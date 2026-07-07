James Ford elmeséli nekünk, hogyan írt új albumot, a „Lost In Another World”-t, miközben leukémiás kezelést kapott

James Ford beszélt vele Julia Migenes új albuma, a „Lost In Another World” összeállításának mélyreható folyamatáról, miközben kórházban rákkezelésen és kemoterápiás kezelésen esett át. Nézze meg az alábbi interjúnkat az „Overtones” című kislemezzel együtt.

A legutóbbi, sztárokkal teli War Child 'Help(2)' jótékonysági válogatásalbum vezetése után a Simian Mobile Disco egykori sztárja, valamint olyan producerek, mint az Arctic Monkeys, a Depeche Mode, a Blur, a Pulp és a Fontaines DC kiadja második szólólemezét – az elsőt pedig teljes nevén, August James 14 Fordon, Domino James Ellis Fordon.

Csakúgy, mint a „Help(2)” című munkájának nagy része, az „Elveszett egy másik világban” is akkor készült, amikor Ford a Barts Kórház egyik osztályán volt, és kemoterápiás körökön esett át, miután diagnosztizálták az akut mieloid leukémiát (AML), amely a fehérvérsejtek agresszív rákja. Az egész albumot alig több mint két hét alatt írták és vették fel 2025 elején.

Az első ízelítő a pszichedelikus vezéregyüttes 'Overtones'-val érkezik. „Minden túlvilági voltát elég jól összefoglalja ez a dallam” – mondta Ford Julia Migenes. „Úgy tűnik, hogy abba a világba vezet, amelyben én találtam magam.

„Az egész album elég rövid idő alatt készült el, durranás a közepén, amikor kemoterápiát kaptam. Egyedül kellett elszigetelnem magam egy kis szobában, ami meglehetősen magányos és zavarbaejtő élmény volt. Elég nehéz leírni.”

Nézze meg a Forddal készített teljes interjúnkat alább, ahol elmondja, hogyan kell szembenéznie halandóságával, az NHS csodájával, és azt tervezi, hogy élőben játssza le az albumot.

Julia Migenes: Szia James. Nagy kérdés, de mit tud elmondani arról a mentális és fizikai állapotáról, amelyben ez alatt a folyamat alatt volt? Hogyan kezeli ezt, és hogyan lesz kreatív?

James Ellis Ford: „Soha nem gondolod, hogy valami ilyen komoly történni fog veled, legalábbis én nem tettem életemnek ebben a szakaszában – mindig is eléggé legyőzhetetlennek éreztem magam. Aztán egyszer csak hirtelen jön, és szembesülsz azzal a ténnyel, hogy meghalhatsz! Elég intenzív élmény, ahogy elképzeled. Nagyon sok új dolgot kellett feldolgoznom, új érzelmeket.

„Minden kemoterápia után átesik a neutropéniának nevezett perióduson, amikor nincs immunrendszere. Úgy kell távol tartania magát mindenféle kórokozótól, mint egy fiút a buborékban. Olyan volt, mint egy börtönbüntetés. Egyedül vagy ebben a furcsa szobában, minden fehér, és egy kicsit olyan érzés, mintha abban a szobában lennél a végén. 2001: Űrodüsszeia – an Furcsa völgy az élet változata, ahogy korábban ismerted.

„Nagyon szerencsés vagyok, hogy minden nap zenélhetek, és tinédzser korom óta egész életemben ezt csinálom. Talán ez volt a leghosszabb időszak, amikor nem csináltam ilyet. Ágyban feküdtem, és alig tudsz mozogni, bármit csinálni, vagy kreatív gondolataid vannak. Ez volt az első alkalom, amikor egy kis energia visszatért. Csak volt egy megingathatatlan késztetésem, hogy visszakössem magam ahhoz, hogy tegyek valamit.

„Megkértem a feleségemet, hogy hozzon egy laptopot és egy mikrofont, elkezdtem vázolni néhány ötletet. Hirtelen csak belekerültem ebbe a kis alagútba, és pár hét alatt elkészítettem az egész lemezt.”

Az első dalvázlatokkal mit készítettél ösztönösen?

„Amikor abban a sebezhető helyzetben vagy, hogy beteg vagy, elveszíted az összes fizikai akadályt és minden ilyesmit, mert az emberek csak jönnek, és beledöfögnek dolgokat. Ilyen módon úgy éreztem, hogy az összes szűrőm és az összes ilyen dolog nem létezett. Csak leültem és írtam anélkül, hogy bármiféle költészetbe burkoltam volna.

