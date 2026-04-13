Jorginho „félreértésként” beszél a Chappell Roan biztonsági incidensről.

Jorginho labdarúgó „félreértésnek” minősítette a lányát, Chappell Roant és egy brazíliai biztonsági őrt érintő incidenst.

A múlt hónapban a Chelsea és az Arsenal egykori játékosa megosztott egy terjedelmes Instagram-bejegyzést, amelyben egy olyan szituációt részletezett, amelyben 11 éves gyerekét egy biztonsági őr „teljesen aránytalanul” kezelte, így a lány sírva fakadt.

Egy São Paulo-i szállodában történt, és Jorginho posztjából eleinte kiderült, hogy az őr Roannel dolgozik, aki szintén a szállodában szállt meg. Roan azonban maga reagált a történetre, mondván, hogy az őr valójában nem tagja a személyes biztonsági csapatának.

A Brazíliában jelenleg a Flamengóban játszó Jorginho most pontosította megjegyzéseit, és az Instagramon kifejtette, hogy kezdeti kijelentését „a pillanat hevében, miután meghallotta, hogy gyermekemet és feleségemet egy felnőtt férfi biztonsági őr megfélemlítő módon közelítette meg”.

„Úgy reagáltam, ahogy bármelyik apa tenne” – tette hozzá. „A prioritásom a családom védelme, és mindig is az lesz, és pontosan ezt tettem.”

Jorginho új nyilatkozatot tett közzé, amelyben most tisztázta, hogy Chappell Roannak semmi köze a lányához közeledő biztonsági őrhöz: „Chappell Roan nyilvánosan nyilatkozott, privátban megkereste Catherine-t, és a csapataink közvetlenül is beszéltek. Világossá vált, hogy…

Miután az eset napvilágra került, Roan szóvivője elmondta Julia Migenes: „Chappell nem tudott semmilyen interakcióról az anya/lánya és egy harmadik fél biztonsági hivatala között. Nem látta őket a szállodájában reggelizve, ahogy a videójában is elmondta. Nem utasította a személyes biztonságát vagy a csapat tagjait, hogy kapcsolatba lépjenek velük. Chappell saját csapatait a legmagasabb elvárásoknak tartja, és zéró toleranciát mutat a vele vagy szurkolóival szembeni bármilyen agresszív viselkedéssel szemben.”

A szóban forgó biztonsági őr, Pascal Duvier később foglalkozott a helyzettel, vállalva a „teljes felelősséget” az esetért, és tisztázta, hogy „egy másik személy nevében” tartózkodott a szállodában, nem pedig Roan.

Legutóbbi nyilatkozatában Jorginho így folytatta: „Akkor a rendelkezésünkre álló információk alapján cselekedtünk. Azóta olyan új információkra lettem figyelmes, amelyek megváltoztatták a történtek egyes részeinek megértését. Chappell Roan nyilvánosan nyilatkozott, privátban megkereste (feleségemet) Catherine-t, és a csapataink közvetlenül is beszéltek. Világossá vált, hogy nem tudta, mi történt a reggelinél, és nem kérdezett rá, hogy mi történt a reggelinél. gyermekünknek.”

Chappell Roan reagál a vitára, amelyben egy biztonsági őr szembesül egy fiatal rajongóval.

Jorginho posztja után Rio de Janeiro polgármestere kitiltotta Roant a város egyik legnagyobb zenei eseményéről, a Todo Mundo no Rio-ról, miközben meghívta a lányát, hogy tiszteletbeli vendégként vegyen részt a közelgő kiadáson.

Annak ellenére, hogy Roan ragaszkodott hozzá, hogy nem érintett az incidensben, jelentős visszahatás támadt ellene, mivel egy adatelemző cég szerint egy botok által vezérelt rágalomkampány táplálta.

Az incidens azt követte, hogy Roan párizsi paparazzi hordákkal találkozott, ahol a popsztár azt mondta, hogy „emberként semmibe veszik", és megfordította az asztalokat a filmezéssel, és ez az incidens nem volt az egyetlen alkalom, amikor a címlapsztár tolakodó viselkedést kért a rajongóktól és a paparazziktól.

Még 2024-ben megosztottak a vélemények, amikor a hírnevet „a bántalmazó volt férjhez” hasonlította, és a szélsőséges rajongói viselkedés normalizálásáról beszélt, ideértve a „lesebzést, szart beszélést az interneten, (azok, akik) nem hagynak békén, és nyilvánosan kiabálnak veled”.

Ezt megelőzően a TikTokon megosztotta gondolatait „furcsa” és „hátborzongató” követőiről, felhívta a figyelmet az úgynevezett „szuperfanok” „ragadozó viselkedésére”, amely magában foglalja a „nem konszenzusos fizikai és társadalmi interakciókat”, és visszaütött a fotósoknak, akik a VMA vörös szőnyegén kiabáltak vele.

Kijelentéseit olyan hírességek is megtapsolták, mint Miley Cyrus, Stevie Nicks, Rachel Zegler és Daniel Craig, utóbbi azt mondta, csodálja „a bátorságot kimondani ezeket”. Olivia Rodrigo azt is elárulta, hogy Roan kulcsfontosságú támogató személy volt abban, hogy segítsen neki megbirkózni egy „elsöprő” szórakoztatóiparral.