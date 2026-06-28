Jonah Hill „Cut Off” vígjátéka Kristen Wiiggel még mindig nem jelent meg a „kiadhatatlan” állítás közepette

Jonah Hill közelgő vígjátéka Vágja leKristen Wiig társszereplésével, jelenleg új megjelenési dátumra vár.

Pénteken, Puck News beszámolt arról, hogy a filmet – amelyet eredetileg július 17-re terveztek, ugyanazon a napon, amikor Christopher Nolan eposzát Az Odüsszeia – már nincs meg ez a dátum, mert „kiadhatatlannak” tekintették, és most nincs beütemezve.

A helyzethez közel álló forrás azonban elmondja A Hollywood Reporter hogy a film januárban fejezte be a gyártást, és hogy a Warner Bros. több időt szeretne a megjelenés előtt. THR megtudta, hogy új megjelenési dátum közeleg.

Hill képviselője elmondja THR hogy a film utómunkában marad, és a bemutató dátumát eltolták, mert nem volt kész.

A Hill által rendezett, producer és Ezra Woods-szal közösen jegyzett film két testvért követ, akiket Hill és Wiig alakít, akiket a gazdag szülei már nem támogatnak anyagilag. Hill korábban leírta Vágja le „klasszikus vígjátékként”, ahhoz képest Mostohatestvérek, Tanácstalan és Kereskedési helyek.

„A legostobább szarra készülök, amit életében valaha látott. Remélem, otthon hagyta az agyát” – mondta Hill. – Úgy hívják Vágja leKristen Wiig és én pedig két ostoba örököst alakítunk – a 40-es éveik közepén járó gazdag gyerekeket, akiket elvágnak gazdag szüleiktől, akiket Bette Midler és Nathan Lane alakít.”

További szereplők: Camila Cabello, Adriana Barraza és Chelsea Peretti.

Erről először májusban számoltak be Vágja le elvesztette júliusi megjelenési dátumát, miután a CinemaConon nem szerepelt a stúdió 2026-os megjelenési listáján.

Hill legutóbbi rendezői munkája az volt Eredmény az Apple TV-hez, amelynek szintén társszerzője, producere és főszereplője volt Keanu Reeves, Cameron Diaz és Matt Bomer oldalán.

19:35 Hill képviselőjének megjegyzésével frissítve.