Johann Grech máltai filmügyi biztos ambiciózus tervet fogalmazott meg további sikerfilmek csábítására: A szárazföldi tengeri szuperszínpad

Málta ismét a nemzetközi filmes reflektorfénybe került. Június végén a szigetország adott otthont a Mediterrán Filmfesztivál negyedik kiadásának, ahol olyan hollywoodi tehetségeket köszöntöttek a fesztiválon, mint Colin Trevorrow, Renny Harlin, Famke Janssen, Derek Kolstad, Dove Cameron, Andy Tennant, John Cleese, Omar Epps, DeWanda Wise, Robin Tunney, Jack Whitehall és mások. Mozgalmas időbeosztása közepette Johann Grech, Málta fő embere, aki a filmipar középpontjában áll, mint biztos A Hollywood Reporter állapotfrissítést ambiciózus terveiről egy új szárazföldi-tengeri hangszínterről, egy új, 2 millió eurós ösztöndíjalapról és Málta jövőjéről, miután tavaly ünnepelte a szigeten való forgatás 100. évfordulóját.

Amikor tavaly felszólalt a Golden Bee Awards-on, azt mondta, a következő 100 év jobb lesz, mint az első. Egy évvel később mi lesz Máltán?

Továbbra is hajtjuk ezt az elkötelezettséget. Az marad. Valójában sokat fektetünk a legénységünk továbbképzésébe. Eltökélt szándékunk, hogy továbbra is beruházunk és kiépítjük a szükséges infrastruktúrát a filmstúdióknál. Elköteleztük magunkat a visszatérítési program megerősítése mellett, hogy továbbra is kulcsszereplők és vezetők maradjunk a világ színpadán. Stratégiánk e három elemével pedig gondoskodunk arról, hogy a következő 100 év jobb legyen, mint az első. A beszédet tettekre váltjuk. Gondoskodunk arról, hogy ne csak kevesek, hanem sok ember számára építsünk fenntartható iparágat. Büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk, de még sok a tennivaló.

Mire vagy a legbüszkébb filmes biztosként töltött kilenc év alatt?

Az iparág átállítása szezonálisról egész évesre. Több embernek adjunk lehetőséget a filmiparban való munkavégzésre. Lehetőségeket kínálunk iparágunk különböző részlegeiben. Nemrég indítottunk egy 2 millió eurós ösztöndíjalapot a legénységünk támogatására. Jelenleg népszámlálást végzünk, hogy meghatározzuk a készségelemzést és azt, hogy hol érdemes befektetni a képzettség fejlesztésébe. A lehetőségek végtelenek, de azt szeretnénk, hogy a megfelelő emberekbe fektessünk be a megfelelő munkahelyeken, hogy segítsük őket a ranglétrán.

Amikor tavaly itt voltam a filmfesztiválon, akkor hét projektet forgattak Máltán. Milyen projektek voltak itt 2026-ban?

Idén 17 projektünk volt, köztük tévésorozat, hat játékfilm, animációs projekt, koprodukció. 12 volt az Egyesült Királyságból és kettő az Egyesült Államokból. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kulcsfontosságú piacok számunkra, valamint Kanada, Európa többi része és most Ausztrália.

Tavaly lenyűgözött, hogy sok hollywoodi stúdió- és produkciós vezetőt láttam itt a helyszínen. Tudom, hogy ez nagy része volt a stratégiai lökésének a filmfesztivál létrehozásában. Ahelyett, hogy hozzájuk utazna, építsen valamit, és hívjon meg döntéshozókat Máltára, hogy lássák, mit kínál. Mennyire sikerült ez?

Az volt. A fesztivált négy éve hoztam létre. Nagyon is az én gyerekem. Marketing szempontból hoztam létre a filmipar népszerűsítésének eszközeként. Meghívjuk a sajtó képviselőit, rendezőket, vezetőket, forgatókönyvírókat, helyszínvezetőket és még sok mást, hogy szó szerint érezhessék és lássák termékünket. Itt álmodozhatnak, és itt alapozva sztorikat találhatnak ki. Nem csak a visszatérítésről van szó. Nem csak a helyszínről van szó. Az üzlet megkönnyítéséről van szó itt Máltán. A fesztiválon lehetőség nyílik az ötletek megvitatására, a projekteken való együttműködésre, a koprodukciók megvitatására, az álmodozásra és a globális beszélgetés részeseivé, hogy a következő generációknak szebb jövője legyen a filmben.

Az Ön elképzelésének nagy része régóta az volt, hogy Máltán hangszínpadot építenek a filmstúdióknál. Tavaly volt tervrajzod. Mi a frissítés?

Megvan a kormány jóváhagyása a projekthez, és zölden világít. Véglegesítjük papírjainkat, hogy nemzetközi felhívást adjunk ki a projekt finanszírozására, megépítésére és üzemeltetésére. A felhívással kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy ezek a stúdiók 65 évre szóló koncesszió alá tartoznak, ami azt jelenti, hogy a következő években az üzemeltetők irányítják a műsort. Itt a színpadon belül egy másik víztartályt építünk, ami 20 méter magas lesz. A víztartály olyan, mint egy futballpálya, és hat méter mély. Használható szárazon vagy nedvesen. Két Black Hawk helikopter befogadására is alkalmas lesz, ami elmondja az egész épület erejét. Könnyű lenne felépíteni egy normális hangteret, de ez megerősítené pozíciónkat a globális piacon? Nem hiszem. Valami egyedit szeretnénk létrehozni – és egyedülálló az első globális Land Sea Super Stage.

