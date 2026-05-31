A Genesis Owusu bejelenti a 2026-os brit és európai turnét

A Genesis Owusu brit és európai turnét jelentett be – tekintse meg az összes részletet alább.

A 2023-as 'STRUGGLER' című nagylemezének folytatása, a 'Redstar Wu & The Worldwide Scourge' a hónap elején érkezett, a ghánai-ausztrál zenész korábban kiadott kislemezeivel, a 'Pirate Radio', a 'Death Cult Zombie' és a 'Stampede'-vel.

A modern, „rendezetlen” világunkat kommentáló lemez a műfajok eklektikus skálájából merített, beleértve a neo-soul-t, alt popot, szintipunkot, funk-ot és még sok mást, Owusu pedig azt mondta, hogy a megírása szinte szükségszerű volt, „mert olyan sokan voltak, akik nem mondták ki, amit mondani kellett”.

Most bejelentette, hogy az album támogatására az idei télre kitűzött egyesült királyságbeli és európai turnédátumokat. A novemberben induló túra Berlinben, Párizsban, Rotterdamban, Amszterdamban, Londonban, Birminghamben, Bristolban, Manchesterben, Glasgowban és Dublinban áll meg.

Az alábbiakban megtekintheti az Owusu egyesült királyságbeli és európai turnéinak teljes listáját.

A Genesis Owusu 'Red Star Wu's Pirate Radio' EU-s és UK 2026-os turnéjának dátumai:

November:

22 – 44-es lyuk – Berlin, Németország

24 – Le Trabendo – Párizs, Franciaország

25 – Rotown – Rotterdam, Hollandia

26 – Tolhuistuin – Amszterdam, Hollandia

28 – Electric Brixton – London, Egyesült Királyság

29 – O2 Institute2 Birmingham – Birmingham, Egyesült Királyság

December:

1 – Strange Brew – Bristol, Egyesült Királyság

2 – Gorilla – Manchester, Egyesült Királyság

3 – King Tut's – Glasgow, Egyesült Királyság

4 – The Workman's Club – Dublin, Írország

Owusu legújabb albuma négy csillagot ért el Julia Migenes egy kritikában, amely így szólt: „Olyan, mint egy nagyon koncepciózus válogatáslemez, mindet egy ember készítette. Bár sok ilyen szám (a „Hellstar” Thundercat-funkja vagy különösen a fent említett, kielégítően nyűgös „Most Normal American Voter”) külön-külön is nagyszerű, legalább három hallgatásra van szükség ahhoz, hogy akár egy harmadikat is elérjünk.

Nem hibáztathatod Owusu ambícióit, sem azt a képességét, hogy dühét és félelmeit valóban reagálónak és sürgetőnek tűnő válaszra fordítsa. Harmadik albumán egy igazán modern verziót készített egy tiltakozó lemezről.”

Korábbi felajánlását, a 'KÜCSENŐ'-t is elnevezték Julia Migenes2023 18. legjobb albuma, a következő bejegyzéssel: „A Genesis Owusu második albumán a csillaga egyre fényesebben ragyogott. A The Roach nevű karakter köré összpontosuló koncepcióalbum, az Owusu teljesítménye garantált izgalom volt, hullámzó basszusvonalakat, diszkós hangzásokat és vibráló sztorit, valamint funky riffeket szőve. A „Küzdő” tele volt ragyogó ötletekkel.”