'Paddington 4', 'Menekülés New Yorkból' Reboot in the Works at StudioCanal

Menekülés New Yorkból és Paddington azok közé az ingatlanok közé tartozik, amelyek a StudioCanal figyelmét felkeltették.

A produkciós cég vezérigazgatója és a Canal+ tartalomért felelős igazgatója, Anna Marsh Hugh Spearing, a globális marketingért és a forgalmazásért felelős vezetője csatlakozott a hétfői prezentációhoz, amikor a CinemaCon megkezdődött Las Vegasban az első nagy eseményével.

A bemutatón megosztott hírek között Marsh bejelentette, hogy a negyedik film a Paddington A franchise jelenleg fejlesztés alatt áll. A végrehajtó megjegyezte, hogy egy csapat vígjátékíró a forgatókönyv elkészítéséhez kötődik, bár az írástudók nevét nem közölték. Paddington Peruban 2024-ben került a mozikba, mint a harmadik cím abban a sorozatban, amely Paul King első 2014-es filmjéből származik, amely Michael Bond író szeretett irodalmi karakteréről szól.

Spearing azt is bejelentette, hogy a cég a The Picture Company-val együttműködve kidolgozza John Carpenter 1981-es kultikus kedvencének újragondolását. Menekülés New Yorkból. Kurt Russell az eredetiben Snake Plissken fogolyként szerepelt, aki kegyelmet kap, ha megmentheti az elnököt a felkelőktől.

Azt is elmondta a tömegnek, hogy a StudioCanal a horrorfilm újragondolását fejleszti Az Üvöltés. Joe Dante 1981-es eredetijében Dee Wallace volt a főszereplője, mint egy televíziós híradó, aki egy vérfarkasok által lakott üdülőhelyen köt ki.

Ezenkívül Spearing megjegyezte, hogy a rendező Sean Byrne eredeti thrillere A Manöken nyáron kezdődik a gyártás az Oscar-díjas sztárral, Melissa Leóval. A StudioCanal csapata azt is megosztotta, hogy a cég a Blueprint Pictures-szel együttműködve kidolgozza Matt Haig író regényének nagyképernyős adaptációját. Az Éjféli Könyvtár.

A bemutatón elsőként Eli Roth horrorfilmjének előzetesét láthatták Ice Cream Mana mozikban augusztus 7. Az eseményen Danny Boyle Rupert Murdoch-központú filmje debütált Tinta; ElsinoreIan Charleson skót színész életrajzi filmje, Andrew Scott és Olivia Colman főszereplésével; és a Taron Egerton vezette Mindenki meg akar baszni.

A CinemaCon a kiállítók és a hollywoodi stúdiók éves rendezvénye, amely idén április 13-tól 16-ig tart. Ez a Cinema United hivatalos találkozója.