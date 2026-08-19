Jordan Firstman a Váratlan apát alakítja a „Club Kid” előzetesében

Jordan Firstman egy elmosódott parti promótert alakít, aki váratlanul apja lesz annak a fiának, akiről nem is tudott a hivatalos előzetesben. Klub gyerek, rendezői debütálása, amelyet Cannes-ban mutattak be, mielőtt az A24 átvette volna.

Az első ember Peter, akinek a New York-i táncparketten töltött évtized után meg kell fordulnia forgószélben bulizós életében, amikor hirtelen egy 10 éves kisfiúról kell gondoskodnia, akit Reggie Absolom alakít, aki egy évtizeddel korábban zűrös hármasa eredménye.

Peter olyan rendetlennek bizonyul, mint egy apa, még akkor is, ha emberséget és egyre szívből jövő kapcsolatot mutat újdonsült fiával. „Meg fogom találni. Nem fogom hagyni, hogy bármi megtörténjen” – mondja egy könnyes Absolomnak a trailer egyik pontján, miközben a kihívások bővelkednek.

Firstman írt és rendezett Club Kid című filmben debütált, és Cara Delevingne és Diego Calva mellett játszik. A film premierje Cannes-ban, az Un Certain Regard szekcióban volt dicséretes kritikák és hosszan tartó ováció kíséretében, mielőtt a vásárlók gyorsan körözni kezdtek, és az A24 világméretű jogokkal került elő.

Az együttes szereplői között szerepel Kirby Howell-Baptiste, Colleen Camp, Vicki Pepperdine, Nigil Whyte, Eldar Isgandarov, Saturn Risin9, Miss Benny és Alaska Riley.

Alex Coco (Anora) és Galen Core (Lurker) előállított Club Kida Topic Studios Ryan Hellerével (Igazi fájdalom, Splitsville) és Michael Bloom. A Topic Studios is finanszírozta a filmet a Stay Gold társfinanszírozóként. Firstman executive producerként is dolgozik Ian Stratford, Charles Croft és Jasmine Daghighian mellett a Topic, Olmo Schnabel és Daniela Taplin mellett a Stay Gold esetében.