Mennyi idő alatt készül el?

A teljes létesítmény felépítése – a hangszínpad mellett lesznek műhelyek, irodák, termelőirodák, raktárak stb. – két évig tart. Minden részlet a helyén van. Csak ki kell adnunk ezt a nyilvános felhívást.

Elveszítettél projekteket, mert nincs hangszínpad?

Igen, sajnos. Hadd mondjak egy példát. Jurassic World: Dominion és Újjászületés mindkettő az én időmben lőtt. Megkövetelték a színpadokat, és ha lett volna, megnövelték volna a forgatási napjaikat itt Máltán, és több embert foglalkoztattak volna. Voltak más produkcióink is, amelyekhez színpadra volt szükség, és más országokba mentek tovább forgatni. Az üzlet itt van. Infrastruktúrába fektetünk be, hogy több produkciót tudjunk kiszolgálni, és növeljük a forgatási napokat Máltán. A Land Sea Super Stage befejezése lehetővé teszi Máltán, hogy otthont adjon a nagy franchise kasszasikereknek és több csúcskategóriás tévéműsornak, mert megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk a jövő megnyeréséhez.

Kit tekint versenytársának?

Mindenki versenytárs; ez egy nagyon versenyképes piac. De azt mondom, hogy más országok megpróbálnak versenyezni a mi modellünkben az engedménnyel, mi pedig folyamatosan fejlesztjük azt, hogy továbbra is vezető szerepet töltsünk be a piacon.

Tudom, hogy büszkeségedre Málta sokoldalúsága. Nemcsak a víztartályokkal és a tengeri filmezés lehetőségével rendelkezik, hanem régóta büszke arra, hogy Málta ilyen sok helyen tud szubjektálni. Emlékszem, Málta mintegy hat-hét országot adott le Münchenért. Mi más része az előadásodnak, amikor projekteket próbálsz elérni?

100 éves múltra tekint vissza a filmgyártás. Több mint 400 produkciónak adtunk otthont, ezeknek közel a fele az itt töltött időm alatt készült el. Átlagosan minden stábtag az elmúlt nyolc évben 22 produkción dolgozott. A 10 forgatócsoportból hét az én irányításom alatt csatlakozott az iparághoz. Minden euró után, amelyet a visszatérítésbe fektetünk, az iparág négyet termel vissza. A számok nem hazudnak.

Amikor a stúdiókhoz készülünk, beszélünk a víztartályokról, a helyszínekről, arról, hogy Málta mennyire filmbarát, beszélünk a stábunk szakértelméről és az árengedményről. A lehetőségek végtelenek, és mindent megteszünk. A cselekvők országa vagyunk. Az álmainknak vannak céljai, különben csak álmok. Célunk a folyamatos növekedés, lendület tartása. Soha nem mondom, hogy elég. Az elég egy szó sincs szótárunkban. Az elmúlt nyolc év növekedése csak a kezdet.

Los Angelesben mindenkit a mesterséges intelligencia foglalkoztat. Ön szerint az AI hogyan befolyásolja a helyszíni filmezést?

Bevallom, hogy nem vagyok mesterséges intelligencia-szakértő, de azt tudom, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan eszköz, amellyel megerősíthetők a szolgáltatások vagy projektek. De továbbra is úgy gondolom, hogy a filmesek valódi helyszíneket akarnak. A víztartályokon végzett filmezés mindig mindent felülmúl, mert a víztartályon nem lehet megismételni a filmezést. A mesterséges intelligencia egy eszköz a filmesek támogatására, de én mindig előnyben részesítem az ember által írt forgatókönyvet és a valós helyszínt. Nem használok mesterséges intelligenciát a beszédeimhez.

Zárjuk be valami személyes dologgal. Úgy tűnik, a szenvedélyednek nincs lassabb fokozata. Hogyan pihensz vagy lazítasz?

Személyes problémám az, hogy az elmém soha nem áll meg. Megőrjíthet, mert pihenned kell. Talán négy-öt órát alszom éjjel. Minden alkalommal, amikor megpróbálok edzőterembe menni, mindig a munkára gondolok. De szeretem a természetet és az állatokat. Van két kutyám, egy Scott nevű német juhász, akit Ridley Scottról neveztek el, mert olyan büszke vagyok, hogy Ridley Scott kétszer is forgatott itt az irányításom alatt. Napóleon és Gladiátor 2. A másik kutyám Benji, aki 10 éves. Scott egy éves. Én is szeretek kertészkedni. Szeretek szivarozni, utazni és szeretek társasági életet élni. De még akkor is álmodom, amikor társasozok.

Az interjú a terjedelem és az érthetőség kedvéért szerkesztve.