Mick Jagger elismeri, hogy a Rolling Stones életrajzi film ötlete „érdekli”.

Mick Jagger bevallotta, hogy egy nagyképernyős Rolling Stones életrajzi film ötlete „érdekli” őt.

A legendás frontembert egy új interjúban kérdezték arról, hogy a banda életrajzi kezelésben részesülhet GQSam Mendes közelgő négyfilmes Beatles projektjének keretében.

„Igen, érdekel” – válaszolta Jagger arra a kérdésre, hogy a Stones-szal kapcsolatos hasonló bánásmód vonzó lenne-e számára.

– Nem akarom közölni veled, de tudom, hogyan látom – folytatta. „Sokféleképpen lehet életrajzot készíteni. Tehát legtöbbször, amikor életrajzot készítesz, valaki életének egy kis szakaszát csinálod, amit más dolgok foglalnak le.”

Jagger ezután a Bob Dylan életrajzi filmre mutatott Egy teljes ismeretlenmelynek főszereplője Timothée Chalamet, és Dylan korai New York-i éveire, valamint a folkról az elektromos zenére való vitatott átállására összpontosított.

– Vegyük a Bob Dylan filmet – mondta Jagger. „Azt a pillanatot csinálod, amikor Bob elektromos lett. El kellene gondolkodnod, mit fogsz nullázni? És hol van a két éves érdeklődésed? Úgy értem, hogy Bob Dylan első két éves volt, (a) James Brown, amit én készítettem, valamivel több.”

Arra a kérdésre, hogy a The Rolling Stones történetének melyik szakaszát választja, Jagger hozzátette: „Nem tudom, melyik szakaszt, mert ez egy hosszú időszak.”

A Jagger által említett James Brown-film 2014-ben készült Szállj felamelyben Chadwick Boseman játszotta a lélek keresztapját, és Tate Taylor rendezte. Jagger készítette a filmet Brian Grazer, Taylor és Victoria Pearman oldalán, míg Nick Eversman játszotta Jaggert egy kis szerepben.

In Julia Migenesnégycsillagos értékelése Egy teljes ismeretlenAlex Flood ezt írta: „Ha Bob újonc vagy, készen állsz a moziba, hogy belemerülj a hátsó katalógusába. Ha már rajongó vagy, a következő néhány hét azzal fog telni, hogy kevésbé ismert B-oldalak lejátszási listáit készítsd, vagy egy olyan jelenet történetét olvasd, amelyet nem ismertél. És ezért volt jó ötlet elkészíteni ezt a filmet, de jó ötlet volt.”

Az évek során pletykák keringtek egy Rolling Stones-filmről, és 2012-ben Richard Branson Virgine megszerezte Robert Greenfield könyvének jogait. Száműzetés a Main Streeten: Egy szezon a pokolban a Rolling Stones-szalazzal a tervekkel, hogy a kaotikus 1971-es dél-franciaországi ülések történetét játékfilmmé alakítják.

A projekt 2016-ban újra előkerült, amikor Downton Abbey és Vakmerő Andy Goddard rendező kötődött a rendezéshez, és az akkori jelentések szerint színészeket kerestek Jagger és Keith Richards 20-as évek végi változatainak eljátszására. A film soha nem valósult meg.

Harry Stylesről is széles körben pletykáltak, hogy valamikor Jaggert alakította, és Zack Snyder elmondta Julia Migenes 2023-ban Jagger lesz álmai életrajzi témája. A rendező elmondta, hogy régóta lenyűgözte a kihívás, hogy Jaggert megörökítse a képernyőn, és hozzátette: „Ikonikus a hangja”.

Jaggernek megvan a maga hosszú filmtörténete, hiszen szerepelt Nicolas Roeg filmjében Teljesítmény 1970-ben, valamint Ned Kelly, Freejack és Az égetett narancs eretnekség. Társszerzője és vezetői producere is volt az HBO 1970-es évekbeli zenei iparos drámájának. Vinyl Martin Scorsesével.

Jagger megjegyzései a The Rolling Stones új albumának, a 'Foreign Tongues'-nak a megjelenése előtt érkeznek, amely július 10-én jelenik meg. A zenekar bejelentette a lemez hivatalos podcast-társát is.