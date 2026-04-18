John Powell zeneszerzés az Illumination „Minions & Monsters” című dalához (exkluzív)

John Powell, a kétszeres Oscar-díjra jelölt munkája Hogyan neveld a sárkányodat és Gonoszaz Illumination pontszámára van beállítva Minionok és szörnyek.

A lépés újra egyesíti a zenei mestert az Illumination-szel, akinek ő komponálta a 2023-as zenét. Migráció és 2012-es A Lorax.

Kijön a Aljas Én filmek, amely a történelem legnagyobb globális animációs sorozata, Minionok és szörnyek a harmadik spin-offban, amely az izgató kis, sárga kis lényekre összpontosít, amelyek úgy tűnik, csak azért léteznek, hogy egy gonosz gazdát szolgáljanak.

Ezt a történetet „féktelen, nevetséges és teljesen igaz történetnek” tartják arról, hogyan hódították meg Hollywoodot a Minyonok, hogyan váltak filmsztárokká, mindent elveszítettek, szörnyeket engedtek a világra, majd összefogtak, hogy megpróbálják megmenteni a bolygót az általuk létrehozott káosztól.

Azt is leírják, hogy egy szerelmes levél a klasszikus Hollywoodnak, amely lehetővé teszi Powell számára, hogy sokféle stílust elengedjen. De jobb, ha továbblép, amikor a film július 1-jén kezdődik.

Minionok és szörnyek Az Oscar-díjra jelölt Pierre Coffin, az első három film rendezője rendezi Aljas Én filmek és az első Minyonok film. Coffin a Minions hangját is adja 2010-es filmes debütálásuk óta.

A szereplők között szerepel Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch és Trey Parker, valamint Bobby Moynihan és Phil LaMarr.

Brian Lynch, aki dolgozott Minyonok valamint az Illumination-é A háziállatok titkos élete filmeket, és Coffin írta a forgatókönyvet. Az Illumination alapítója és vezérigazgatója, Chris Meledandri és Bill Ryan készíti.

Powell karrierjét reklámfilmekhez írt zenével és Patrick Doyle zeneszerző asszisztensével kezdte, mielőtt az Egyesült Államokba költözött, ahol Hans Zimmer mentorálta, és Stephen Schwartz mellett dolgozott a dalokon. Egyiptom hercege. Első filmje John Woo volt Face/Off.

Számos kreditje a A Bourne-identitás és Mr. és Mrs. Smith hogy Solo: A Star Wars történet és Ne aggódj Drágám élőszereplős oldalon és onnan Kung Fu Panda és Csavar a Jégkorszak filmek az animációs oldalon. Híres arról, hogy több zenét írt animációra, mint bármely modern zeneszerző, összesen 25-öt (és ez a szám folyamatosan növekszik).

A Kraft-Engel Management képviseli.