leto számára Dallas Buyers Club és Rami Malek azért Bohém rapszódia. De egyik sem ezek közül az emberek maguk is melegek voltak, és valóban soha egy meleg színész vagy színésznő Oscar-díjat nyert. Scott könnyen lehet az első.