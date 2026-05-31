Jason Blum, James Wan az „Obsession” és a „Backrooms” „Saving Our Industry” és a Blumhouse-Atomic Monster „Disney of Horror” című filmekben

Megszállottság és Hátsószobák rekordokat döntenek és történelmet írnak a pénztáraknál, és Jason Blum és James Wan producerek szerint a filmek az 1970-es évek korszakára emlékeztetnek, amikor a fiatal filmesek betörtek a horror műfajába.

A horror vezetők szombaton megnyitották a Produced By Conference-t a Universal Studios-ban, ahol Stephanie Allain PGA elnökkel ültek le, hogy megvitassák a mozi helyzetét, a moziknak a COVID-ból való kilábalását és a Blumhouse–Atomic Monster jövőbeli céljait.

„A COVID óta ez a letargikus érzés uralkodik a színház körül, és ez aktuális már, és túléli-e?” – mondta Blum. „És ami szerintem olyan hihetetlen Megszállottság és Hátsószobák az, hogy ezek egy újfajta film. Nem hagyományos rendezők készítik őket, olyan rendezők, akik igazán online csiszolták alkotói képességeiket.”

Megszállottság, május 15-én jelent meg, a 26 éves YouTuber Curry Barker írta és rendezte, és 750 000 dollárból készült. A Focus Features and Blumhouse immár harmadik hetében 1982 óta az első karácsonyon kívüli filmként történelmet ír, amely a második és harmadik hétvégéjén növekszik.

Közben, Hátsószobák Ezen a hétvégén debütál Kane Parsons YouTubertól, aki mindössze 20 évesen az A24 történetének legnagyobb nyitása előtt áll. A Chernin Entertainment társfinanszírozásával Parsons vírusos YouTube-rövidfilm-sorozatának 10 millió dolláros adaptációja akár 90 millió dollár bevételt is jelenthet.

Blum és Wan azt is megjegyezte, hogy van még egy közelgő projektjük, a Blair Witch Project indítsa újra egy alkotóval, Dylan Clarkkal, aki online kezdte.

„Reményük, vágyuk és álmuk az, hogy menő filmeket készítsenek” – mondta Blum. „Hátsószobák és Megszállottság idegesek, furák és baromságok. És számomra szinte ez a 70-es évek érzése, a fiatalok új generációja, akik izgalmas filmeket készítenek, amelyek őrült módon összekapcsolódnak a mozikban. Nagyon sok fiatal nőtt fel olyan időkben, amikor nem tudott moziba menni, és nem készítettek nekik olyat, amivel lekerülhet az iPadről a mozikba. Hirtelen két filmjük van.”

„Megszállottság ez a hétvége 20 százalékkal nőtt a múlt hétvégéhez képest – folytatta Blum. – A múlt hétvégén 30 százalékkal nőtt a nyitó hétvégéhez képest. Azóta egyetlen film sem csinált ilyet, két hétvégét egymás után ET Ez hihetetlen.”

A beszélgetés más részében Wan, akinek a rendezési érdemei közé tartozik Fűrész, A varázslás és alattomos, beszélt arról, honnan ered a műfaji történetmesélés iránti szenvedélye, és hogy a horror sikere továbbra is segíti a szórakoztatóipart.

„Gyerekkorom óta horrorrajongó vagyok, és így természetesen a 80-as és 90-es évekig a horrorfilmek állandó étrendjén nőttem fel, olyan nagyszerű filmesek inspirálására, mint John Carpenter és Wes Craven” – mondta Wan. „Nézek rájuk, és azt gondolom:” Tudod mit? Én azt akarom csinálni, amit ők. Ma ezt a modellt utánozzuk. És itt vagyunk. Mindenkinek ezt mondom, aki hallgatja: a horror műfaj folyamatosan megmenti iparágunkat.”

Ami a Blumhouse-Atomic Monster jövőjét illeti, amely magában foglalja a televíziós, játék- és élő események részlegét is, és 2024-ben hivatalosan is lezárta az egyesülési megállapodást, a producerek azt mondták, hogy azt tervezik, hogy „alkalmazkodnak a közönséghez”, és nem hajlandók „kényelmeskedni”.

– Mi a törekvés? – kérdezte Blum. „A horror Disney-je az öt évre való törekvés.”