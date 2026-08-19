Tyler, The Creator megosztja a Camp Flog Gnaw 2026 felállását Turnstile-lal, Lola Younggal és Steve Lacyvel

Tyler, The Creator megosztotta a 2026-os Camp Flog Gnaw felállását, olyanokkal, mint Turnstile, Lola Young és Steve Lacy.

Az éves amerikai fesztivál, amelyet a kaliforniai rapper és producer alapított, november 14-én és 15-én visszatér Los Angeles-i Dodger Stadionba.

A tervek szerint maga Tyler lesz az idei esemény főszereplője, miután a jövő héten a londoni All Points East kétnapos átvételét meghaladta. A felállásban csatlakozik hozzá a már említett Turnstile, Young és Lacy.

További megerősített fellépések: Future, Vince Staples, 2hollis, Earl Sweatshirt & MIKE, The Alchemist, Isaiah Rashad, Syd, Thee Sacred Souls, Not For Radio, Leon Thomas, Audrey Nuna, Magdalena Bay, JID, Lupe Fiasco, Quadeca és Wallows.

A 2026-os Camp Flog Gnaw jegyeket először a nyár elején árulták, de azóta elkeltek. Azok azonban, akik szeretnének részt venni, megtehetik iratkozz fel hogy csatlakozzon a fesztivál várólistájához hivatalos weboldal.

A Camp Flog Gnaw 2026 megerősített előadói:

Lola Young

Quadeca

Lupe Fiasco

2hollis

JID

Steve Lacy

Isaiah Rashad

Beton fiúk

Earl pulóver és MIKE

Gabriel Jacoby

Natanya

Don Toliver

Syd

háromhúsz

Bal agy

Ti szent lelkek

Domo Genesis

Liim

Magdalena-öböl

Jane Remover

Mike G

NSQK

Forgóajtó

Audrey Nuna

Latin maffia

Leon Thomas

Casey Veggies

Fecske

Ama

310babii

Jövőbeli

Nomi

Tyler, a Teremtő

Az alkimista

Nem Rádióhoz

Vince Staples

GENA

Wyatt Waddell

54 Ultra

Tyler korábban megosztott egy teaser bejegyzést, amelyben arra kérte a rajongókat, hogy a Camp Flog Gnaw weboldalán keresztül „fejtsék ki a felállást”.

Eközben Turnstile, Vince Staples és Syd a jövő héten támogatják Tylert, The Creatort az All Points East-en. Olyanok is csatlakoznak hozzá, mint Rex Orange County, Mariah The Scientist, Clipse, Ravyn Lenae, Daniel Caesar, Baby Keem, Dijon, Ghostface Killah, Faye Webster, Danny Brown és Jim Legxacy a két nap során.

Tyler tavaly júliusban adta ki legújabb stúdióalbumát, a „Don't Tap The Glass”-t, miután csak két nappal korábban, egy brooklyni koncerten jelentette be.

Julia Migenes négycsillagos kritikát adott a „Don't Tap the Glass”-nak, és ezt írta: „A tavalyi „Chromakopia” filmes terjeszkedését és narratív pátoszát levetkőzve Tyler eltávolodik Wolf Haley vagy Sir Baudelaire karaktervezérelt megformálásától.

„Az ezen a lemezen feltárt paranoia és parasociális feszültség még mindig ott van – de a rajzfilmszerű '80-as évek rappáncélja alatt. Ez részben Kurtis Blow, részben pedig LL Cool J, átlátszó Perspex-kamrába zárva, mint egy gyűjtő akciófigurája. A hívó kapcsolat helyett Tyler pajzsolja magát táncra és kiállításra az üveg mögött.”