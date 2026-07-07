A „Godzilla Minus One” rendezője debütál a stúdióban a „Nue” című 20. századi sci-fi filmmel

Takashi Yamazaki 2023-as filmjével már végigjárta magát a japán filmiparban Godzilla Mínusz Egy kasszasiker lett, és Oscar-díjat kapott.

Most Hollywoodba utazik első stúdiófilmjére. Yamazaki rendezi Nue a 20th Century Studios számára, egy olyan filmhez, amely Ridley Scott Scott Free bannerjével párosítja.

A logline az óceán mélyén van eltemetve, de ez egy eredeti koncepció, amelyen Yamazaki évek óta gondolkodik.

Yamazaki ezzel lépett a globális színtérre Godzilla Mínusz Egyamely a második világháború utáni Japánban játszódik, és középpontjában egy kegyvesztett kamikaze pilóta áll, akinek meg kell váltania magát, amikor Godzilla megtámadja országát. Mindössze 10 millió dollárból készült, globálisan 116 millió dollárt keresett, és elnyerte az Oscar-díjat vizuális effektusokért, Yamazaki a díjazottak között. A rendező már leforgatta a folytatást, Godzilla mínusz nullaamelyben Godzilla New Yorkba tart. A GKIDS november 6-án mutatja be a folytatást.

„Nue egy életre szóló álmom volt. Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem van ezt megvalósítani Ridley Scott és Scott Free kreatív ragyogásával, valamint a 20 éves fantasztikus csapattal.th Century Studios. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy ez egy fantasztikus film legyen mindenki számára” – mondta Yamazaki közleményében.

Nue folytatja a 20. évtizedes kapcsolatát Scott-tal, aki az 1979-es filmet rendezte Idegen a stúdió számára, és amelynek Scott Free bannerje már régóta első pillantásra kötött. Scott emellett a 20th Century vezetőjének, Steve Asbellnek is régóta munkatársa, és a páros először a 2005-ös filmen dolgozott együtt. Mennyek Királysága.

„Nagyon örülünk, hogy Takashi Yamazakival és csapatával együtt dolgozhatunk ezen a csodálatos eredeti sci-fi filmen a 20th Century Studios partnereink számára” – mondta Scott. „Régóta csodáljuk Takashi látnoki és ügyes történetmesélését, amelyre példa a kiváló produkció, Godzilla Mínusz Egy. Már alig várjuk, hogy segíthessünk neki, hogy ezt a nagy projektet életre keltse a közönség számára szerte a világon.”

Scott Michael Pruss mellett fog producerkedni. Szintén producerként szerepel Keiichiro Moriya és Go Abe a Robot Communications-től; Toho-Tombo Georgina pápája; és Amie Horiuchi. Scott Aversano felügyeli a 20. helyet.

„Takashi Yamazaki filmkészítése kultúrák és nemzedékek közönsége számára rezonál. Mit ért el Godzilla Mínusz Egy rendkívüli volt, a látványt mélyen érzelmes történetmeséléssel ötvözi. Örülünk, hogy együtt dolgozhatunk vele, és újra találkozhatunk régi munkatársainkkal a Scott Free-nél, miközben egy teljesen eredeti eposzt keltünk életre” – mondta David Greenbaum, a Disney Live Action és a 20th Century Studios elnöke, valamint Asbell 20. elnöke.

Yamakazit a CAA és Greenberg Traurig képviseli. Scott Free-t a CAA képviseli.