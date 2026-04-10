Jenna Ortega feltárja a szerepét, amely elszállt: „Hihetetlen film”

Jenna Ortega benne Örökletes? Megtörténhetett volna.

Kid Cudi haver új podcastjában való megjelenés közben, Nagy tesóa 23 éves szerda A sztár elárulta, hogy részt vett Ari Aster horrorfilmjében, amelyet az A24 adott ki 2018 januárjában. „Azt hiszem, részt vettem a meghallgatáson Örökletesaminek nyilvánvalóan semmi értelme nem lett volna, főleg az én gyerekkori hajlamom miatt, szóval megértettem” – mondta Cudinak, a barátjának, amióta együtt szerepeltek Ti West slasher képében. X Mia Goth, Brittany Snow és Martin Henderson oldalán.

Ortega elmondta, hogy bár csak a forgatókönyv egy kiválasztott részét kapta meg, tudta, hogy ez hatásos lesz. „Nem tudtam, mit nézek, és alig adtak nekünk oldalt. Olyan volt, mint két oldal baljós szavak, amelyek 12 évesen a fejükön mentek” – magyarázta. „De emlékszem, hogy láttam, néztem, és arra gondoltam: „Úgy érzem, ez egy fontos film”, aztán az volt.

Aster-féle ÖrökletesA saját forgatókönyvéből rendezett film középpontjában egy család áll, akik azért küzdenek, hogy megértsék azokat a rejtélyes eseményeket, amelyek az Ann Dowd által alakított Ellen matriarcha halála nyomán történnek. A nő lánya, egy Annie nevű miniatűr művész, akit Toni Collette alakít, éppen akkor kezd felderíteni a nyugtalanító titkokat, amikor a család személyes tragédiába esik, amikor 13 éves lányuk, Charlie meghal egy megrázó autóbalesetben, miközben bátyja a volán mögött ül. Ortega meghallgatásra jelentkezett a 13 éves lány szerepében, amelyet Milly Shapiro kapott, míg Alex Wolff az idősebb testvért alakította. Ez is kulcsfontosságú volt, mivel Charlie dermesztő jelenléte volt a képernyőn, miközben családja egyre jobban aggódik furcsa viselkedése miatt.

„Aztán megjelent, és elmentünk a színházba” – emlékszik vissza Ortega Örökletes 2018-ban. „Fölültem a székemben, anyámra néztem, és azt mondtam: „Ez az, akiről azt mondtam, hogy be fog ülni.” Tudod, ezt nem is vettük észre [is what we were seeing]. De hihetetlen film. Vicces belegondolni, hogy belevágtam, mert megint csak nem volt értelme.”

Ortega hozzátette, hogy mindig nagyon jól fogadta az elutasítást. „Soha nem kérdőjelezem meg igazán. Nem akartam a fejembe ütni az ilyesmit, és amit az enyémnek szántak, az eljön hozzám, vagy tudod, valahogy megtalálom.”

Ortega Cudival folytatott csevegése jó néhány címet generált a szegmensre összpontosítva, amikor körülbelül akkor nyitott meg, amikor majdnem teljesen felhagyott a színészettel. A kaliforniai Palm Springsben nőtt színésznő gyereksztárként tört ki olyan műsorokban, mint pl Tudd meg mindent Nina, Richie Rich és Középen ragadt. Aztán jött egy válaszút.

„Nem tudtam, mit csináljak még” – mondta Ortega Cudinak. „Soha nem gondolkoztam semmi máson, sőt mostanában, csak kíváncsiságból és egy újabb élettapasztalat kedvéért. De tinédzser koromban leszálltam egy gyerekműsorról, és nem tudtam, mit fogok csinálni. Bizonyítanom kellett magam, és találkoznom kellett ezekkel az új casting-rendezőkkel, akik nem tudták, ki vagyok. Úgy éreztem, jó idő volt elmenni.”

Ortega éppen a középiskola megkezdése előtt állt, és úgy érezte, „jól sikerült” – mondta. „Néhány hónapig beszéltünk róla a csapatommal, aztán azt hiszem, lefoglaltam a műsort Temajd részt vettem azon a forgatáson, és imádtam, és a legjobban éreztem magam” – mondta Ortega a Netflix thrillersorozatáról, amelyben Penn Badgley sorozatgyilkosként szerepel. „Azt gondoltam: „Igen, ezt semmiképpen nem hagyhatom el.””

Azóta mozgalmas klipben dolgozik. De most Ortega olyan ritka helyen találta magát, ahol hónapokig tartó leállások vannak. „Annyira féltem. Annyira féltem” – mondja a szünetről. „Emlékszem, az első hetekben azt gondoltam: „Rendben, nem igazán tudom, mit csináljak a kezeimmel. Talán valami hobbit kellene kezdenem?”

De most, hogy a szabadideje letelik, Ortega azt mondta, hogy sokkal jobban érzi magát. „Sokat tanultam arról, hogy mit élvezek és mit nem. Tudom, hogyan szórakoztassam magam most nagyon jól, és csak olyan igazi otthoni dolgokkal kell foglalkoznom, amelyek egy ideig hiányoztak, például a főzés. Soha nem kellett főznöm, mert egy szállodai szobában laksz.”