A tárgyak, amelyeket egy napon nyersanyagnak vesz, hétköznapiak és ismerősek voltak, de munkáiban szokatlan szerepeket öltve, impozáns jelenlétre tesznek szert új életre.

Az amerikai Jessica Stockholder személyes elképzelése a festészetről a 2000-es évek óta bővült: nem hagyja el teljesen ennek a diszciplínának az eredeti illuzionista terét, de természetesen közelebb viszi a szobrászat, az installáció és az építészet fizikaiságához, így darabjai megismételhetetlen kapcsolatokat kapnak azzal a hellyel, ahol általában kiállítják őket. mi és a tapintható anyagi terep. Első spanyolországi retrospektívája alkalmával, amelyre 2012-ben a coruñai Barrié Alapítványnál került sor, David Barro kifejtette, hogy alkotásaiban minden túlcsordul, még a margó is, és a festmény valósága, csakúgy, mint a festett valóság, ragaszkodik a töredékhez, mint folytonossághoz, hogy újabb időt adjon, amilyen képzeletbeli, olyan aporetikus, olyan konkrét, annyira összemérhetetlen.

Ez a folyamatos két- és háromdimenziós kezelés már formálódási szakaszában, a British Columbián és a Yale-en is összekovácsolódott, és mindig is elkísérte: alkotásai a mindennapi hulladékban talált nyomokból táplálkoznak, amelyek a kezében megnyitják saját tereiket, és amelyekre, mint mondtuk, nagyon élénk tónusokat alkalmaz, megtörve a keretet, de referenciaként nem veszítve el.

Az őt képviselő Max Estrella, a madridi galéria januárig neki ajánlja a „Bíborpontok” című kiállítást, amely a közelmúltban megjelent munkáit foglalja össze, amelyekben a balesetekre való hajlam jó egészségéről tanúskodik, a véletlenszerű leletek mellett a darabjai állandósága iránti elhivatottság hiánya mellett a kommercializáció követelménye sem mutat túlzott érdeklődést. Messze ezektől a konvencióktól, mondta generációs kollégája, Stephen Westfall a szabadság szinte megrázó érzése.

A kiállítás középpontjában a címet adó installáció áll, amely tavaly a szerző újabb egyéni bemutatójára készült az Es Baluard Múzeumban és a valenciai IVAM-ban. Fonott, tengerészkötelek, bova, esparto fű és nád felhasználásával készül, a mediterrán kultúrához kötődő anyagokból és a halászközösségek folyamatos munkájából, akik növényi rostokból fonnak hálót. A művész Spanyolországban működött együtt Pep Toni Ferrer és Magdalena Vidal mallorcai kézművesekkel, akik elkötelezték magukat a hagyományos technikák megőrzése mellett, mint például a llatra, amely pálmalevelekkel mintákat generál, és amelyet ezeken a területeken használtak kosarak, mózeskosarak és konténerek készítésére, amelyeket a tenger mellett a mezőgazdaságban is használtak. Együttműködésével a Stockholder egy felfüggesztett szerkezetet hozott létre, amelyet változatos eredetű kosarak és más tengerparti rostok tagolnak.

Felfoghatjuk ezt a darabot egy rövid életű konstrukciónak, amely a szárazföldről és a tengerről élő ember életét idézi: a kötelet, amelyet a só megkeményít, a kosarakat, ahol a munkaeszközöket tárolják. Ily módon a Stockholder a tengerészeti ismereteket idézi meg anyagi nyomain és a cselekvési módokon keresztül, amelyeket a testek, a munkaeszközök és a vízi horizont bizonyos kapcsolati formái nemzedékek óta közvetítenek.

Telepítés Kardinális pontok kötetek térképészete, amelyben a kosarak ekként, tájékozódási nyomként, képzeletbeli térképen vagy bójaként viselkednek a vízben. Feszült kötelek, csomók és instabil egyensúlyok között az Americana a funkcionális tárgyakat, az évszázadok során felhalmozott tudás és a kollektív erőfeszítések gyümölcsét olyan keretré alakítja, amelyből új vizuális és térbeli kapcsolatok alakulnak ki.

Max Estrella többi alkotása is a festészetre jellemző teret és kompozíciós mechanizmusokat – ritmust, figurát és hátteret – alkalmazza, bár a mindenkihez közelebb álló elemekhez folyamodik: a zuhanyfüggönytől a zokniig, beleértve az írógépet vagy a hűtőszekrényt is. Ezekben a darabokban azonban a szín győz az anyag felett, valójában ez biztosítja, hogy a talált tárgyakat ne tekintsük olyannak, és a rajzok szerepét tulajdonítsuk nekik, szándékosan emelt térfogataikkal, árnyékaikkal.

Kis formátumú falösszeállításokat és nagyméretű kompozíciókat fogunk szemlélni, amelyeket fel kell fedeznünk; Így maguk a Max Estrella helyiségek is a javaslatok másik elemévé válnak. A galéria helyiségei között tengerészkötelek húznak vonalakat a levegőben, mintha a primitív rajz megfeledkezésével is be lehetne avatkozni.

Jessica részvényes. „Bíboros pontok”

MAX STAR GALÉRIA

C/ Santo Tomé 6, terasz

Madrid

2026. november 12-től 2027. január 30-ig