Képzett vízvezeték-szerelő, Kolumbia és még sok más: Karlovy Vary több elsőt is beállított a 60. kiadáshoz

Soha nem vagy túl öreg ahhoz, hogy először megtapasztald! Még akkor is, ha Ön a világ második legrégebbi filmfesztiválja a Velencei Filmfesztivál mögött.

A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) idén július 3. és július 11. között ünnepli fennállásának 80. évében a 60. alkalommal, hollywoodi sztárok részvételével és új filmfelfedezésekkel. A cseh fesztivál az évtizedek során mindenféle filmnek és hírességnek adott otthont.

Mindazonáltal a 2026-os dupla jubileumi kiadás során az összes filmpremieren túl néhány debütálásban és első alkalommal is gyönyörködni fog.

Íme egy gyors pillantás a KVIFF 2026 első szettjére.

Első film Mianmarból

A burmai író-rendező, Aung Phyoe az első KVIFF-filmet hozza Mianmarból az idei versenysorozatba. A debütáló játék címe Gyümölcsgyűjtés (Thit-thee Khu).

A film operatőre Thaiddhi, a vágást Emily Swe végzi. A szereplők között szerepel Nandar Myat Aung, Nandar Myint Lwin, Thida Soe Khant, Tin Tin Ei és Min Nyo. A KVIFF azt ígéri, hogy megvizsgálja, hogyan élnek túl a nők vágyai egy olyan országban, ahol a nők közötti intimitás és szerelem továbbra is társadalmilag elfogadhatatlan.

A filmet úgy írják le, mint a kortárs mianmari életet két fiatal nő szemével, amely a fesztivál szerint „elég nyomasztóan nézhet ki”. Egy textilgyárban dolgoznak Yangonban, az ország legnagyobb városában. „Fárasztó munkával, társadalmi elnyomással és gazdasági bizonytalansággal kell szembenézniük” – olvasható a szinopszisban. „Bár a mindennapi élet fárasztó tempója elfojtja az emberi kapcsolatok lehetőségét, mindkét nő továbbra is az intimitásról és a menekülésről álmodik. Amikor közelebb kerülnek egymáshoz, mozgásba hozza saját érzelmeik korábban elhallgatott rostjait.”

Az első kolumbiai film

„Öt év, négy hónap” A KVIFF jóvoltából

Író-rendező: Esteban Hoyos García és Juan Miguel Gelacio Ramírez Öt év, négy hónap (Cinco años, cuatro meses), a Kolumbia és az Egyesült Államok koprodukciója, világpremierje a KVIFF versenyprogramjában, az első kolumbiai film a cseh fesztiválon.

„Márta nemcsak a legidősebb fiát veszítette el, de a mai napig nem tudja, mi történt vele vagy a maradványaival” – olvasható a KVIFF honlapján található szinopszisban. „Évekig tartó hiábavaló keresés után találkozik Sandrával, aki még egy lehetőséget kínál neki, talán az utolsó reményét: elindulni egy távoli helyre, ahol elmosódik a határ az élők és a holtak között. A rendezőpáros … azoknak a kolumbiai nőknek ad hangot, akik gyermekeik eltűnése után a saját kezükbe vették a keresést. A film visszafogott, fókuszált konfliktusa a hosszan tartó elbeszélés legfájdalmasabb következményeire hívja fel a figyelmet. miközben a béke és a megbékélés keresését ábrázolja egy olyan helyen, ahol még soha nem volt búcsú.

A filmben, amelyben Jenny Nava és Carmiña Martínez szerepel, az operatőr Paula Moreno Vergara, a vágást Gelacio Ramírez végzi. A Patra Spanou Film értékesítéssel foglalkozik.

Vízvezeték-szerelő a Proxima verseny zsűrijében

A KVIFF a Crystal Globe verseny mellett az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Proxima versenyt is programozza, hogy teret biztosítson „fiatal filmesek és neves szerzők merész alkotásainak” a világ minden tájáról. Ez váltotta fel az East of the West versenyt, amely az 1990-es években jött létre azzal a céllal, hogy segítse az egykori keleti blokk filmeseit.

A Proxma zsűritagjai között idén Jakub Felcman is szerepel, akit a KVIFF életrajza „cseh forgatókönyvíróként, fesztiválszervezőként, filmkritikusként, kreatív producerként, rendezőként és képzett vízvezeték-szerelőként” ír le. Forgatókönyv-szerkesztőként Jan Němec, Petr Václav, Radu Jude és Corneliu Porumboiu filmjeiben dolgozott együtt.

De a Proxima, vagy bármely más KVIFF-verseny zsűrijében szerepelt valaha is képzett vízvezeték-szerelő? A fesztiválon senki sem emlékszik rá. „Nem tudok arról, hogy korábban képzett kézművesek szerepeltek volna a zsűriben” – mondja Karel Och, a fesztivál művészeti igazgatója. THR. „Biztos vagyok benne, hogy sokan voltak, akik kézzel is meg tudtak csinálni dolgokat, férfiak és nők is, de nem vagyok biztos a képzett vízvezeték-szerelőkben. Jakub egy hihetetlenül érdekes ember, és örülünk, hogy csatlakozik hozzánk.”

Az első svájci versenyfilm

„Boldog család” A KVIFF jóvoltából

Svájc korábban is képviseltette magát a KVIFF-en. De az országból egyetlen film sem került vetítésre a versenyben – egészen idén.

Boldog család Jan-Erick Mack rendező jóvoltából érkezik, aki korábban rövidfilmeket és tévésorozatokat is készített Wilder és Davos 1917. A forgatókönyvet Anna Schinzzel, Nikita Afanasjew-vel és Eva Kienholz-cal közösen írta. Schinz is szerepel a főszerepekben, Michael Neuenschwander, Julia Jentsch, Alireza Bayram, Bettina Stucky és Martina Apostolova mellett. Benjamin Fueter szerkesztette a filmet Yunus Roy Imer operatőrével.

Ez egy újabb film, amely kihívást jelentő témákat és témákat dolgoz fel. „Niki két munkahelyen dolgozik, de az a kevés pénz, amit keres, alig elég neki és két kisgyermeke megélhetési költségeinek fedezésére” – olvasható a fesztivál honlapján található összefoglalóban. „Egy nap, amikor a gyerekek felügyelet nélkül maradnak, véletlenül felgyújtották a konyhát, így a svájci hatóságok egy nevelőcsaládhoz helyezték őket az ország másik felén. Bár tilos kapcsolatba lépni gyermekeivel, Niki úgy dönt, hogy felkutatja őket.”

A KVIFF főversenyének első svájci filmje bizonyos értelemben bezárja a kört a fesztivál és annak hosszú története szempontjából. „Ez egy olyan év, amikor visszatekintünk a két évfordulónkra, és az első fesztiválon 1946 augusztusában kollégáink 14 nap alatt 14 filmet vetítettek le, és ezek közül az egyik svájci volt” – meséli Och. THR. Ez volt Leopold Lindtberg menekültdrámája Az utolsó esély (Die Letzte Chance), amelyet aztán Cannes-ban vetítettek, ahol megnyerte a Nagydíjat. „Nagyon örülök ennek a kapcsolatnak, amely egy svájci filmnek a fesztivál első kiadásán volt, és egy versenyben lévő svájci filmnek most, 80 évvel később.”