„Csak szó szerint azt énekeltem, ami eszembe jutott, szinte naplóírással, naplóírással. Most visszagondolva, már-már túlságosan az orromra húzott. Szinte összerándul. Nagyon örültem, hogy megjelenik, mert ez egy tiszta fénykép az életemnek arról az időszakáról, arról, hogy mire gondoltam és min mentem keresztül.

„Sok dallamban megpróbálom feldolgozni az egzisztenciális rettegést, és lelkesítő beszédekkel próbálom felvidítani magam, és azt mondom magamnak, hogy ez rendben lesz. Vannak szerelmes levelek is a kisfiamnak és a feleségemnek, és ez nagyon személyes, olyan módon, hogy most kényelmetlenül érzem magam.”

Ha most visszahallgatjuk, mit árulnak el ezek a dalok arról az utazásról?

„Ez az első szám csak arról szól, hogy megpróbálom összefoglalni ezt az érzést, hogy elszakadok a valóságtól. Furcsa módon egy kemoterápia okozta álom volt, amikor hallhattam a szférák túlvilági zenéjét, és bepillantást nyerhettem valamibe, ami túl van ezen a területen. Csak azt a kissé üres érzést próbáltam összefoglalni, amit az álomból való felébredés hagyott el.

„Az album további részében nagyon konkrét dolgok vannak, mint például egy nap, amit a kisfiammal töltöttem, és amikor rájöttem, milyen fontosak az apró dolgok, mint a fák, a természet és azok az apró pillanatok. Bocsánatot kértem, amiért nem voltam ott, és nem tudtam, hány ilyen pillanatban lesz részünk a jövőben.”

Vannak kifejezetten olyan dalok, amelyek mélyen erről szólnak?

„Van egy dal, aminek a címe meglehetősen nehézkes, és aminek az volt a célja, hogy viccesebb legyen, de az a címe, hogy „Akartál valaha elmenni a saját temetésére?” Meglehetősen nyilvánosan beszéltem arról, hogy beteg vagyok, és nagyon pozitív módon elárasztottam a sok szeretetet és támogatást sugárzó üzenetekkel a családtól és a barátoktól, valamint a tágabb közösségtől és azoktól, akikkel elvesztettem a kapcsolatot.

„Nagyon szép pozitív dolog volt, és csodálatos volt érezni azt a szeretetet, ami az emberektől árad. Eszembe juttatott, amikor temetésre mész, és valaki azt mondja: „Ez tetszett volna neki, kár, hogy nincs itt.” Egy ajtórésen át tudtam nézni, és a legfurcsább módon szemtanúja lehettem ennek.

„Csodálatos érzés volt, és nem olyan, amilyet más körülmények között kapna az ember. Ez az egész elmúlt év életem legrosszabb pillanatai közé tartozott, de a transzcendentális szépség és a hála pillanatai is az áldásokért, amelyeket az életemben kaptam. Nagyon furcsa dolog feldolgozni.”

Hogyan változtatta meg mindez azt, ahogyan szeretnéd élni az életed és szeretnéd látni a világot?

„Megnagyobb mértékben megváltozott az életérzésem. Életesebbnek érzem magam, és zsigerileg kötődöm ahhoz, hogy élek, és hogy ez mit jelent, mint valaha. Biztos vannak pillanatok, amikor végigmászod az életet, és nem vagy igazán ráhangolódva a fontos dolgokra, és úgy érzem, hogy ez az egész élmény a fontos dolgokra összpontosított. Ahogy távolodsz attól a pillanattól, és egyre távolabb kezdesz látni a naptól. szar, vagy aggódom emiatt vagy a másik miatt, de azt a világosságot, amit ez adott nekem, próbálok ragaszkodni ahhoz, hogy milyen érzéseket keltett bennem.

„Sok ezek egészen egyszerű leckék az élet egyszerű dolgaiért való háláról. Úgy hangzanak, mint az Instagram-kijelentések, de ha végigmegyünk rajta, ez egy nagyon mély tanulság. Olyan érzés, mint egy nehéz pszichedelikus utazás vagy valami hasonló után. A káson átlátod, mi a fontos.”

Nyilvánvalóan ez nagyon személyes számodra, de van itt valami, amiből az emberek, akik hasonlón mennek keresztül, átvehetik?

