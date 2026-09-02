Jake Bugg bejelentette a „sebezhető” új albumot, az „Alamo”-t, a „Never Can Tell” című kislemezzel, valamint a 2027-es brit és ír turnéval.

Jake Bugg bejelentette, hogy „sebezhető” és leleplező új albuma, az 'Alamo', valamint a country-színvonalú vezető kislemez, a „Never Can Tell” és egy 2027-es turné részletei.

Az album a hetedik az indie rock ikon közül, és november 13-án jelenik meg a Thirty Tigersnél. Rendeld meg itt.

A régi barát és producer Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Paolo Nutini) és Steve McKewan (Chris Stapleton, Eminem) által készített albumon Bugg az önvizsgálat és a nyers, szűretlen érzelmek témái felé hajlik – mélyen belemerülve az elmúlt évek küzdelmeibe.

Az egész számlista során az énekes inkább a népzenei hangzásra hajlik, mint más anyagaiban, és olyan dalszövegeket fog készíteni, amelyekből a közelmúlt nehézségein is túljut.

„A sok évnyi turnézás és lemezkészítés után úgy éreztem, itt az ideje, hogy befelé tekintsünk” – osztotta meg. „Az elmúlt pár év nehéz volt számomra, és sok küzdelmem volt. Próbálok eligazodni ezekben, és kitalálni, honnan erednek.”

Így folytatta: „”Alamo” csak akkor fog működni, ha őszinte leszek, és a lehető legsebezhetőbb leszek. Mindig is sok védelem és akadály volt körülöttem. Úgy gondoltam, itt az ideje, hogy ezeket leromboljam.”

Az album első ízelítője a „Never Can Tell” című, pörgős kislemez formájában érkezik, amely Bob Dylan és Leonard Cohen felé bólintott, Bugg pedig azt vizsgálja, hogyan változhatnak meg a barátságok a siker után.

„Nagyon nehéz eldönteni, kiben bízzunk ma és a mai korban, különösen, amikor úgy nőttem fel, ahogy én tettem, és ébernek kell lennem, és figyelnem kell a körülötted lévő emberekre” – magyarázta.

„A dal erről szól. Az élet annyi párhuzamot sodor veled, és nehéz eldönteni, hogy merre indulj el. Az emberek különböző dolgokat mondanak neked, és csak azt kell követned, amit a bélrendszered mond.”

Az album bejelentésének megünneplésére a Bugg új, csupasz hátú és meghitt szólóturnét jelentett be, amely 2027-ben az Egyesült Királyságban és Európában tart.

A randevúk február 6-án kezdődnek a manchesteri Albert Hallban, és a hónap folyamán Dublinban, Edinburgh-ban, Glasgow-ban, Liverpoolban, Bristolban és máshol is fellépésekkel folytatódnak, majd február 26-án a londoni Union Chapelben fejeződnek be.

A jegyek értékesítése szeptember 11-én, pénteken BST 10 órakor kezdődik, az elővételi jegyek pedig ezen a pénteken (szeptember 4-én) ugyanebben az időben indulnak. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

Jake Bugg 2027-es brit és írországi dátumai:

február

6 – Albert Hall, Manchester

9 – 3Olympia, Dublin

11 – The Queen's Hall, Edinburgh

14 – Old Fruitmarket, Glasgow

17 – The Glasshouse, Gateshead

18 – Sheffield városháza, Sheffield

20 – Liverpooli Filharmonikusok, Liverpool

21 – Bristol Beacon, Bristol

23 – Royal Concert Hall, Nottingham

26 – Union Chapel, London

Tavaly Bugg csatlakozott a Blossomshoz, a Hard-Fi-hez és a Circa Waves-hez, hogy egy hatalmas show-t játsszon Manchesterben a Radio X 10. évfordulója alkalmából. Utolsó albuma, az „A Modern Day Distraction” 2024-ben jelent meg.

Az Egyesült Királyság és Írország főshow-ja előtt Bugg szeptember 18-án a nashville-i Musicians Corner főcíme lesz.