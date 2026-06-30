Javier Bardem „Cape Fear” karakterét a Slipknot, a Linkin Park és a Bad Omens ihlette.

Javier Bardem arról beszélt, hogy a metálzene hogyan inspirálta fellépését az új Apple TV+ sorozatban Cape Fear.

Az Oscar-díjas Max Cady, a meggyilkolt elítélt szerepét ölti magára, akit kiengednek a börtönből, és bosszút áll a házas ügyvédeken (Amy Adams és Patrick Wilson), akik 17 évvel korábban képviselték őt. Egy új interjúban arról beszélt, hogy a metal műfaj milyen hatással volt karakterére.

„Mindenképpen egy fém megjelenésre vágytunk, ez tetszett” – mondta Kerrang!mielőtt megosztotta volna azokat a dalokat, amelyekről úgy érezte, hogy visszhangra talált a karakter. „Különösen öt dalt hallgattam meg” – mondta. „Kettő a Linkin Parkból: a „Given Up” a nagyszerű Chesterrel (Bennington) és az „Up From The Bottom” az utolsó albumról, a „From Zero”-ról. Szerintem (Emily Armstrong) egy csodálatos énekesnő.

– Tényleg visszahozta – folytatta. „Ez a két dal igazán kifejezi a frusztrációt és a saját hamvaiból való felemelkedésért folytatott küzdelmet, ami Maxre rezonál. És a Slipknot, a Falling In Reverse és a Bad Omens dalai. Nagyon rosszul vagyok a dalok neveitől, de egész nap a fejemben jártak, mielőtt bármit is csináltam volna, és segítettek feldobni a hangulatomat.”

A színész hozzátette, hogy a hatás a műfaj iránti nagyobb szenvedély része. „Nem arról van szó, hogy én használom a zenét” – mondta. „Az, hogy nem tudok nélküle élni. Ez az, amit hallgatok: amikor vezetek, amikor vezetnek, lefekvés előtt… Igen, a Slipknotot hallgatom, hogy aludjak. Számomra a metal az életforma.”

Ez a szeretet az élő előadásokra is kiterjed. „Óriási rajongója vagyok az élő koncerteknek” – mondja. „Sokat jártam, és általában akkor megyek, amikor csak tehetem. Néha kimegyek a gödörbe, ha sikerül, de egyébként elég kiváltságos vagyok, hogy olyan helyről élvezhessem, ahol egyedül maradhatok. De akár az egyik, akár a másik helyről van szó, érzem.”

Cape Fear regényből lett adaptálva A hóhérok John D. MacDonald, és kétszer adaptálták a nagy vászonra – az elsőt 1962-ben Robert Mitchummal alakította Cady szerepében, másodszor pedig 1990-ben, ahol Martin Scorsese rendezte Robert De Nirót a gonosz szerepében.

In Julia Migenes-k Priya Elan írónő az új sorozat kritikájáról „közelebb áll a könyvhöz, mint Scorsese klasszikusához” író, így zárta: „Cape Fear A 2026 egy forrongó, csillagokkal teli, lassú égés – nézhető kiegészítése a „Rich People Being Awful” kánonnak.”