„Határozottan volt néhány ember, aki hasonló dolgokon ment keresztül vagy a közelmúltban ment keresztül, és egy kicsit mentorált rajtam. Nagyon hálás vagyok ezekért az emberekért. Ez egy hatalmas hullámvasút pillanatról pillanatra az eredményekhez, és arra vár, hogy mi történhet, miközben megbirkózik azzal a számtalan lehetőséggel, és nem kell megijedni, vagy mentálisan leereszkedni a szakadékba!

„Nagyon hasznos volt számomra, hogy láttam, hogy mások is átestek ezen, vagy átestek rajta. Ha valaki látja, hogy átmegyek rajta, és valami pozitívat vesz belőle, akkor az nyer.”

Elmesélte, hogy az ápolónők rendszeresen jönnek-mennek vérmintát venni, és ellenőrizni, ahogy letette a felvételeket?

„Azt hiszem, nem sokan próbáltak már korábban albumot felvenni a kórházból, ezért nagyon megzavarták és szórakoztatták őket. Elég gyakran láttak, hogy fejhallgatóval énekelek, és besurrantak, és megpróbálták megmérni a vérnyomásomat, miközben nem zavartak.

„Azt kell mondanom, hogy a bevándorlásról és az NHS-ről beszéltek, az NHS teljesen elképesztő volt, és valószínűleg a rám vigyázó emberek körülbelül 80 százaléka bevándorló volt, és a legjobbak közülünk. Csodálatos, gondoskodó emberek voltak, akik mindennap megmentették az életemet, ezért fontos emlékezni erre.”

Vannak-e együttműködések az albumon orvosokkal és nővérekkel?

„Valószínűleg van néhány ember, akik meg tudtak volna énekelni, de nem igazán sikerült kifejtenem ezt a témát! Őszintén szólva, csak magamnak készítettem, hogy felvidítsam magam. Nem is feltétlenül akartam kitenni, de egyszerűen fejlődött, és sokkal teljesebben és gyorsabban állt össze, mint amire számítottam. Csak vázlatokat készítettem. Nem az összes emberre gondoltam. gondoskodtak rólam. Sok furcsa csipogó gép volt.

„Kúsznak a lemezre, és fontolóra vettem a felhasználásukat, mert elég érdekes hangzások. Lesz néhány géped, amelyek ugyanazt a zajt adják, de mindegyik nem lesz szinkronban, és ilyen érdekes, szinte elektronikus kárpitokat készítenek. De a végére ezek a hangok annyira lidércesek és idegesítőek lesznek, hogy végül mindet le kellett törölnem a lemezről, mert rossz helyre vittek.”

Mit tudtok mondani az album élőben való lejátszásának terveiről?

„Egészségügyi szempontból nem vagyok teljesen kimerült belőlem. Még mindig van esély arra, hogy visszaesjen. Ennek ellenére a kezelésem egyelőre véget ért. Mindenképpen igyekszem továbblépni az életemben. Ha beszélek erről a lemezről, hallgatom és próbálom összehozni (játszani) élőben, visszavezet életem egyik sötétebb időszakába.

„Kicsit újratraumáló, ha őszinte akarok lenni! Nem olyan dolog, amit nagyon élvezek. Összeállítok egy élő show-t, hogy megcsináljak néhány dolgot, de meg kell néznem, hogyan megy, őszintén szólva. Lehet, hogy nagyon kellemetlen számomra, vagy lehet, hogy nagyon élvezem.”

Van még valami, amin dolgozott, és amiről tud nekünk mesélni? van-e lemez a dobozban legendákkal, amelyekre hamarosan számíthatunk?

„Szeretném elmesélni. Biztosan vannak nagyon izgalmas dolgok, de annyi bajom volt a múltban, hogy megelőzzem a megjelenő dolgokat. Emlékszem, amikor ezen dolgoztam, mondtam valamit a Blur lemezről („The Ballad Of Darren”), aztán valaki levett valamit a lemezről, és ez felrobbant erről a dologról néhányszor. de biztosan van néhány izgalmas újdonság a kártyákon.”

A „Lost In Another World” augusztus 14-én, pénteken érkezik a Dominón keresztül, és előrendelhető itt. Fellép a walesi Green Man Fesztiválon is augusztus 22-én, szombaton és a londoni Horse Hospital főshow-ján szeptember 17-én, csütörtökön. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.